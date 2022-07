Cet investissement est prévu dans le budget de 2022, qui propose de fournir 100 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, pour donner au Bureau des partenariats avec les Autochtones (BPA) et au PRNA une portée nationale.

Il permettra aux communautés autochtones de toutes les régions du pays de profiter des retombées des projets d'exploitation des ressources naturelles, y compris les minéraux critiques, et contribuera à rapprocher le Canada de son objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Il aidera par ailleurs la FNMPC à donner aux Premières Nations membres les outils, la capacité et les conseils dont elles ont besoin pour prendre des décisions d'affaires éclairées à propos des projets d'infrastructures et de mise en valeur des ressources naturelles qui sont proposés sur leurs territoires.

Enfin, ce financement aidera également la FNMPC à exécuter son plan stratégique quinquennal, qui vise à favoriser la participation des Autochtones à l'économie des ressources naturelles et à faire mieux comprendre les avantages d'intégrer, dans les grands projets, les priorités en matière de gérance de l'environnement et les connaissances des Premières Nations.

Le plan de la FNMPC a pour but de multiplier les débouchés et de favoriser la participation des peuples autochtones dans le secteur des ressources naturelles ainsi que d'améliorer les relations d'affaires entre les communautés autochtones, les pouvoirs publics et l'industrie.

Le renouvellement et l'expansion du BPA et du PRNA font écho directement aux commentaires des partenaires autochtones. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera les communautés et entreprises autochtones à atteindre leurs objectifs économiques dans le secteur des ressources naturelles et favorisera la résilience, la durabilité et l'inclusivité du secteur en faisant progresser des partenariats significatifs avec les peuples autochtones et en encourageant ces derniers à jouer un rôle moteur dans la transition vers la carboneutralité.

Citations

« Il est essentiel qu'à l'avenir les grands projets de ressources naturelles mobilisent et mettent à contribution les peuples autochtones de manière significative. Les communautés des Premières nations, des Métis et des Inuits sont les gardiennes de ces terres depuis des générations. En plus d'être une priorité pour le gouvernement fédéral, assurer la mobilisation et la participation des Autochtones dans le cadre des futurs projets de mise en valeur des ressources est d'une importance cruciale pour la réconciliation économique. L'investissement annoncé aujourd'hui est une autre façon de s'assurer que les communautés autochtones ont les outils et les ressources nécessaires pour participer à ces projets et en tirer profit de façon significative à long terme. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Grâce à l'investissement à long terme de Ressources naturelles Canada dans nos services, les Premières Nations membres de notre coalition nationale continueront d'avoir accès gratuitement aux services d'aide aux entreprises dont elles ont besoin pour prendre des décisions d'affaires éclairées au sujet de leur participation à de grands projets. En outre, cette aide financière arrive à un moment où nos membres renforcent leur participation à des projets qui contribueront à la transition énergétique, y compris dans les domaines des minéraux critiques et de l'électrification, ce qui nous conforte encore plus dans notre conviction que les membres des Premières Nations joueront à l'avenir un rôle de premier plan en tant que copromoteurs et propriétaires de grands projets d'infrastructures et de mise en valeur des ressources naturelles. »

Chef Sharleen Gale

Présidente du conseil d'administration, First Nations Major Projects Coalition

Quelques faits

En renouvelant et élargissant le programme PRNA et le mandat du BPA, Ressources naturelles Canada favorisera la création d'un secteur des ressources naturelles résilient, durable et inclusif par le développement de véritables partenariats avec les peuples autochtones, par l'atténuation des obstacles à la participation équitable et à l'inclusion des Autochtones dans la mise en valeur des ressources et par l'accélération de la transition vers la carboneutralité.

favorisera la création d'un secteur des ressources naturelles résilient, durable et inclusif par le développement de véritables partenariats avec les peuples autochtones, par l'atténuation des obstacles à la participation équitable et à l'inclusion des Autochtones dans la mise en valeur des ressources et par l'accélération de la transition vers la carboneutralité. Le PRNA soutient des projets qui améliorent la capacité des communautés autochtones de profiter d'occasions d'affaires, facilitent l'accès des communautés et organisations autochtones aux ressources et soutiennent la participation communautaire et régionale à l'exploitation des ressources naturelles.

La FNMPC est une coalition nationale de plus de 85 Premières Nations qui favorise la création d'outils et le développement de capacités et qui soutient directement des projets pour guider les décisions d'affaires sur la participation à des projets majeurs.

La FNMPC a un portefeuille de projets valant plus de 17 milliards de dollars au total et ayant pour principale fonction de donner à des Autochtones l'occasion d'être propriétaires de grands projets d'énergie propre, de ressources naturelles et d'infrastructures.

Partenariats pour les ressources naturelles autochtones

First Nations Major Projects Coalition (en anglais)

Stratégie canadienne sur les minéraux critiques

Ressources naturelles autochtones

