VANCOUVER, BC, le 8 avril 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Corey Hogan, prononcera un discours à l'occasion du congrès du Council of Forest Industries en Colombie-Britannique et annoncera l'octroi de fonds dans le secteur forestier.

Date : le 9 avril 2026

Heure : 8 h 40 (HP)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]