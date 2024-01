OTTAWA, ON, le 22 janv. 2024 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante :

« La Loi sur la citoyenneté prévoit actuellement une "limite de première génération" pour l'obtention de la citoyenneté par filiation, ce qui signifie que les enfants nés à l'étranger de citoyens canadiens au‑delà de la première génération n'obtiennent généralement pas automatiquement la citoyenneté canadienne à la naissance. Le 19 décembre 2023, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a déclaré que la limite de première génération pour les personnes nées à l'étranger était inconstitutionnelle.

Cette loi, dans sa forme actuelle, a eu des conséquences inacceptables pour les Canadiens dont les enfants sont nés à l'étranger. C'est pourquoi nous ne ferons pas appel de la décision.

Les personnes susceptibles d'être touchées par cette situation auront sans doute des questions sur ce que cela signifie pour elles et leurs familles. C'est pour cela que nous continuerons d'évaluer les incidences de la décision sur la législation existante, fournirons de plus amples renseignements et confirmerons les prochaines étapes dès que possible.

La citoyenneté canadienne est très prisée dans le monde entier et, en tant que ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, je m'engage à rendre le processus de citoyenneté aussi équitable et transparent que possible. »

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Pour en savoir plus (représentants des médias seulement), veuillez communiquer avec : Bahoz Dara Aziz, Attachée de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]