OTTAWA, ON, le 12 juin 2023 /CNW/ - Les réfugiés et autres personnes déplacées sont contraints de recommencer leur vie lorsqu'ils fuient leur pays d'origine, mais ils ne devraient pas avoir à repartir de zéro, en particulier lorsqu'il s'agit d'acquérir les compétences, la formation, l'expérience et l'éducation. Grâce au Projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique (PVAME), le Canada puise dans des talents trop souvent négligés en créant plus d'occasions pour les réfugiés qualifiés et autres personnes déplacées d'immigrer et d'utiliser leur éducation, leur formation et leur expérience pour poursuivre leur carrière au Canada.

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui que le Canada a lancé deux nouveaux volets du PVAME, respectant un engagement pris le 27 mars 2023. Les candidats peuvent également continuer à présenter des demandes au moyen des volets économiques régionaux existants du PVAME.

Ces nouveaux volet d'immigration offrent aux employeurs canadiens la possibilité d'accéder à un bassin de talents de réfugiés qualifiés et d'autres personnes déplacées du monde entier. Cet accès permet au Canada non seulement d'augmenter son immigration économique et de pourvoir des emplois en demande, mais aussi de compléter ses engagements humanitaires existants.

En mettant en œuvre les gains d'efficacité et les améliorations apprises grâce à la collaboration avec des partenaires lors du déploiement des premiers volets du PVAME, les nouveaux arrivants utilisant le PVAME pourront désormais déménager au Canada et commencer à travailler ici plus rapidement. Ces nouveaux volets réduisent également les obstacles à l'accès puisque les candidats n'ont pas besoin d'expérience de travail au Canada pour présenter une demande.

Parmi les deux nouveaux volets annoncés aujourd'hui, l'un est adapté aux candidats qui ont une offre d'emploi d'un employeur canadien et le second est accessible aux réfugiés hautement qualifiés sans offre d'emploi.

Grâce au Volet d'offres d'emploi pour des compétences fédérales du PVAME, les employeurs canadiens peuvent embaucher des candidats qualifiés pour occuper un large éventail d'emplois en demande, notamment des aides-soignants, des auxiliaires de vie, des aides en soins de longue durée, des ingénieurs en logiciel, des concepteurs de sites Web, des ingénieurs et techniciens en mécanique et en électricité, des travailleurs de la logistique, des ouvrier d'entrepôt, des travailleurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, ainsi que des chauffeurs de camions et de services de livraison.

Le Volet des compétences fédérales sans offre d'emploi du PVAME reconnaît que certains candidats ont des compétences suffisamment en demande pour qu'ils trouvent du travail après leur arrivée au Canada.

Le PVAME donne aux réfugiés et aux autres personnes déplacées la chance de tirer le meilleur parti de leurs compétences pour améliorer non seulement leur vie et celle de leur famille, mais aussi les communautés et les lieux de travail qui les accueillent.

L'élargissement et l'intensification du PVAME s'inscrivent dans le cadre des efforts continus déployés par le Canada pour assumer son rôle de président du Groupe de travail mondial sur la mobilité de la main-d'œuvre en modélisant des programmes de mobilité de la main-d'œuvre pour des pays aux vues similaires, et pour rendre le système d'immigration du Canada plus réactif aux besoins de nos engagements économiques et humanitaires.

« Aider les employeurs à accéder à une nouvelle réserve mondiale de talents est un autre moyen d'utiliser notre système d'immigration pour remédier aux pénuries de main-d'œuvre actuelles. Trouver ces travailleurs qualifiés parmi les personnes qui ont été déplacées à l'étranger et qui n'ont pas de solution durable est une solution "fait au Canada" que nous promouvons dans le monde entier. Le Canada continuera d'élaborer et d'étendre ce type de mesures novatrices qui nous permettent d'accueillir davantage de personnes vulnérables, tout en aidant les entreprises à trouver la main-d'œuvre qualifiée dont elles ont besoin pour se développer. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Talent Beyond Boundaries héberge un catalogue de talents comprenant plus de 65 000 réfugiés qualifiés qui souhaitent se déplacer pour travailler, ainsi qu'un réseau croissant de partenaires dans le monde entier qui s'ajoutent à ce nombre chaque jour. La nouvelle voie fédérale pour le PVAME aura un impact transformateur sur les pénuries de main-d'œuvre à travers le Canada, dans des secteurs clés tels que les soins de santé, le tourisme et l'hôtellerie, et la construction, ainsi que sur la vie des personnes déplacées. Félicitations au gouvernement du Canada qui continue à jouer un rôle de premier plan au niveau international en matière de mobilité de la main-d'œuvre réfugiée. »

- Lara Dyer, directrice pour le Canada, Talent Beyond Boundaries

« Inclure les personnes qui sont des réfugiées dans le bassin mondial de talents est une idée simple, mais pendant des années, cela n'a pas été possible en raison d'obstacles intégrés et involontaires dans le processus de visa. La nouvelle voie d'immigration fédérale pour le PVAME constitue un changement crucial. Cela ouvrira beaucoup plus d'options pour que les gens utilisent leurs compétences pour quitter les situations de réfugiés et enrichir les entreprises et les communautés où ils atterrissent. Il s'agit d'une grande victoire pour les talents déplacés à l'échelle mondiale et pour les équipes de recrutement canadiennes désireuses de s'impliquer. Nos candidats représentent des personnes qualifiées dans plus de 100 pays, et nous encourageons les équipes avec des postes vacants à explorer ce bassin de talents sous-exploité pour trouver leurs nouveaux collègues. »

- Veronica Wilson, cofondatrice et directrice juridique de TalentLift

« Jumpstart Refugee Talent se réjouit de l'introduction des nouveaux volets fédérales PVAME au Canada, qui simplifient et accélèrent le processus d'embauche et de relocalisation des personnes talentueuses issues des populations déplacées pour les employeurs. Cette initiative vise à remédier aux pénuries chroniques de talents dans divers secteurs, notamment les soins de santé, l'industrie manufacturière et la construction. C'est une occasion formidable pour les entreprises de trouver la main-d'œuvre qualifiée dont elles ont besoin, tout en offrant un nouveau départ aux personnes en quête de refuge. Ensemble, nous construisons une nation plus forte et plus inclusive. »

- Bassel Ramli, cofondateur et directeur de la mobilité économique, Jumpstart Refugee Talent

Le Canada reste un leader mondial en matière de réinstallation de réfugiés et de mobilité de la main-d'œuvre. L'année dernière, le Canada a réinstallé plus de 46 500 réfugiés originaires de plus de 80 pays.

reste un leader mondial en matière de réinstallation de réfugiés et de mobilité de la main-d'œuvre. L'année dernière, le Canada a réinstallé plus de 46 500 réfugiés originaires de plus de 80 pays. En tant que voie complémentaire, le PVAME permet au Canada d'accueillir davantage de personnes ayant besoin de protection, car les personnes qui participent au programme pilote sont admises en tant qu'immigrants économiques et non en tant que réfugiés réinstallés, ce qui laisse les places de réinstallation pour les personnes les plus vulnérables.

Les employeurs canadiens peuvent utiliser le Volet d'offres d'emploi pour des compétences fédérales du PVAME (volet d'offres d'emploi) pour embaucher des réfugiés et d'autres personnes déplacées qui remplissent les conditions requises dans n'importe quelle catégorie de la Classification nationale des professions 2021 (FEER 0-5). Les ONG partenaires sont disponibles pour aider les employeurs tout au long du processus - depuis la recherche et l'embauche de candidats qualifiés jusqu'à l'accueil des nouveaux arrivants dans leur nouvelle communauté et sur leur lieu de travail, en passant par l'aide apportée tout au long du processus d'immigration. Les ONG partenaires peuvent facturer leurs services.

L'admissibilité au PVAME dans le cadre des nouveaux volets économiques est basée sur l'expérience professionnelle, l'éducation et les compétences linguistiques du candidat.

Pour présenter une demande pour le PVAME dans le cadre du volet d'offres d'emploi, les candidats doivent satisfaire à des exigences minimales en matière de langue, d'expérience professionnelle et d'éducation. Ils n'ont pas besoin d'apporter la preuve d'une évaluation de leurs diplômes ou de fonds d'établissement.

Pour présenter une demande pour le Volet des compétences fédérales sans offre d'emploi du PVAME (volet sans offre d'emploi), les candidats doivent satisfaire à des exigences plus élevées en matière de langue, d'expérience professionnelle et d'éducation, car ils devront trouver un emploi après leur arrivée au Canada. Ils doivent également fournir la preuve d'une évaluation de leurs diplômes et disposer d'une certaine somme d'argent pour montrer qu'ils sont en mesure de s'établir au Canada.

Les mesures de facilitation du PVAME comprennent l'exonération de certains frais, la facilitation de la validation de l'expérience professionnelle et la possibilité pour les candidats d'utiliser des prêts pour financer les frais de voyage, les besoins d'installation, les frais de démarrage et les frais qui ne peuvent pas être exonérés.

