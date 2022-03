RICHMOND, BC, le 28 mars 2022 /CNW/ - Combattre les changements climatiques par des moyens ingénieux peut ouvrir d'importantes possibilités économiques pour les entreprises, les collectivités et les travailleurs au pays. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est déterminé à bâtir un avenir fondé sur l'énergie propre pour protéger l'environnement, renforcer l'économie et créer de bons emplois.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 1,9 million de dollars pour accélérer la mise au point de technologies innovantes qui réduiront la consommation de combustibles fossiles aux cimenteries de Lafarge Canada situées à Richmond (Colombie-Britannique) et à Brookfield (Nouvelle-Écosse).

Lafarge Canada a aussi contribué financièrement au projet, doté d'une enveloppe de 18,5 millions de dollars.

L'investissement a aidé Lafarge à lancer de nouveaux procédés améliorés utilisant des combustibles à faible teneur en carbone pour réduire la pollution attribuable à la fabrication de ciment. Par ce projet, maintenant terminé, les deux installations visaient à se classer parmi les cimenteries affichant la meilleure empreinte carbone au Canada en diminuant leur consommation de combustibles fossiles grâce à l'utilisation de sous-produits de matières résiduelles non recyclables et en réduisant au minimum la production de déchets voués à l'enfouissement.

L'aide financière fédérale provient du Programme d'innovation énergétique de Ressources naturelles Canada, qui soutient des projets d'innovation dans le secteur de l'énergie propre et assure l'abordabilité à grande échelle des technologies d'énergie propre, contribuant ainsi à stimuler la croissance économique, à créer de bons emplois verts et à faciliter la transition vers une économie sobre en carbone.

Le gouvernement du Canada continuera à soutenir des technologies et projets novateurs qui contribuent à la santé de l'environnement et à la vitalité de l'économie dans le cadre de nos efforts pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« Le gouvernement du Canada continue d'accélérer le développement de technologies propres innovantes qui peuvent réduire les émissions de carbone des secteurs les plus difficiles à décarboner. Investir dans des projets de technologies propres, comme les cimenteries de Lafarge à Richmond (Colombie-Britannique) et à Brookfield (Nouvelle-Écosse), nous aidera à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 tout en créant des emplois durables et en stimulant la croissance économique. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« La contribution de Ressources naturelles Canada a joué un rôle essentiel dans la réussite du projet. En collaboration avec une équipe de recherche de l'Université Dalhousie, nous avons réalisé des tests poussés sur le remplacement du charbon par un combustible plus propre, à plus faible teneur en carbone, c'est-à-dire les pneus usagés. Pendant la période de recherche, nous avons utilisé 600 000 vieux pneus pour remplacer 5 800 tonnes de charbon, ce qui a entraîné une baisse des émissions de carbone de plus de 20 % pour chaque tonne remplacée et une baisse des émissions d'oxyde d'azote de la cimenterie de près de 10 %. Nous avons testé le nouveau système d'injection de combustible à faible teneur en carbone dans notre usine de Richmond, et comme les résultats sont probants, nous en installerons dans de futures cimenteries ailleurs au Canada. Depuis, le projet a permis de remplacer 40 % des combustibles fossiles normalement utilisés et d'éviter l'émission de 15 à 20 kilotonnes de CO 2 par an. »

Rob Cumming

Chef de la durabilité et des affaires publiques, Lafarge Canada Inc.

