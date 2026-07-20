Démarrage du chantier du projet d'agrandissement Sunrise d'Enbridge

PRINCE GEORGE, BC, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Le Canada franchit une autre étape dans la mise en place d'infrastructures qui contribueront à renforcer notre économie, à garantir notre souveraineté énergétique et à maintenir le coût de la vie à un niveau abordable pour la population canadienne.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé aujourd'hui que les travaux de construction avaient commencé sur le chantier du projet d'agrandissement Sunrise en Colombie-Britannique, dans la foulée de l'approbation du projet par le gouvernement en avril 2026.

En augmentant la capacité du réseau de transport de gaz naturel de la Colombie-Britannique de quelque 300 millions de pieds cubes par jour, le projet d'agrandissement du réseau de gazoducs Westcoast d'Enbridge, d'une valeur de 4 milliards de dollars, permettra de répondre à la croissance de la demande énergétique de la province. Grâce à cette capacité additionnelle, nous pourrons assurer une alimentation fiable en énergie aux habitations, écoles et hôpitaux; soutenir les secteurs industriel et manufacturier de la Colombie-Britannique; et assurer la disponibilité de gaz naturel au fur et à mesure qu'entreront en service des terminaux d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) comme Woodfibre LNG - qui sera la première usine de GNL carboneutre au monde.

Le projet d'agrandissement Sunrise marque un autre jalon dans les efforts que déploie le Canada pour réaliser de grands projets d'infrastructures qui visent à diversifier nos échanges commerciaux, à créer de l'emploi, à assurer la prospérité ainsi qu'à favoriser la sécurité nationale et énergétique. Le projet, qui permettra d'intensifier les exportations de gaz naturel canadien vers les marchés asiatiques, injectera plus de 3 milliards de dollars dans le PIB du Canada. Il créera également 2 500 emplois, notamment pour les communautés autochtones locales, et générera des recettes fiscales de 700 millions de dollars qui serviront à financer des routes, hôpitaux et écoles à l'échelle locale.

Le projet vise également à maximiser la participation de l'industrie canadienne et à utiliser des matériaux produits au pays, notamment de l'acier fondu et coulé entièrement canadien fourni par InterPro Pipe + Steel, une entreprise de la Saskatchewan. La volonté d'acheter des produits d'ici et de s'approvisionner auprès d'entreprises canadiennes dans le cadre de projets comme celui-ci permet de soutenir des emplois dans le secteur manufacturier et de renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes d'un océan à l'autre.

Ce projet s'appuie sur de solides partenariats avec les peuples autochtones. L'an dernier, 38 communautés autochtones de la Colombie-Britannique ont acquis une participation de 12,5 % dans le réseau Westcoast d'Enbridge, rendue possible par la toute première garantie de prêts pour les Autochtones.

Le projet d'agrandissement Sunrise témoigne de la volonté du gouvernement du Canada de collaborer avec les provinces, l'industrie et des partenaires autochtones afin d'approuver efficacement et de manière responsable des projets qui transforment les possibilités énergétiques en retombées économiques concrètes. C'est ainsi que nous bâtissons un Canada qui réalise de grands projets, crée de l'emploi et offre à tous une énergie sûre et abordable.

Citations

« Trois mois seulement se sont écoulés entre l'approbation du projet d'agrandissement Sunrise et le début des travaux, ce qui démontre la capacité du Canada à concrétiser de grands projets. Cet agrandissement assurera un approvisionnement fiable en gaz naturel pour les foyers, les hôpitaux, les écoles et le secteur britanno-colombien de l'énergie à faibles émissions de carbone - en pleine croissance -, tout en créant des milliers d'emplois bien rémunérés et de nouvelles possibilités de commerce international diversifiées. Voilà comment nous renforçons la sécurité énergétique du Canada, favorisons l'accessibilité financière et montrons une fois de plus ce que signifie être une superpuissance énergétique. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le démarrage du chantier du projet d'agrandissement Sunrise d'Enbridge marque une avancée majeure pour notre économie, pour la création d'emplois locaux de qualité et pour les communautés autochtones. Grâce à la stratégie Look West de notre gouvernement, nous bâtissons une prospérité durable qui permettra d'assurer la pérennité de nos hôpitaux, de nos écoles et de nos collectivités pour les générations à venir. »

L'honorable Ravi Kahlon

Ministre de l'Emploi et de la Croissance économique de la Colombie-Britannique

« Le projet d'agrandissement Sunrise illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les Premières Nations, l'industrie et les pouvoirs publics unissent leurs forces, animés par la volonté commune de bâtir un avenir plus solide. Pour les Lheidli T'enneh, les partenariats véritables vont bien au-delà des débouchés économiques : ils visent à garantir que notre Nation ait son mot à dire dans l'élaboration de projets qui profiteront à notre peuple et à notre région pour les générations à venir. En collaborant étroitement, nous pouvons contribuer à bâtir un avenir énergétique fiable et sûr qui soutient les communautés en pleine croissance, permet aux Premières Nations de participer et respecte les terres et les eaux dont nous dépendons depuis des temps immémoriaux. Ce type de partenariat permet de joindre le geste à la parole en matière de réconciliation et de renforcer notre avenir commun. »

Cheffe Dolleen Logan

Première Nation Lheidli T'enneh

« Nous marquons aujourd'hui un jalon important avec le lancement des travaux de construction du projet d'agrandissement Sunrise. Nous remercions les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique de leur soutien continu qui nous permet de faire avancer ce projet d'infrastructure gazière essentiel. Ce projet renforcera la sécurité énergétique, favorisera la croissance économique, créera des emplois et contribuera à garantir aux Canadiens un accès à une énergie fiable et abordable pour les décennies à venir. Nous sommes fiers de collaborer avec des groupes autochtones, des collectivités, des entrepreneurs et des travailleurs de toute la Colombie-Britannique au moment où ce projet passe de l'étape de l'approbation à celle de la construction afin d'offrir des avantages durables aux Canadiens. »

Greg Ebel

PDG et président, Enbridge

« Le projet d'agrandissement Sunrise sera construit au Canada, avec de l'acier canadien. La société InterPro Pipe + Steel est fière de fournir, pour ce projet d'intérêt national, de l'acier entièrement fondu et coulé au Canada. En choisissant l'acier canadien, nous soutenons les travailleurs qualifiés d'ici, renforçons les chaînes d'approvisionnement nationales et veillons à ce que les infrastructures énergétiques essentielles du Canada soient construites avec des matériaux canadiens. C'est ainsi que nous créons des emplois durables et des collectivités résilientes et générons des retombées économiques à long terme dans tout le pays. »

Doug Matthews

PDG, InterPro Pipe + Steel

Faits en bref

Le réseau de gazoducs Westcoast d'Enbridge est un système de transport du gaz naturel de 2 900 kilomètres en Colombie-Britannique, qui fournit du gaz à la Colombie-Britannique, à l'Alberta ainsi qu'à la région du Nord-Ouest du Pacifique des États-Unis. Le projet Sunrise agrandira d'environ 140 kilomètres le réseau en place par la construction de 11 tronçons de doublement pipelinier parallèles à la conduite actuelle, l'ajout de compresseurs et la mise à niveau et la modernisation d'installations déjà en place.

Le 2 juillet 2025, la société en commandite Stonlasec8 Indigenous Alliance, qui représente 38 groupes autochtones de la Colombie-Britannique, a acquis 12,5 % du réseau Westcoast d'Enbridge. Cette transaction a été possible grâce au Programme de garantie de prêts pour les Autochtones, qui a émis une garantie de prêt couvrant 400 millions de dollars d'un investissement en capital de 736 millions de dollars.

Jusqu'à présent, Enbridge a dépensé plus de 52 millions de dollars pour engager des entreprises autochtones et acheter leurs services dans le cadre du projet d'agrandissement Sunrise.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]