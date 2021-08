AMOS, QC , le 11 août 2021 /CNW/ - Les espèces considérées comme menacées aux termes de la Loi sur les espèces en péril - particulièrement le caribou des bois - continuent de représenter un enjeu important pour le secteur des ressources naturelles. Le gouvernement du Canada investit dans les efforts de conservation qui sont menés par les peuples autochtones pour protéger l'habitat du caribou et ainsi assurer sa survie, lui qui constitue un maillon essentiel des écosystèmes forestiers du Canada.

Le secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et député de Nickel Belt, Marc G. Serré, a annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi de 218 240 $ à la Première Nation Abitibiwinni pour appuyer les efforts de restauration des habitats du caribou des bois en Abitibi-Témiscamingue.

Ce projet a pour but de recueillir et de consigner les connaissances autochtones locales concernant l'habitat, la démographie et les comportements des caribous des bois de la harde Détour-Kesagami afin de prendre des décisions éclairées en matière d'aménagement du territoire. Ce projet servira également de base pour la négociation d'ententes sur les répercussions et les avantages avec les intervenants des secteurs forestier et minier qui sont présents sur le territoire ancestral de la communauté.

Ressources naturelles Canada finance cinq projets menés par des communautés autochtones d'un bout à l'autre du pays pour soutenir l'élaboration et la mise en œuvre de méthodes communautaires inspirées du savoir autochtone en vue de protéger le caribou des bois.

« Les peuples autochtones sont d'importants intendants des forêts canadiennes. Les projets comme ceux-ci, qui s'inspirent des connaissances traditionnelles autochtones, joueront un rôle essentiel dans la survie à long terme de nos écosystèmes forestiers. »

Marc G. Serré

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles

Député de Nickel Belt

« Les peuples autochtones prennent en main la protection des écosystèmes, et leurs efforts sont couronnés de succès. Ce financement vient soutenir la restauration des habitats du caribou des bois et met en valeur le savoir traditionnel, tout en procurant des retombées aux communautés autochtones. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Grâce à l'aide financière de Ressources naturelles Canada, nous pourrons faire l'acquisition de nos connaissances traditionnelles et ainsi assurer une meilleure protection de l'habitat du caribou forestier dans notre territoire ancestral. »

James Cananasso

Vice-chef, Conseil de la Première Nation Abitibiwinni

