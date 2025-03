EAST HANTS, NS, le 20 mars 2025 /CNW/ - Les technologies propres jouent un rôle toujours plus grand dans le secteur forestier. En renforçant l'efficacité des technologies de ce secteur, nous pouvons stimuler l'économie de notre pays à un moment critique - sans augmenter les émissions du secteur manufacturier. Le développement et le déploiement de nouvelles solutions et technologies propres contribuent à assurer l'autonomie économique du Canada, tout en luttant contre les changements climatiques et en créant de bons emplois.

L'honorable Kody Blois, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et du Développement économique rural, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement fédéral à MTC Mass Timber Company (MTC) pour faciliter la transition de l'entreprise vers un procédé technologique qui permettra de fabriquer des produits en bois massif de grande valeur en Nouvelle-Écosse.

Grâce à un investissement de 500 000 $, MTC pourra développer en détail la conception de la première structure à portée libre au Canada dédiée à la fabrication de bois massif d'ingénierie à grande échelle, qui abritera une nouvelle usine. Une fois son installation construite, MTC sera le premier fabricant de bois massif d'ingénierie verticalement intégré de tout le Canada atlantique, ce qui favorisera encore davantage l'essor du secteur de la construction de bâtiments préfabriqués dans la région et améliorera ainsi l'accès au logement pour les Néo-Écossais.

L'octroi de 10 millions de dollars en financement fédéral à MTC a également été approuvé, sous réserve de l'exécution des mesures de diligence raisonnable requises et de la négociation d'une entente définitive entre les deux parties afin :

de collaborer localement avec des partenaires du secteur forestier et les Premières Nations pour intégrer leurs activités dans une entreprise manufacturière répondant à des normes exigeantes;

d'ouvrir une usine qui fera appel à un procédé de fabrication technologique permettant d'utiliser de l'épinette de l'Est - essence actuellement sous-évaluée dans l'industrie du bois de sciage - pour fabriquer des produits de grande valeur comme des panneaux en bois lamellé-croisé et des poutres et poteaux en bois lamellé-collé;

de diversifier la gamme de produits en valorisant au maximum les produits en fibre ligneuse, ce qui permettra à l'entreprise de contribuer à l'économie locale en augmentant ses revenus par unité de volume et en développant ses activités.

À terme, ce projet apportera une valeur ajoutée aux produits de bois d'œuvre fabriqués par l'entreprise en Nouvelle-Écosse, en faisant appel à des technologies de prochaine génération pour renforcer le secteur forestier dans la province. Le projet créera également 124 nouveaux emplois à l'échelle locale tout en ouvrant de nouveaux débouchés pour l'utilisation du bois d'épinette de l'Est local dans le secteur manufacturier.

Le gouvernement du Canada défendra toujours les intérêts des Canadiens et de l'industrie canadienne, ce qui comprend bien évidemment le secteur forestier. Le projet annoncé aujourd'hui soutiendra le leadership, l'innovation et les pratiques durables dans le secteur forestier, tout en procurant d'importants avantages économiques et environnementaux à la population de la Nouvelle-Écosse et de tout le pays.

Citations

« Grâce à nos programmes Construction verte en bois et Investissements dans la transformation de l'industrie forestière, nous continuons d'aider le secteur forestier canadien à adopter des techniques innovantes qui améliorent son efficacité et ses capacités, réduisent les émissions et créent de bons emplois durables. Les investissements annoncés aujourd'hui montrent très bien que nous pouvons réduire encore les émissions tout en contribuant à la pérennité du secteur du bois d'œuvre en Nouvelle-Écosse. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Nous avons la chance de disposer d'extraordinaires ressources naturelles ici, en Nouvelle-Écosse, et notre secteur forestier ne fait certainement pas exception. En investissant dans des entreprises locales, comme MTC Mass Timber Company, et en aidant à créer plus de produits canadiens, nous donnons à notre pays - et à nos économies locales, par exemple à East Hants, - les moyens de réussir. »

L'honorable Kody Blois

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada et du Développement économique rural, et député de King-Hants

« En dotant la Nouvelle-Écosse d'une capacité de fabrication de bois massif d'ingénierie, nous viendrons compléter la chaîne d'approvisionnement nationale du Canada pour ce type de produit. MTC fabriquera du bois lamellé-croisé et du bois lamellé-collé à haute résistance dans l'une des unités de production les plus modernes qui soient. En augmentant la capacité de construction de 2,5 millions de pieds carrés par an, MTC contribuera à répondre à la croissance de la demande de solutions sobres en carbone pour la construction de maisons, d'établissements de soins, etc. En prime, MTC créera une véritable économie circulaire, en maximisant la valeur de nos forêts, depuis l'arbre jusqu'à la ville. »

Patrick Crabbe

PDG, Mass Timber Company

Faits en bref

Le secteur forestier fournit des emplois durables à près de 200 000 Canadiens, dont plus de 11 000 Autochtones.

Le secteur forestier canadien fournit une foule de produits indispensables au quotidien, comme le bois servant à la construction de logements et la pâte à papier. De plus, il innove constamment pour s'adapter aux demandes de notre monde en constante évolution. Ainsi, le secteur : adopte de nouvelles technologies à faible émission de carbone; fabrique des matériaux de construction non traditionnels pour habitations modulaires et abordables; produit des biocombustibles pour répondre à nos besoins en énergie; fournit des produits biochimiques qui entrent dans la fabrication de produits pharmaceutiques, de plastiques biodégradables et de produits de soins personnels.

Le financement des projets annoncés aujourd'hui provient des programmes de Ressources naturelles Canada Construction verte en bois (CVBois) et Investissements dans la transformation de l'industrie forestière (ITIF).

Construction verte en bois (CVBois) et Investissements dans la transformation de l'industrie forestière (ITIF). Le programme CVBois encourage une plus grande utilisation des techniques de construction en bois dans les projets de construction. Il aide à faire progresser la réalisation des priorités de réduction des émissions de gaz à effet de serre à long terme. Depuis sa création en 2017, le programme a financé avec succès 16 projets de démonstration visant à réduire les risques et à soutenir l'adoption et la commercialisation accrues de produits de bois dans la construction de bâtiments en bois de grande et de faible hauteur et de ponts en bois. En mars de 2023, le programme a financé quatre projets de bâtiments en bois de grande hauteur, dix projets de bâtiments non résidentiels de faible hauteur et deux projets de ponts en bois.

Le programme ITIF vise à créer un secteur forestier plus concurrentiel, plus résilient et plus durable en facilitant la production de produits à valeur ajoutée et l'adoption de technologies transformatrices qui contribuent à améliorer la productivité et à décarboner les procédés industriels. Depuis sa création en 2010, ITIF a investi plus de 378 millions de dollars dans 95 projets au Canada qui soutiennent la compétitivité et la performance environnementale du secteur forestier d'un bout à l'autre du pays.

