TORONTO, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire, Marc G. Serré, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de près de 3,4 millions de dollars en financement fédéral à Canada Nickel pour sa technologie de carbonatation des résidus en cours de procédé. Ces fonds ont été accordés dans le cadre d'un appel de propositions de projets de recherche, de développement et de démonstration (RDD) sur le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CUSC) du Programme d'innovation énergétique. Ce programme finance des projets qui visent à développer des solutions de transport et de stockage du carbone au Canada, notamment des solutions sûres et permanentes de stockage souterrain.

Le député Serré a également annoncé, dans le cadre du même programme, un financement fédéral supplémentaire de 10,8 millions de dollars pour les cinq projets suivants :

Ces projets favorisent la recherche, le développement et la démonstration de technologies de captage et de stockage du carbone de prochaine génération qui pourraient réduire sensiblement le coût du captage et du stockage du carbone. Ces travaux s'inscrivent dans la volonté du Canada de soutenir des solutions énergétiques plus propres, moins coûteuses et à long terme tout en réduisant la pollution.

Citations

« Les technologies nécessaires à la réalisation des objectifs économiques et environnementaux du Canada à long terme sont ici pour rester, grâce aux investissements qu'effectue le gouvernement du Canada dans les technologies avancées de captage et de stockage du carbone. Ces projets d'énergie propre novateurs contribueront à stimuler l'économie, à combattre les changements climatiques et à créer de bons emplois pour les travailleurs canadiens. »

Marc G. Serré

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Nous remercions le gouvernement du Canada d'investir dans notre technologie de carbonatation des résidus en cours de procédé, qui permet à notre projet phare - le projet nickélifère Crawford - de devenir la plus grande installation de stockage permanent de carbone au Canada, laquelle séquestrera jusqu'à 1,5 million de tonnes de CO 2 par année pendant la période de production de pointe. Nous avons besoin de cette aide financière pour stimuler l'innovation dans la poursuite de nos objectifs communs de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de bâtir une économie sobre en carbone. »

Mark Selby

PDG, Canada Nickel Company

Quelques faits

Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement a investi 319 millions de dollars sur sept ans dans des projets de RDD pour accroître la viabilité commerciale des technologies de gestion du carbone, y compris les technologies de CUSC et d'élimination du carbone.

Ressources naturelles Canada contribue à cet effort grâce au Programme d'innovation énergétique. Les projets sont annoncés aujourd'hui dans le cadre du domaine d'intérêt « Captage et stockage/transport » de l'appel de propositions de projets de RDD sur le CUSC.

Rendue publique en 2023, la Stratégie de gestion du carbone propose une vision qui prévoit le déploiement de technologies de gestion du carbone pour aider à réaliser les objectifs climatiques du Canada et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Comme on le voit dans le budget de 2024, le gouvernement fédéral offre, en fonction des priorités, une série d'importants crédits d'impôt à l'investissement qui représentent 93 milliards de dollars en incitatifs d'ici 2034-2035 en vue de créer des emplois et d'aider le Canada à réduire la pollution et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Les entreprises admissibles peuvent maintenant demander le CII pour le CUSC. Pour en savoir plus sur les CII et sur la façon de procéder pour les demander, visiter Crédits d'impôt à l'investissement dans l'économie propre.

Renseignements pertinents

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]; Sydney Oakes, Directrice, Relations avec les Autochtones et Affaires publiques, Canada Nickel Company, 905-929-7151, [email protected]