Le Canada investit dans l'adaptation aux changements climatiques à l'Île-du-Prince-Édouard

CHARLOTTETOWN, PE, le 2 juill. 2019 /CNW/ - La lutte contre les changements climatiques est importante pour les Canadiens. Le gouvernement du Canada s'attaque aux défis que posent les changements climatiques et prend des mesures pour en réduire les effets négatifs tout en saisissant les nouvelles possibilités qui s'offrent à lui en faisant des investissements bien ciblés.

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, l'octroi de 1 million de dollars au gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard pour un projet d'adaptation aux changements climatiques.

Le projet ClimateSense permettra de créer un programme de formation et de perfectionnement professionnels qui favorisera la collaboration et formera les professionnels et récents diplômés de l'Île-du-Prince-Édouard pour les aider à comprendre les impacts des changements climatiques et à intégrer l'adaptation des changements climatiques à leur travail quotidien. On mettra également sur pied un programme de stages qui offrira aux récents diplômés des possibilités de perfectionnement et qui renforcera les ressources d'adaptation au sein des organismes de la province. Financé par le biais du programme Renforcer la capacité et l'expertise régionales en matière d'adaptation (RCERA) de Ressources naturelles Canada, le projet favorisa la mise en commun de connaissances, d'outils et de ressources sur l'adaptation aux changements climatiques entre les membres de divers secteurs, professions et disciplines, une expérience que l'on pourra répéter dans d'autres régions du pays.

D'une valeur estimée à 2,17 millions de dollars, ClimateSense a également reçu du soutien du gouvernement de l'Île‑du‑Prince-Édouard et d'organismes du secteur privé. Le projet sera réalisé en partenariat avec le ministère de l'Environnement, de l'Eau et du Changement climatique de l'Île‑du‑Prince-Édouard et avec le laboratoire de recherche sur le climat de l'Université de l'Île‑du‑Prince-Édouard.

Le programme RCERA de Ressources naturelles Canada est un investissement stratégique de 18 millions de dollars qui a été effectué au titre du pilier « Adaptation et résilience climatique » du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Les responsables du programme travaillent directement avec les provinces pour réaliser des projets qui comprennent des séances de formation, des stages et des activités d'échange d'information qui donneront aux Canadiens les outils dont ils ont besoin pour réagir aux effets des changements climatiques.

L'annonce d'aujourd'hui est en phase avec la volonté du gouvernement de réduire la pollution, de stimuler l'économie et de bâtir des collectivités plus solides pour tous les Canadiens.

« S'adapter aux changements climatiques, ça ne veut pas dire accepter ces changements, mais plutôt en réduire les effets négatifs tout en saisissant les nouvelles possibilités qui s'offrent à soi. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de soutenir l'Île‑du‑Prince-Édouard dans ses efforts pour intégrer l'adaptation à notre vie quotidienne, et ce, au profit des collectivités et de l'économie. »

L'honorable Lawrence MacAulay

Ministre des Anciens Combattants

« Nous devons protéger nos infrastructures et nos collectivités contre l'érosion côtière et la hausse du niveau des océans. Nous devons aussi nous préparer à subir des épisodes de pluies abondantes et surveiller les effets des changements climatiques sur nos forêts, nos poissons et notre faune. Ce sont tous là des défis auxquels doivent se mesurer les professionnels de l'île dans leur travail. Les programmes du projet ClimateSense nous permettront de développer de l'expertise dans de nombreux domaines. Parmi les secteurs touchés figurent la planification, l'ingénierie, les finances et la gestion à l'échelle du bassin versant. Grâce à ClimateSense, les professionnels seront prêts à affronter tous les changements qui se profileront à l'horizon. »

L'honorable Bradley G. Trivers

Ministre de l'Environnement, de l'Eau et du Changement climatique

« Le laboratoire de recherche sur le climat de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, en partenariat avec le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, est fier de participer au projet RCERA de Ressources naturelles Canada. Ce projet comprend un programme de perfectionnement professionnel et des ressources pour approfondir la littératie climatique et les connaissances en matière d'adaptation. Il est primordial que les collectivités de l'Île-du-Prince-Édouard soient mieux préparées à atténuer les effets des changements climatiques et à relever les défis auxquels elles devront faire face. »

Adam Fenech, Ph. D.

Professeur agrégé et directeur, laboratoire de recherche sur le climat, Université de l'Île-du-Prince-Édouard

