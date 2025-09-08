BURNABY, BC, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Le Canada investit dans le renforcement de l'économie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 5,8 millions de dollars à l'appui de technologies canadiennes de gestion du carbone. De ce montant, 1,3 million de dollars vont à l'entreprise Svante, qui s'en servira pour renforcer ses capacités de mise à l'essai grâce à l'établissement de nouvelles installations, et 2 millions de dollars vont à Anodyne Chemistries Inc. pour la démonstration et l'expansion de procédés industriels innovants qui permettent de fabriquer des produits chimiques utiles comme le formiate. Enfin, Agora Energy Technologies Ltd., à Vancouver (Colombie-Britannique), recevra 2,4 millions de dollars pour poursuivre le développement de procédés de captage et d'utilisation du CO 2 qui utilisent du gaz de combustion impur.

Ensemble, ces projets contribueront à renforcer notre secteur de l'énergie, à créer de bons emplois en Colombie-Britannique et ailleurs au pays ainsi qu'à bâtir une économie plus propre.

Des projets comme ceux-ci aideront le Canada à devenir une superpuissance de l'énergie propre en démontrant que les innovations dans le secteur de l'énergie peuvent accroître la sécurité énergétique et libérer tout le potentiel des travailleurs, des entreprises et des ressources naturelles. Nous agissons rapidement pour asseoir notre statut de fournisseur mondial de ressources naturelles et d'énergies sûres, fiables et à faibles émissions de carbone.

Citations

« Grâce à ces investissements, le Canada fait des pas de géants pour devenir un fournisseur mondial d'énergie sûre, fiable et à faibles émissions de carbone. En tirant parti de l'ingéniosité canadienne, nous montrons à la planète qu'innovation énergétique et action climatique vont de pair. Voilà comment nous protégeons l'environnement, stimulons notre économie et ouvrons de vrais débouchés aux générations actuelles et futures de Canadiens. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Nous transformons le discours entourant le dioxyde de carbone en donnant à ce passif le statut de précieux actif. La transformation du CO 2 en produits chimiques est, pour les entreprises, une solution avantageuse - et reproductible à grande échelle - pour à la fois réduire les émissions et générer de nouvelles sources de revenus, preuve que responsabilité environnementale et croissance économique peuvent aller de pair. »

Iain Evans

Chef de la direction, Anodyne Chemistries Inc.

« Ce financement témoigne d'une grande confiance à l'égard de Svante et du secteur canadien de la gestion du carbone. Il contribuera à faire du pays un chef de file dans le domaine du captage, du stockage et de l'utilisation du carbone, favorisant ainsi la décarbonation de l'industrie, l'exportation de technologies propres et la création d'emplois bien rémunérés. »

Brett Henkel

Cofondateur et vice-président principal, Svante Technologies Inc.

« Au nom d'Agora Energy, je remercie vivement Ressources naturelles Canada de nous avoir accordé ce généreux financement et de reconnaître que, grâce à leur pouvoir transformateur, les innovations de pointe peuvent aider à façonner un avenir durable. Cette subvention témoigne de la volonté du gouvernement de faire preuve de leadership sur le plan climatique et de bâtir un avenir décarboné qui définira la prochaine ère de progrès sociétal. Ensemble, non seulement nous investissons dans l'innovation propre, mais nous bâtissons aussi les infrastructures d'une société résiliente, équitable et parée pour l'avenir. »

Christina C. Gyenge

Directrice générale, Agora Energy Technologies

Quelques faits

Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement a investi 319 millions de dollars sur sept ans dans des projets de recherche, développement et démonstration (RDD) pour accroître la viabilité commerciale des technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone. Ressources naturelles Canada contribue à cet effort grâce au Programme d'innovation énergétique (PIE). Le PIE fait progresser des technologies d'énergie propre qui aideront le Canada à maintenir un système énergétique compétitif, fiable et abordable tout en effectuant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Les projets annoncés aujourd'hui sont financés par le biais de l'appel à déclarations d'intérêt pour la RDD sur le captage, l'utilisation et le stockage du carbone du PIE. Cet appel soutient les projets de RDD sur les technologies de captage et de stockage du carbone de prochaine génération susceptibles de réduire sensiblement le coût du captage et du stockage du carbone, et ce, selon trois volets de financement : Captage : faire baisser le coût et améliorer le rendement des technologies de captage pour différentes sources d'émissions. Stockage et transport : caractériser et développer des solutions sûres et permanentes de stockage souterrain du CO 2 , ainsi que des technologies qui soutiennent le transport sûr et efficace du CO 2 et les possibilités de stockage partout au Canada. Utilisation : soutenir la RDD de technologies d'utilisation du CO 2 qui réduisent les coûts, la consommation d'énergie et l'intensité carbone tout en permettant une séquestration à grande échelle et à long terme du CO 2 .

Comme on le voit dans le budget de 2024, en vue de créer des emplois et d'aider le Canada à réduire la pollution et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, le gouvernement fédéral offre 93 milliards de dollars en incitatifs d'ici 2034-2035 sous forme d'importants crédits d'impôt à l'investissement, dont un pour le captage, l'utilisation et le stockage du carbone.

