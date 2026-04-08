CANDIAC, QC, le 8 avril 2026 /CNW/ - Le Canada se trouve à un moment charnière, et le gouvernement fédéral fait diligence pour bâtir une économie plus concurrentielle et plus prospère qui permettra à notre pays de rester fort pendant des décennies. Nous devons donc investir dans des technologies qui permettent de créer et de soutenir dès aujourd'hui des entreprises et des emplois propres à édifier un avenir énergétique fiable et sûr.

Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Claude Guay, en compagnie du député Jacques Ramsay, a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 11 millions de dollars pour la réalisation de trois projets dans le cadre de l'appel de propositions concernant l'accélération de la filière batterie du Programme d'innovation énergétique (PIE) de Ressources naturelles Canada. Ces investissements favoriseront la production de matériaux novateurs utilisés dans la fabrication des batteries et aideront à renforcer notre chaîne de valeur des batteries et des minéraux critiques, en pleine croissance, particulièrement au Québec, qui abrite déjà près du quart des entreprises de batteries au pays.

Les fonds versés soutiendront des projets dirigés par Nano One Materials, Lithium ÉcoPro Inc. et NanoXplore.

Dans le cadre du projet de commercialisation de son procédé monotope dédié à la production de phosphate de fer lithié, Nano One Materials recevra 4,3 millions de dollars pour améliorer et augmenter d'échelle la production de cet important matériau servant à la fabrication de nombreuses batteries lithium-ion, notamment celles utilisées dans les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie. Cet investissement s'inscrit dans le prolongement d'une contribution de 5 millions de dollars du PIE, annoncée en 2025 en appui au travail effectué par Nano One dans ses installations de Candiac.

Lithium ÉcoPro recevra 6 millions de dollars pour appliquer à grande échelle un nouveau procédé de production de lithium métallique de qualité batterie et de feuilles de lithium ultrafines servant à la fabrication de batteries de prochaine génération. Ces matériaux permettront de fabriquer des batteries qui stockeront plus d'énergie et réduiront les coûts, ce qui favorisera la construction de véhicules électriques plus abordables.

NanoXplore recevra près de 700 000 $ pour le prototypage de cellules lithium-ion à ultra haute puissance dans le cadre de son projet de fabrication de cellules de batterie Li-ion cylindriques 21700 à ultra haute puissance au Canada. Cette somme, qui s'ajoute à une contribution de 2,75 millions de dollars du PIE annoncée en 2025, contribuera à renforcer la fabrication de batteries pour applications civiles et militaires au Canada et à réduire notre dépendance envers les fournisseurs étrangers.

Ces investissements soutiendront la mise en marché de technologies canadiennes, renforceront les chaînes de valeur des minéraux critiques et des batteries du Canada et favoriseront la compétitivité du secteur des technologies propres.

Citations

« Le Québec est un pôle essentiel pour la fabrication de pointe et l'innovation dans la filière batterie. Tout en renforçant le rôle de la province dans le secteur en croissance des technologies propres, des projets comme celui-ci contribuent à rapprocher les innovations technologiques du stade de la commercialisation. Ce projet n'est qu'un exemple de ce que fait le Québec pour aider à hisser notre pays au rang de superpuissance de l'énergie. »

Claude Guay

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les investissements dans le secteur québécois des technologies propres stimulent l'innovation, créent des emplois de qualité et rendent possible une croissance économique soutenue au Canada. Les innovateurs comme ceux de Nano One, à Candiac, sont essentiels à la création d'une économie nationale plus propre. »

Jacques Ramsay

Député

« Le soutien de RNCan à la mise à l'échelle et à l'automatisation de Nano One à Candiac, ainsi qu'au développement de futures grandes usines, aide notre entreprise et contribue à la mise en place d'un écosystème local de batteries. Nous avons comme objectif d'aider le Canada à fournir des matériaux de batteries pour des applications importantes à l'échelon national et pour nos alliés à court terme, et à devenir un fournisseur technologique fiable, doté d'une propriété intellectuelle locale, qui contribue à l'alimentation et à la décarbonation des secteurs du transport, des réseaux énergétiques et de la défense, à l'échelle mondiale. »

Adam Johnson

Vice-président principal, Affaires externes, Nano One

« Ce soutien du gouvernement du Canada est particulièrement important alors que nous sommes à l'étape pré-pilote du développement technologique d'anodes de lithium métallique pour des batteries de prochaine génération. Ce programme nous permet de nous concentrer sur l'optimisation et l'apprentissage techniques, ce qui contribuera à poser de solides fondements pour les innovations futures. »

Sang-Young Oh

Président-directeur général, EcoPro CAM Canada

« Cet investissement additionnel accélère nos capacités de fabrication nationales et fait ainsi progresser la plateforme de batteries à double usage souveraine de VoltaXplore, qui repose sur l'innovation, le talent et les chaînes d'approvisionnement d'ici. »

Nima Moghimian, Ph. D.

Chef de la direction technologique, NanoXplore

Quelques faits

Le PIE soutient des projets de recherche, de développement et de démonstration qui font progresser les technologies énergétiques propres.

L'appel de propositions concernant l'accélération de la filière batterie soutient des technologies qui contribueront à accélérer la décarbonation et à renforcer la sécurité et la compétitivité de la chaîne de valeur des batteries pour le Canada.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]