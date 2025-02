OTTAWA, ON, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Quelque 685 millions de personnes sur la planète n'ont pas accès à l'électricité, principalement dans les régions isolées et rurales. Et même quand il y a de l'électricité, les populations de certaines régions éloignées doivent avoir recours à des combustibles fossiles coûteux et polluants pour répondre à leurs besoins, ce qui nuit à la qualité de l'air local et occasionne des risques de déversement dans des collectivités souvent vulnérables. Il est donc crucial d'aider ces populations à se tourner vers des sources d'énergie plus propres pour atteindre l'objectif de développement durable des Nations Unies de garantir l'accès de tous à une énergie abordable, fiable, durable et moderne.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada est heureux d'annoncer une contribution de 500 000 $ à la deuxième phase d'une initiative mondiale pour la transition des collectivités éloignées vers les énergies renouvelables, en partenariat avec l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), pour continuer de soutenir cette transition. Cette nouvelle phase comprendra les activités suivantes :

élaboration de cinq études de cas basées sur des modèles d'affaires efficaces et novateurs utilisés pour des projets d'énergie renouvelable en régions éloignées dans divers pays;

évaluations détaillées, à l'échelle nationale, du potentiel des énergies renouvelables dans les collectivités éloignées;

organisation d'ateliers et de discussions techniques pour améliorer les compétences et connaissances des membres des collectivités et des responsables des politiques en matière de planification, d'aménagement, d'exploitation et d'entretien d'installations d'énergie renouvelable en régions éloignées.

Cette annonce survient au moment où des responsables gouvernementaux, des spécialistes, des praticiens et des membres des collectivités de divers pays assistent à la sixième édition de la conférence internationale sur les énergies renouvelables hors réseau (IOREC) à Gaborone, au Botswana. Cette rencontre phare de l'IRENA donne aux participants l'occasion de comparer leurs expériences et leurs meilleures pratiques relativement à la conception et à la mise en place de politiques habilitantes, de mécanismes de financement adaptés, de modèles d'affaires originaux et d'applications technologiques pour systèmes autonomes et mini-réseaux.

Citations

« Tous les habitants de la Terre méritent d'avoir accès à des sources d'électricité fiables, économiques et non polluantes. Le gouvernement du Canada tient donc à travailler en concertation avec les collectivités rurales, isolées et éloignées pour faciliter la mise en œuvre de solutions d'énergie propre abordables et accessibles dans le cadre de son partenariat avec l'IRENA. Notre démarche profitera aux populations qui ont le plus besoin d'accéder à l'électricité, et ce, d'une manière qui respecte leurs objectifs économiques et environnementaux. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les systèmes d'énergie renouvelable décentralisés ne font pas que fournir de l'énergie propre et fiable; ce sont des passerelles vers la croissance économique et la résilience pour les collectivités qui ont de faibles revenus ou se trouvent dans des zones isolées. L'IRENA est ravie de poursuivre ce partenariat avec le gouvernement du Canada afin que des mesures concrètes soient prises pour développer les énergies renouvelables décentralisées là où le besoin est le plus criant. »

Francesco La Camera

Directeur général, IRENA

Quelques faits

La deuxième phase de l'initiative mondiale pour la transition des collectivités éloignées vers les énergies renouvelables approfondit et enrichit l'action de la première phase, qui avait été annoncée en 2021 pendant la COP26 et dont voici quelques-uns des principaux résultats : Publication d'un guide présentant neuf études de cas sur des projets d'énergie renouvelable réussis dans des localités éloignées de divers pays, dont le projet solaire Sree Vyàa (aussi appelé projet solaire d' Old Crow ), dirigé par des Autochtones à Old Crow , au Yukon ; Organisation de six discussions techniques sur le déploiement d'énergies renouvelables en régions éloignées dans diverses tribunes internationales. Plus de 500 personnes ont participé à ces discussions, au cours desquelles des spécialistes de 15 pays, y compris des Autochtones du Canada, sont intervenus.

et dont voici quelques-uns des principaux résultats : Lancé en 2018, le programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées de Ressources naturelles Canada dispose d'une enveloppe globale de 453 millions de dollars jusqu'en 2027 pour réduire l'utilisation du diesel pour le chauffage et l'électricité dans les collectivités rurales et éloignées par le déploiement et la démonstration de projets d'énergie renouvelable, la promotion de l'efficacité énergétique et l'amélioration des compétences et des capacités. Jusqu'à maintenant, le programme a soutenu plus de 190 projets d'énergie renouvelable et de développement des capacités au Canada.

En 2021, dans le cadre de son Plan climatique renforcé et dans le but de faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones, le Canada a mis sur pied Wah-ila-toos. Il s'agit d'un instrument de collaboration interministérielle visant à élargir l'accès au financement pour les collectivités autochtones, rurales et éloignées partout au pays.

