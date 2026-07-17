/C O R R E C T I O N -- Natural Resources Canada/

Dans le communiqué Les versements au titre de l'Allocation canadienne pour enfants augmentent en 2026-2027, diffusé le 17-Jul-2026 par Natural Resources Canada sur le fil de presse CNW, la société nous informe qu'une modification a été apportée. La copie complète et corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin :

Les versements au titre de l'Allocation canadienne pour enfants augmentent en 2026-2027

Les prestations de près de 500 000 familles albertaines seront plus généreuses à compter de ce mois-ci

AIRDRIE, AB, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada allège la charge financière des familles en augmentant l'Allocation canadienne pour enfants (ACE), un versement mensuel non imposable visant à les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants.

Aujourd'hui en Alberta, Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Calgary Confederation, a souligné l'augmentation de l'aide financière non imposable que les familles reçoivent en 2026-2027 grâce à ce programme, au nom de l'honorable Anna Gainey, secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse).

À compter de ce mois-ci, grâce à l'Allocation, une famille pourra recevoir jusqu'à 8 157 $ pour chaque enfant âgé de moins de 6 ans et jusqu'à 6 883 $ pour chaque enfant âgé de 6 à 17 ans. Il s'agit d'une augmentation allant jusqu'à 160 $ par enfant de moins de 6 ans et allant jusqu'à 135 $ par enfant de 6 à 17 ans comparativement à l'année précédente, ce qui permet d'aider les familles à gérer les dépenses quotidiennes, comme l'épicerie, l'habillement et les services de garde d'enfants. Rien qu'en Alberta, les montants versés au titre de l'Allocation s'élèvent à un total dépassant les 4 milliards de dollars, au profit d'environ 500 000 familles chaque année. Cela vient réduire les pressions financières qui s'exercent sur elles et contribue à la stabilité financière des ménages de partout dans la province.

À l'échelle du pays, l'Allocation vient en aide à environ 3,6 millions de familles s'occupant de 6 millions d'enfants. Elle permet de verser chaque année environ 30 milliards de dollars non imposables aux familles canadiennes. Elle a contribué à sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté et mis davantage d'argent directement dans les poches des parents qui en avaient le plus besoin.

Citations

« À partir de lundi, l'Allocation canadienne pour enfants augmentera pour 3,6 millions de familles canadiennes. Cette augmentation du montant mensuel permettra de couvrir des dépenses quotidiennes, comme les fournitures scolaires, les vêtements et l'épicerie. En investissant dans les enfants, nous investissons dans notre avenir et contribuons à bâtir un Canada fort. »

L'honorable Anna Gainey

Secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse)

« L'Allocation canadienne pour enfants aide les familles en Alberta, y compris à Airdrie, à bâtir un avenir plus solide et plus radieux pour leurs enfants. Près de 500 000 familles albertaines bénéficient chaque année de l'Allocation canadienne pour enfants et, en augmentant les versements chaque année, nous veillons à ce que les familles continuent de recevoir l'aide dont elles ont besoin lorsque cela compte le plus. »

Corey Hogan

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Faits en bref

L'Allocation canadienne pour enfants est un versement mensuel non imposable fondé sur le revenu de l'année précédente. Elle offre de l'aide aux familles à revenu faible ou moyen ayant des enfants afin de les aider à assumer les dépenses associées à l'éducation des enfants.

En Alberta, environ 875 000 enfants bénéficient de l'Allocation, qui améliore la sécurité financière au sein de leur foyer et permet à leurs parents d'investir dans l'avenir de leurs enfants.

Le montant reçu au titre de l'Allocation dépend de plusieurs facteurs clés, notamment le nombre d'enfants et leur âge, ainsi que le revenu familial net rajusté de l'année précédente. Par exemple, une famille avec un enfant de 5 ans et un autre de 9 ans, dont le revenu net familial ajusté est de 65 000 dollars, recevra environ 11 430 $ en 2026-2027. Cela représente près de 400 dollars de plus que ce qu'elle aurait reçu en 2025-2026.

L'Allocation est conçue pour être ajustable en fonction du coût de la vie. Elle est indexée à l'inflation depuis 2018, ce qui garantit aux familles qu'elles pourront compter sur un soutien prévisible qui ira en augmentant.

L'indexation annuelle prend effet le 1 er juillet de manière à coïncider avec le début de l'année du programme pour ce qui est des paiements, c'est-à-dire du 1 er juillet au 30 juin de chaque année.

juillet de manière à coïncider avec le début de l'année du programme pour ce qui est des paiements, c'est-à-dire du 1 juillet au 30 juin de chaque année. De nombreuses études et rapports de recherche ont révélé les retombées suivantes associées à l'Allocation : Elle a aidé les mères monoparentales à faible revenu à joindre les deux bouts; 85 % des répondantes ont indiqué qu'elles connaîtraient beaucoup de difficultés sans l'Allocation. Elle a aidé les familles à faible revenu à consacrer plus d'argent aux nécessités (en anglais seulement), comme la nourriture, le logement et les vêtements pour les enfants. Elle a réduit le taux d'insécurité alimentaire grave (en anglais seulement) d'un tiers chez les familles à faible revenu.



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Correction: Une version antérieure de ce communiqué contenait "4 millions de dollars" dans le 3e paragraphe. Ceci a été changé à "4 milliards de dollars"

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]