Compte rendu - Le premier ministre Carney convoque le Groupe d'intervention en cas d'incident

OTTAWA, ON, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a convoqué le Groupe d'intervention en cas d'incident, composé de ministres et de hauts responsables, afin de se pencher sur la situation liée aux feux de forêt partout au Canada.

Le groupe a été informé au sujet de l'intensification des feux de forêt, des centaines de feux faisant rage à l'échelle du pays, dans toutes les provinces et tous les territoires. Le Canada abrite 28 % de la forêt boréale mondiale, et des vagues de chaleur extrême ainsi que des sécheresses sans précédent occasionnent l'une des plus graves saisons des feux de forêt de l'histoire de notre pays. Les participants ont notamment parlé des feux dévastateurs qui sévissent dans le nord-ouest de l'Ontario ce mois-ci, où plus de 3 000 personnes de plus de 12 communautés, dont plusieurs communautés des Premières Nations, ont déjà été évacuées.

Les participants ont discuté de la coordination entre le gouvernement fédéral, le gouvernement de l'Ontario et les dirigeants des Premières Nations, notamment du soutien apporté en réponse à la demande d'aide fédérale formulée par l'Ontario pour les opérations d'évacuation aérienne. Le premier ministre a fait part des mesures prises par le gouvernement fédéral pour apporter une aide d'urgence partout où il le faudra. Près de 300 avions-citernes, hélicoptères et avions de reconnaissance et d'évacuation soutiennent activement les opérations de lutte contre les feux. Les Forces armées canadiennes (FAC) ont également déployé quatre avions CC-130 Hercules pour assurer 13 vols d'évacuation depuis la Première Nation d'Eabametoong (Fort Hope). Les pompiers qui luttent contre les feux de forêt se servent de données de pointe, d'analyses prédictives ainsi que de l'intelligence artificielle, de drones, de l'imagerie radar à haute résolution et de l'imagerie thermique de pointe pour contribuer aux efforts de détection en temps réel et d'atténuation.

Le premier ministre a réitéré l'engagement du gouvernement fédéral à déployer toutes les ressources nécessaires pour assurer la protection des Canadiennes et des Canadiens. Il a mis en relief les efforts réalisés par tous les ordres de gouvernement pour renforcer la gestion forestière et la capacité de lutte contre les feux de forêt au Canada.

Le groupe a remercié les plus de 5 300 pompiers déployés partout au pays cet été ainsi que les autres premiers répondants, le personnel des FAC, les dirigeants autochtones et les responsables locaux qui participent à la lutte contre les feux de forêt. Le premier ministre a salué la générosité des Canadiennes et des Canadiens qui ont accueilli des personnes évacuées, offert leur aide comme bénévoles et soutenu les efforts de secours par des dons et des initiatives locales. Il a aussi remercié le gouvernement du Mexique d'aider le Canada dans la lutte contre les feux de forêt, notamment pour son engagement à envoyer jusqu'à 200 pompiers dans les prochaines semaines.

Le premier ministre a exhorté les personnes vivant dans les zones touchées à suivre les consignes des autorités locales et a demandé d'éviter tout déplacement non essentiel vers les régions touchées afin de préserver les capacités d'hébergement pour les personnes évacuées et les équipes d'intervention.

Le premier ministre a chargé les ministres et les hauts responsables de poursuivre leur étroite collaboration avec les partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones afin de soutenir les communautés touchées.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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