OTTAWA, ON, le 27 janv. 2021 /CNW/ - L'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui l'établissement d'un nouveau groupe de travail Canada-Ukraine sur la mobilité, afin de cerner et d'améliorer les occasions de mobilité pour les Ukrainiens qui cherchent à venir au Canada, une fois que les restrictions liées à la COVID-19 seront levées, tout en continuant à garantir l'intégrité des cadres respectifs des deux pays en matière de migration et de visa.

Ce groupe de travail sur la mobilité est un partenariat unique entre les gouvernements canadien et ukrainien. Le groupe permettra de mettre en commun les pratiques exemplaires en matière de gestion de l'immigration, d'accroître le recrutement et de promouvoir les programmes d'immigration économique du Canada ainsi que de renforcer la collaboration relativement aux questions de migration.

Grâce au groupe de travail, le Canada et l'Ukraine travailleront aussi ensemble afin de finaliser une entente sur la mobilité des jeunes qui fournira aux jeunes Canadiens et Ukrainiens des occasions de voyager une fois que les restrictions liées à la COVID-19 seront levées.

Aujourd'hui marque le 29e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre le Canada et l'Ukraine.

Depuis 1992, le Canada et l'Ukraine entretiennent une relation solide reposant sur des liens étroits entre les peuples et des valeurs communes. Bien que la pandémie de COVID-19 ait entraîné un certain nombre de mesures temporaires, y compris des restrictions de voyage, le groupe de travail sur la mobilité s'appuiera sur cette relation et permettra de tisser des liens encore plus serrés.

Tandis que nous concentrons nos efforts sur l'accélération de la reprise, l'immigration continue d'être un facteur clé de la croissance économique au Canada.

Le Plan des niveaux d'immigration 2021-2023, déposé le 30 octobre 2020, trace la voie à suivre pour augmenter de façon responsable les cibles d'immigration en vue d'aider l'économie canadienne à se remettre de la pandémie de COVID-19, de stimuler la croissance future et de créer des emplois pour les Canadiens de la classe moyenne.

Les Canadiens contribuent en restant à la maison, en ne voyageant pas et en limitant la propagation de la COVID-19. Le groupe de travail Canada-Ukraine aidera à créer de nouvelles occasions une fois que les restrictions relatives à la COVID-19 auront été levées.

« Grâce à des générations d'Ukrainiens qui ont fait du Canada leur patrie, la communauté ukraino-canadienne continue à contribuer de façon remarquable à l'économie et à la société canadienne de même qu'à la diversification du tissu culturel du pays. Le partenariat unique dont nous faisons l'annonce aujourd'hui permettra de renforcer encore davantage les liens profonds entre nos deux pays. »

« Les citoyens du Canada et de l'Ukraine entretiennent des relations solides qui ne se verront qu'approfondies par l'annonce faite aujourd'hui. Non seulement nos liens interpersonnels, mais aussi notre engagement à l'égard de la souveraineté de l'Ukraine, sont sans équivoque, et le Canada continuera d'appuyer les Ukrainiens à mesure que des réformes auront lieu dans leur pays. »

Plus de 1,3 million de Canadiens sont d'origine ukrainienne.

Depuis janvier 2014, le Canada a accordé une aide financière multidimensionnelle de plus de 800 millions de dollars à l' Ukraine , laquelle a notamment servi à mettre en œuvre un vaste éventail d'initiatives d'aide financière, d'aide au développement, d'aide à la stabilisation et à la sécurité, et d'aide militaire non létale et humanitaire.

, laquelle a notamment servi à mettre en œuvre un vaste éventail d'initiatives d'aide financière, d'aide au développement, d'aide à la stabilisation et à la sécurité, et d'aide militaire non létale et humanitaire. Le Canada appuie la mission de formation militaire et de renforcement de la capacité en Ukraine - l'Opération UNIFIER - lancée en septembre 2015. Cet appui représente un élément clé de l'effort global que déploie le Canada pour renforcer la sécurité, la stabilité et la souveraineté de l' Ukraine .

appuie la mission de formation militaire et de renforcement de la capacité en - l'Opération UNIFIER - lancée en septembre 2015. Cet appui représente un élément clé de l'effort global que déploie le Canada pour renforcer la sécurité, la stabilité et la souveraineté de l' . Le Canada et l' Ukraine travaillent également ensemble au sein de nombreuses organisations internationales, dont les Nations Unies, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe , et l'Organisation internationale de la Francophonie.

et l' travaillent également ensemble au sein de nombreuses organisations internationales, dont les Nations Unies, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en , et l'Organisation internationale de la Francophonie. L'Accord de libre-échange Canada- Ukraine de 2017 a éliminé les droits de douane sur 86 % des exportations de marchandises du Canada vers l' Ukraine .

de 2017 a éliminé les droits de douane sur 86 % des exportations de marchandises du Canada vers l' . En 2019, les échanges de marchandise entre le Canada et l' Ukraine représentaient 300 millions de dollars.

représentaient 300 millions de dollars. En juillet 2019, le Canada a accueilli la troisième Conférence sur les réformes en Ukraine , à Toronto , en Ontario . Lors de cette conférence, les ministres des Affaires étrangères de pays membres de l'Union européenne, du G7 et de l'OTAN se sont rassemblés afin de soutenir l' Ukraine et son peuple et d'aider le pays à mener à bien son ambitieux programme de réforme démocratique et économique et à atteindre ses objectifs euroatlantiques.

, à , en . cette conférence, les ministres des Affaires étrangères de pays membres de l'Union européenne, du G7 et de l'OTAN se sont rassemblés afin de soutenir l' et son peuple et d'aider le pays à mener à bien son ambitieux programme de réforme démocratique et économique et à atteindre ses objectifs euroatlantiques. Le programme CAN+ a été déployé en Ukraine en 2017. Les demandes indiquant que le demandeur a voyagé au Canada au cours des 10 dernières années ou qu'il possède un visa de non-immigrant aux États-Unis valide seront envoyées au bureau des visas afin d'être traitées plus rapidement.

