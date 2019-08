Le Canada investit dans la recherche sur l'énergie propre au Québec

MONTRÉAL, le 30 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada comprend que bâtir une économie sobre en carbone au Canada demandera une transformation de nos systèmes énergétiques complexes et qu'il sera important à cette fin de miser davantage sur l'énergie électrique.

La députée d'Outremont, Rachel Bendayan, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, un investissement de 500 000 $ versé à Polytechnique Montréal pour soutenir un réseau d'établissements menant des activités de modélisation et d'analyse relatives à l'électricité, afin d'orienter la transition du Canada vers les énergies propres.

Le financement servira à améliorer la mobilisation, la coordination et l'échange d'information entre les chercheurs, les modélisateurs et les intervenants en vue de l'élaboration d'un plan de travail à long terme destiné à soutenir la transition énergétique du Canada. Les travaux accomplis serviront à guider les gouvernements et les services publics dans la mise en œuvre de stratégies et la réalisation d'investissements clés en électricité propre. Le projet contribuera à cibler les projets et les politiques sur les énergies renouvelables qui favoriseront la croissance économique, le développement régional et la protection de l'environnement, tout en optimisant l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le projet est mené par Madeleine McPherson (Ph. D.), membre du Sustainable Energy Systems Integration and Transition Group (Groupe sur l'intégration et la transition de systèmes d'énergie durable) de l'Université de Victoria, par Normand Mousseau (Ph. D.) et par Louis Beaumier, membres de l'Institut de l'énergie Trottier de Polytechnique Montréal.

Son financement provient du plan d'infrastructures fédéral de 180 milliards de dollars Investir dans le Canada, qui est destiné aux projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

« Les changements climatiques représentent un problème urgent qui impose la transition vers des sources d'énergie plus vertes. Nous devons créer une économie axée sur l'énergie propre qui contribuera à assurer notre prospérité économique dans l'avenir et répondra à cette menace mondiale. Notre gouvernement est fier d'investir ici à Outremont dans des recherches sur l'environnement qui nous aideront à transformer nos réseaux d'électricité et à verdir notre économie. »

Rachel Bendayan

Députée d'Outremont

« L'électrification profonde de l'économie comporte une part d'inconnu. Des preuves solides, destinées à éclairer l'élaboration des politiques et la prise de décision, sont nécessaires pour guider cette transition. La mise en place de capacités de modélisation et d'analyse renforcera notre possibilité de tirer parti des opportunités et d'atténuer les risques qui y sont associés. »

Normand Mousseau, directeur académique

Institut de l'énergie Trottier de Polytechnique Montréal

« Polytechnique Montréal mène des recherches répondant aux grands enjeux sociétaux et se donne pour mission d'influencer son environnement sur le plan intellectuel, économique et social. Au cœur de la lutte aux changements climatiques, notre implication dans ce projet se traduira par un solide soutien analytique permettant d'orienter efficacement les politiques et les investissements vers les énergies renouvelables, au profit du bien commun. »

François Bertrand

Directeur général adjoint et directeur de la formation et de la recherche, Polytechnique Montréal

