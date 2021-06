WATERLOO, ON, le 15 juin 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada demeure déterminé à édifier un avenir énergétique propre pour renforcer l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir le secteur des ressources naturelles.

La ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et députée de Waterloo, l'honorable Bardish Chagger, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi de 100 000 $ pour que l'Université de Waterloo collabore avec l'Université Wilfrid-Laurier à l'installation de vingt bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) aux deux campus, ce qui permettra aux employés, aux étudiants et aux visiteurs d'avoir plus d'options pour recharger leurs véhicules là où ils habitent, travaillent et s'instruisent.



Quinze bornes seront installées à l'Université de Waterloo, les cinq autres à l'Université Wilfrid-Laurier, ce qui encouragera l'adoption de véhicules à émission zéro (VEZ) en favorisant l'utilisation de VE dans les parcs automobiles des campus.

Les fonds fédéraux proviennent du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, qui appuie l'ambitieux objectif du gouvernement de faire en sorte qu'à compter de 2040 tous les véhicules de promenade neufs vendus au pays soient des VEZ. L'Université de Waterloo investit pour sa part 108 102 $ dans ce projet, tandis que l'Université Wilfrid-Laurier y contribue à hauteur de 41 482 $, portant l'enveloppe totale à 249 584 $.

Le gouvernement a investi plus de 600 millions de dollars pour rendre les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus facilement accessibles pour la population canadienne, notamment par la création d'un réseau pancanadien de recharge rapide et la multiplication des bornes de recharge près des lieux de vie, de travail et de loisirs.

Ces fonds soutiennent également l'installation de stations de gaz naturel le long des principaux corridors de fret, l'installation de stations d'hydrogène dans les centres métropolitains, la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération et l'élaboration de codes et de normes connexes. Enfin, l'achat d'un véhicule électrique est entièrement déductible d'impôt pour les entreprises et permet aux consommateurs canadiens d'obtenir jusqu'à 5 000 $ en remise du gouvernement.

Ces initiatives s'inscrivent dans la logique du plan climatique renforcé du Canada, qui accélère l'adoption des VEZ par l'octroi d'un supplément de 150 millions de dollars pour des infrastructures et d'un supplément de 287 millions de dollars pour des incitatifs qui encourageront les Canadiens à acheter des VEZ.

Le gouvernement soutient des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois dans la classe moyenne et d'un avenir sobre en carbone, qui aideront le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Nous donnons aux Canadiens les solutions de mobilité plus écologiques qu'ils recherchent. Voilà comment nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Les investissements dans les infrastructures vertes nous rapprochent d'un avenir carboneutre. L'annonce faite aujourd'hui pour ces deux établissements de renom de notre région aideront les Ontariens à faire des choix plus écologiques, à améliorer la qualité de l'air et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. »

L'honorable Bardish Chagger

Ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

« Dans la région de Waterloo, près de la moitié des émissions proviennent du transport, de sorte que des options à faible teneur en carbone sont requises de toute urgence et les VE jouent un rôle crucial dans l'édification d'une économie sobre en carbone pour ceux et celles qui ne peuvent pas marcher, faire du vélo ou prendre l'autobus. Les bornes de recharge sont essentielles pour faciliter l'adoption des VE parmi nos employés, nos étudiants, nos visiteurs ainsi que pour la flotte du campus. »

Mat Thijssen

Directeur du développement durable, Université de Waterloo

« Ce financement permettra à l'Université Laurier de passer de 6 à 11 bornes de recharge pour VE, ce qui doublera presque le réseau actuel de notre campus de Waterloo. Cette expansion du réseau portera sur deux zones actuellement mal desservies de notre campus et nous espérons que cela contribuera à réduire les obstacles à l'utilisation des véhicules électriques pour les gens du campus. »

Ulrike Gross

Vice-président adjoint, Gestion des installations et des biens, Université Wilfrid-Laurier

