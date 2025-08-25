Avis aux médias - Le ministre Robertson fera une annonce concernant les infrastructures pour véhicules électriques English
25 août, 2025, 13:00 ET
VICTORIA, BC, le 25 août 2025 /CNW/ - Le ministre du Logement et de l'Infrastructure, l'honorable Gregor Robertson, au nom de l'honorable Tim Hodgson, annoncera du financement pour des infrastructures de recharge de véhicules électriques. L'annonce aura lieu à Victoria, en Colombie-Britannique. Un point de presse suivra.
Date : 27 août 2025
Heure : 9 h 15 (HP)
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
SOURCE Ressources naturelles Canada
Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
