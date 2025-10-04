SAGUENAY, QC, le 4 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé aujourd'hui l'approbation sous condition d'un financement maximal de 735 000 $ pour Arianne Phosphate Inc. au titre du Programme de recherche, développement et démonstration pour les minéraux critiques (PRDDMC). Cette aide financière s'inscrit dans le cadre d'un investissement de 80,3 millions de dollars que le premier ministre Carney a annoncé en marge du Sommet des dirigeants du G7 de 2025 afin de bâtir de solides chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques au Canada.

Cet investissement soutiendra Arianne Phosphate Inc. dans ses efforts pour traiter la roche phosphatée extraite de son gisement du Lac à Paul et pour optimiser le procédé de purification de l'acide phosphorique. S'il est déployé à l'échelle commerciale, ce projet pourrait offrir une source de phosphore canadien, élément essentiel des batteries lithium-fer-phosphate. L'acide phosphorique est également indispensable à la fabrication des engrais et d'autres produits spécialisés.

Les minéraux critiques, notamment le phosphore, forment la pierre angulaire des technologies nécessaires à la bonne marche de l'économie mondiale et à la transition industrielle. En investissant dans des activités d'exploitation minière et de traitement des minerais durables et résilientes au pays, le gouvernement du Canada crée des emplois pour notre population, assure la souveraineté canadienne et mise sur la transition vers l'énergie propre.

Citations

« En investissant dans des projets comme le centre technologique de la société Arianne Phosphate, nous renforçons le leadership canadien dans le domaine des minéraux critiques et bâtissons un avenir plus propre et plus sûr, en phase avec les objectifs énoncés par les pays du G7 à Kananaskis. Cet investissement non seulement favorise l'innovation, la sécurité des chaînes d'approvisionnement et la création de bons emplois ici même au pays, mais il permet aussi de mettre à profit nos ressources naturelles pour demeurer en tête du virage mondial vers les technologies propres. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Cet investissement dans le projet novateur d'Arianne Phosphate met en valeur la volonté du Canada d'assurer un approvisionnement fiable et durable en minéraux critiques qui sont notamment essentiels à la production et au stockage d'énergie. En appuyant des projets comme celui-ci, nous créons des emplois et veillons à garantir un approvisionnement local et durable en ressources essentielles pour l'avenir. »

Claude Guay

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Au nom du conseil d'administration et de l'équipe de direction, nous tenons à remercier le gouvernement et le ministre Hodgson pour leur soutien. Grâce à l'aide du gouvernement du Canada, Arianne Phosphate peut poursuivre le développement de son projet du Lac à Paul pour le pays, nos parties prenantes et nos actionnaires. Classé parmi les minéraux critiques depuis 2024, le phosphate est un minéral essentiel utilisé dans la fabrication des batteries lithium-fer-phosphate, dans l'industrie de l'alimentation et en agriculture. L'avancement de notre projet aidera le gouvernement à réaliser son objectif d'élever le pays au rang de chef de file des minéraux critiques. »

Marco Gagnon

Président exécutif, Arianne Phosphate Inc.

Quelques faits

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques vise à faire progresser l'exploitation des minéraux critiques et le développement des chaînes de valeur connexes pour accélérer la transition vers une économie sobre en carbone et soutenir les technologies et la fabrication de pointe. Les initiatives présentées dans la Stratégie seront mises en œuvre et peaufinées en collaboration avec les provinces, les territoires, les Autochtones, l'industrie et d'autres partenaires au pays et à l'international.

À l'occasion du Sommet des dirigeants du G7 de 2025, tenu à Kananaskis (Alberta), le premier ministre Mark Carney a annoncé l'octroi de 80,3 millions de dollars pour bâtir des chaînes d'approvisionnement fiables en minéraux critiques. De cette somme, 50,3 millions de dollars serviront à soutenir des activités canadiennes de recherche et de développement, à renforcer les chaînes mondiales d'approvisionnement et à uniformiser les règles du jeu afin de pouvoir réagir plus efficacement aux perturbations délibérées dans les marchés.

