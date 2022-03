OTTAWA, ON, le 17 mars 2022 /CNW/ - La résilience et le courage des Ukrainiens ont inspiré le monde entier, et l'engagement du Canada à soutenir l'Ukraine dans son combat pour la souveraineté et pour les idéaux démocratiques partagés par nos pays demeure résolu.

En réponse à l'invasion massive de l'Ukraine commandée par Vladimir Poutine, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui la création de l'Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine (AVUCU). L'AVUCU est un moyen spécial et accéléré d'obtenir la résidence temporaire pour les Ukrainiens qui cherchent un refuge sûr au Canada alors que la guerre se poursuit dans leur pays d'origine.

Grâce à l'AVUCU, les Ukrainiens et les membres de leur famille immédiate de toute nationalité pourront demeurer jusqu'à 3 ans au Canada à titre de résidents temporaires. Les demandeurs qui sont à l'étranger doivent effectuer une demande de visa de visiteur en ligne et fournir leurs données biométriques (empreintes digitales et photo). Nous encourageons les demandeurs à effectuer une demande de permis de travail ouvert en même temps que leur demande de visa. Ce permis leur permettra de travailler au Canada. Dans le cadre de ce programme spécial, les demandeurs sont dispensés de plusieurs des exigences normales associées à un visa de visiteur ou à un permis de travail. Les enfants de niveau scolaire primaire et secondaire peuvent commencer à aller à l'école dès leur arrivée au Canada, et toute personne qui souhaite étudier au niveau postsecondaire peut faire une demande de permis d'études une fois qu'elle se trouve en territoire canadien.

Les demandeurs qui n'ont pas de passeport valide peuvent tout de même présenter une demande, et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) délivrera un document de voyage d'aller simple au cas par cas, s'il y a lieu.

Les travailleurs, étudiants ou visiteurs ukrainiens et les membres de leur famille qui se trouvent déjà au Canada peuvent également profiter de ces mesures. Ils peuvent présenter une demande pour prolonger leur statut de visiteur ou leur permis de travail pour une période pouvant aller jusqu'à 3 ans, effectuer une demande pour un nouveau permis de travail ou d'études, ou prolonger leur permis existant.

Afin d'alléger le fardeau des demandeurs, IRCC offrira une dispense des frais de demande pour ces programmes.

Le gouvernement du Canada demande également aux employeurs qui désirent apporter leur soutien aux Ukrainiens d'inscrire leurs offres d'emploi sur la page Web Emplois pour l'Ukraine du Guichet-Emplois. Le Guichet-Emplois travaillera ensuite avec les organisations et employeurs locaux pour les mettre en relation avec les travailleurs ukrainiens de leurs communautés. Nous sommes également en pourparlers avec des partenaires, y compris les provinces et les territoires, le milieu des affaires, la communauté canado-ukrainienne et les organismes d'établissement, sur la meilleure façon de soutenir ceux qui arrivent d'Ukraine et d'autres renseignements seront bientôt disponibles. IRCC continuera de surveiller de près les volumes de voyageurs et leurs besoins et prendra les mesures nécessaires.

Nous travaillons jour et nuit pour aider les Ukrainiens et leur famille à venir au Canada de la façon la plus rapide et sécuritaire possible. Nous accordons déjà la priorité et accélérons déjà le traitement des demandes, et nous éliminons les frais de demande et de traitement. Nous avons augmenté notre capacité opérationnelle dans la région, en prévision d'un volume accru de demandes. Cela comprend la relocalisation du personnel et le déplacement de fournitures et d'équipements supplémentaires, telles que des trousses de collecte de données biométriques mobiles. Nous ajustons également les opérations dans les bureaux de notre réseau mondial afin d'assurer la continuité du service pour l'Ukraine.

Les Ukrainiens et les membres de leur famille sont exemptés des exigences de vaccination relatives à la COVID-19 pour entrer au Canada.Ils doivent toutefois respecter toutes les autres exigences de santé publique pour les voyages, notamment celles en matière de quarantaine et de dépistage. À quelques exceptions près, tous les voyageurs qui veulent entrer au Canada, y compris toutes les personnes qui arrivent en vertu de l'AVUCU, doivent aussi utiliser l'application ArriveCAN.

L'AVUCU et le Guichet-Emplois seront essentiels pour appuyer la réponse du Canada à l'invasion massive et brutale de l'Ukraine commandée par Vladimir Poutine. Plus important encore, ces mesures nous aideront à faire notre part pour accueillir davantage d'Ukrainiens au Canada.

« Aux Ukrainiens qui défendent des valeurs qui nous tiennent à cœur, nous sommes à vos côtés, non seulement par nos paroles, mais également par nos gestes. Le Canada offrira un refuge sûr à vos familles pendant que vous combattez au front dans une guerre pour défendre votre liberté dans l'intérêt du monde entier. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Alors que de courageux Ukrainiens luttent pour leur vie et leur liberté, le Canada est prêt à accueillir leurs proches qui sont forcés de fuir. Lorsqu'ils arriveront sains et saufs au Canada, nous aiderons les Ukrainiens à trouver du travail afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Qu'il s'agisse de veiller à ce que les enfants puissent s'inscrire à l'école ou d'aider les parents à intégrer notre marché du travail, nous voulons que chaque Ukrainien trouve la paix, la stabilité et la communauté au Canada. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap

Les demandes de visa peuvent être présentées en ligne, à partir de n'importe où dans le monde. Vous pouvez fournir vos données biométriques dans n'importe quel centre de réception des demandes de visa (CRDV) à l'extérieur de l' Ukraine . Les CRDV sont ouverts au Moldova , en Roumanie, en Autriche et en Pologne, et il y a un vaste réseau de CRDV en Europe .

. Les CRDV sont ouverts au , en Roumanie, en Autriche et en Pologne, et il y a un vaste réseau de CRDV en . En plus de notre réseau de CRDV préexistant, nous avons travaillé à la mise en place de lieux de collecte de données biométrique supplémentaires et une augmentation de la capacité des sites existants en fonction de la demande, comme à Chisinau . Une capacité biométrique supplémentaire a été ajoutée au réseau de demande de visa et aux missions à Varsovie, ainsi qu'à Vienne et Bucarest. Les clients doivent visiter le site Web de CRDV pour trouver le point de service le plus proche.

. Une capacité biométrique supplémentaire a été ajoutée au réseau de demande de visa et aux missions à Varsovie, ainsi qu'à Vienne et Bucarest. Les clients doivent visiter le site Web de CRDV pour trouver le point de service le plus proche. Pour les cas ordinaires, l'AVUCU facilitera le traitement rapide des demandes de visa électroniques dans les 14 jours suivant la réception d'une demande complète.

Tous les demandeurs de visa feront l'objet d'une vérification des antécédents normale et d'un contrôle de sécurité stricte avant d'entrer au Canada.

L'AVUCU est une voie de service pour obtenir la résidence temporaire et non un volet pour les réfugiés.

Les personnes qui souhaitent immigrer au Canada de façon permanente peuvent présenter une demande de résidence permanente à l'aide d'une variété de programmes et de volets d'immigration. IRCC élabore également un volet spécial de résidence permanente pour la réunification des familles.

IRCC a établi une voie de service dédiée aux demandes de renseignements sur l'immigration provenant d' Ukraine , accessibles aux clients au Canada et à l'étranger au 613 - 321-4243 , les appels à frais virés étant acceptés. Les clients peuvent ajouter le mot-clé « Ukraine2022 » au formulaire Web de situation de crise d'IRCC avec leur demande, et elle sera désignée prioritaire.

, accessibles aux clients au Canada et à l'étranger , les appels à frais virés étant acceptés. Les clients peuvent ajouter le mot-clé « » au formulaire Web de situation de crise d'IRCC avec leur demande, et elle sera désignée prioritaire. Les employeurs qui désirent apporter leur soutien aux Ukrainiens peuvent inscrire leurs offres d'emploi sur la page Web Emplois pour l' Ukraine du Guichet-Emplois. Le Guichet-Emplois est un site Web bilingue et gratuit qui donne aux employeurs un accès à des milliers d'employés potentiels et qui leur offre un espace gratuit et sécuritaire pour publier des offres d'emploi.

du Guichet-Emplois. Le Guichet-Emplois est un site Web bilingue et gratuit qui donne aux employeurs un accès à des milliers d'employés potentiels et qui leur offre un espace gratuit et sécuritaire pour publier des offres d'emploi. Évitez de devenir victime de fraude. Il n'y a pas de frais pour l'AVUCU pour les Ukrainiens et les membres de leur famille. Seul le gouvernement du Canada peut demander des renseignements personnels ou décider de votre admissibilité à l'AVUCU. Il n'y a pas d'agents ou de consultants qui agissent en notre nom.

Les mesures spéciales pour les Ukrainiens n'auront aucune incidence sur le traitement des demandes d'asile. Nous restons déterminés à respecter notre engagement d'accueillir des personnes dans le cadre de nos programmes de réfugiés pris en charge par le gouvernement et parrainés par le secteur privé, y compris en accueillant au moins 40 000 réfugiés afghans.



