Le gouvernement du Canada a conclu avec succès sa mission commerciale virtuelle en Allemagne pour des entreprises canadiennes des industries créatives

GATINEAU, QC, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à aider les industries créatives canadiennes à se développer sur de nouveaux marchés, ce qui contribue à notre reprise économique ainsi qu'à notre croissance et multiplie les débouchés pour ce secteur dynamique.

La Mission commerciale virtuelle des industries créatives du Canada en Allemagne a pris fin aujourd'hui, et 37 petites et moyennes entreprises créatives canadiennes ont tissé des liens avec plus de 125 participants allemands.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, et Michelle Muentefering, ministre d'État au Bureau fédéral des affaires étrangères d'Allemagne, ont donné le coup d'envoi à la mission, qui comprenait 229 rencontres interentreprises ciblées, adaptées aux objectifs de chacune des entreprises canadiennes, ainsi que des échanges fructueux lors de 5 discussions en groupe. Parmi les sujets abordés, mentionnons la transformation des modèles d'affaires des industries créatives, la coproduction audiovisuelle canado-allemande, de même que la diversité, l'équité et l'inclusion au sein des industries créatives.

La mission a également permis de mettre en valeur la présence du Canada en tant qu'invité d'honneur à la Foire du livre de Francfort de 2021. La littérature et la culture canadiennes sont à l'honneur partout en Allemagne pour l'année du Canada en tant qu'invité d'honneur, de sorte que le moment est idéal pour les industries créatives canadiennes et allemandes de tisser des liens entre elles.

Cette mission commerciale virtuelle s'appuie sur le succès de la première mission commerciale virtuelle de Patrimoine canadien, axée sur les Pays-Bas, en novembre 2020, qui a donné lieu à 156 rencontres interentreprises virtuelles, représentant une valeur commerciale préliminaire estimée à 825 000 dollars.

Le gouvernement continuera d'appuyer les industries créatives en vue de maximiser leur potentiel d'exportation, surtout en temps de pandémie.

« Cette mission commerciale virtuelle a été une excellente occasion de tirer parti de l'intérêt croissant de l'Allemagne envers la culture et les arts canadiens. C'est la deuxième année complète de programmation canadienne exposée dans tout le pays dans le cadre de la Foire du livre de Francfort et, au moyen de cette mission, notre délégation canadienne dispose des outils dont elle a besoin pour se démarquer dans ce marché lucratif et dynamique. »

− L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Par l'entremise de la Stratégie d'exportation créative, Patrimoine canadien a mené avec succès des missions commerciales des industries créatives en Amérique latine en 2019 et en Chine en 2018.

La mission commerciale en Allemagne est la deuxième mission virtuelle du Ministère, visant à favoriser les occasions de développement d'affaires à l'étranger pour les délégués commerciaux canadiens, en les présentant à des acheteurs, à des investisseurs et à des partenaires potentiels évoluant dans le marché des industries créatives allemandes. Elle avait aussi pour but de jeter les bases pour une future mission en personne en Europe.

À titre de pays invité d'honneur à la Foire du livre de Francfort de 2021, le Canada mettra en valeur sa culture et sa créativité partout en Allemagne. Cette initiative générera d'importants avantages commerciaux et d'exportation pour l'industrie de l'édition ainsi que d'autres secteurs créatifs canadiens.

