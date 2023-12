OTTAWA, ON, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Le Canada est une destination de choix pour les personnes qui cherchent un nouvel endroit où travailler, étudier, voyager et bâtir leur vie avec leur famille. Alors que nous continuons de recevoir un volume élevé de demandes provenant de partout dans le monde, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) s'engage à réduire les délais d'attente et à trouver des moyens de mieux servir ses clients.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé l'ouverture d'un nouveau centre mondial de traitement des demandes en Roumanie. Le nouveau centre est situé au sein de l'ambassade du Canada à Bucarest et sera soutenu par 20 nouveaux employés, y compris des employés basés au Canada et des employés recrutés localement.

Il s'agit du deuxième centre mondial de traitement des demandes d'IRCC à l'extérieur du Canada, le premier ayant été ouvert en mars dernier aux Philippines. Ces centres complètent le réseau de traitement du Canada, prolongent la journée de travail en tirant parti de plusieurs fuseaux horaires et contribuent à accroître la capacité de traitement globale d'IRCC dans l'intérêt des demandeurs.

Le Canada dispose d'un système d'immigration de calibre mondial. Toutefois, les tendances migratoires évoluent et le monde devient de plus en plus complexe. L'ajout de ressources, l'adoption de nouvelles technologies et la rationalisation du traitement font partie du travail d'IRCC en vue de concevoir la prochaine génération du système d'immigration du Canada.

Citation

« L'immigration est essentielle à la croissance économique et à la prospérité du Canada. L'amélioration de la capacité de traitement des demandes d'immigration et du service à la clientèle est essentielle pour obtenir du succès dans la recherche mondiale de talents. Je suis ravi que nous étendions notre présence dans le monde en ouvrant un deuxième centre mondial de traitement des demandes d'immigration. Ce nouveau centre nous aidera à atteindre notre objectif, qui est de faire venir des personnes au Canada - que ce soit pour visiter le pays, étudier, travailler ou rester de façon permanente - et de le faire plus rapidement. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Avec le Plan des niveaux d'immigration 2024-2026, le gouvernement du Canada maintient son objectif de 485 000 résidents permanents pour 2024 et prévoit de faire passer ce nombre à 500 000 en 2025. À compter de 2026, le gouvernement prévoit de stabiliser les niveaux de résidents permanents à 500 000, ce qui laisse le temps de réussir l'intégration des nouveaux arrivants, tout en continuant de renforcer le marché du travail canadien.





En 2022, IRCC a traité environ 5,2 millions de demandes de résidence permanente, de résidence temporaire et de citoyenneté. C'est le double du nombre de demandes traitées en 2021.





Depuis son lancement en mars, le Centre d'opérations mondiales de Manille a connu des résultats significatifs, notamment le traitement de plus de 150 000 demandes de résidence temporaire provenant de pays aussi variés que les Philippines , le Nigéria et le Bangladesh .

