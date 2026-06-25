Le gouvernement du Canada investit près de 34 M$ dans le secteur bioalimentaire au Québec

DEC appuie plus de 50 projets pour moderniser la transformation alimentaire, renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales et soutenir la croissance des entreprises.

SAINT-HYACINTHE, QC, le 25 juin 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, a profité de sa visite de l'entreprise Jefo (Jefagro Technologies inc.) aujourd'hui pour annoncer, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, un soutien financier totalisant 33 996 687 $ à 52 entreprises et organismes du secteur bioalimentaire québécois. Cet investissement de DEC dans le secteur bioalimentaire se situe dans la deuxième transformation et la commercialisation des produits du Québec. Le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler, en bâtissant une économie plus forte, plus indépendante et plus résiliente.

Ces investissements, qui s'inscrivent dans la vision portée par la Stratégie nationale de sécurité alimentaire lancée le 11 juin dernier par le premier ministre et dans l'appel de propositions du Fonds de réponse stratégique annoncé le 22 juin par la ministre Joly, appuient une diversité de projets, notamment par la recherche, l'innovation et l'automatisation. Ils permettront aux entreprises et organismes d'intégrer de nouvelles technologies, d'améliorer leurs procédés, d'accroître leur productivité et de développer des solutions ou des produits innovants. Ils leur permettront également de renforcer leur compétitivité ainsi qu'à mieux transformer et valoriser les aliments produits au Canada.

En soutenant ces projets, DEC contribue au développement économique des régions du Québec ainsi qu'à un approvisionnement local plus fiable, tout en permettant de consolider plus de 3 400 emplois. La liste complète des projets appuyés et les détails des investissements figurent dans le document d'information connexe.

Dans un contexte marqué par des pressions commerciales, des perturbations des chaînes d'approvisionnement et une concurrence accrue, le secteur bioalimentaire joue un rôle central dans l'économie et la souveraineté alimentaire du Canada. Les investissements annoncés aujourd'hui s'inscrivent dans la volonté du gouvernement du Canada de bâtir un système alimentaire plus résilient, plus autonome et plus abordable, notamment par l'innovation, l'augmentation de la transformation locale et le soutien aux entreprises d'ici.

Citations

« Le secteur bioalimentaire québécois est un moteur de notre économie et un vecteur essentiel d'innovation dans toutes les régions du Québec. En appuyant les entreprises et les organismes qui investissent dans de nouveaux procédés, des technologies de pointe et une capacité de production accrue, notre gouvernement renforce leur compétitivité, stimule la création d'emplois de qualité et favorise une croissance économique durable. Ces investissements permettront à nos entrepreneurs d'innover davantage et de saisir de nouvelles occasions d'affaires, ici comme sur les marchés internationaux. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« La Stratégie nationale de sécurité alimentaire du Canada établit une vision claire pour l'avenir : renforcer notre capacité à produire, transformer et rendre accessibles davantage d'aliments ici, au pays. Les projets annoncés aujourd'hui s'inscrivent dans cette direction et illustrent le type d'initiatives que nous continuerons d'appuyer pour soutenir la croissance et la modernisation du secteur bioalimentaire québécois et canadien. En misant sur l'innovation, la productivité et les talents de chez nous, nous contribuons à bâtir un système alimentaire plus résilient et mieux préparé aux défis de demain, tout en offrant plus de produits canadiens aux familles d'ici. »

L'honorable Joël Lightbound, député de Louis-Hébert, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Notre gouvernement s'attache non seulement à améliorer la performance et l'efficacité des entreprises bioalimentaires québécoises, mais aussi à répondre à la demande croissante sur les marchés internationaux. En soutenant ces entreprises et en renforçant leur compétitivité, nous préservons un secteur essentiel à la mise en place d'un système alimentaire résilient et autosuffisant. »

L'honorable Heath MacDonald, député de Malpeque et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous sommes fiers de cet appui du gouvernement du Canada, qui contribue à renforcer la compétitivité du secteur bioalimentaire québécois. Chez Jefo, il nous permettra d'accélérer l'innovation et la modernisation de nos opérations afin de répondre à la demande mondiale croissante pour nos solutions de nutrition animale de précision, et d'ainsi demeurer à l'avant-garde d'une industrie en pleine transformation. »

Jean‑François Fontaine, vice-président, Groupe Jefo

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a dévoilé sa Stratégie nationale de sécurité alimentaire le 11 juin 2026. Elle vise à renforcer la capacité de produire et de transformer davantage d'aliments au pays, à consolider les chaînes d'approvisionnement et à accroître la résilience du système alimentaire face aux chocs mondiaux, tout en améliorant l'accès et la disponibilité des aliments pour les Canadiennes et les Canadiens.

Dans le cadre de la Stratégie, DEC et les autres agences de développement régional (ADR) investiront 150 millions de dollars par l'entremise du programme Croissance économique régionale par l'innovation afin de soutenir des projets de transformation et d'innovation dans le secteur bioalimentaire. Les ADR lanceront un appel de propositions à l'automne 2026 pour la distribution des fonds. De plus, les ADR investiront 150 millions dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire existante afin d'aider les petites et moyennes entreprises du secteur de l'alimentation et les organismes du système alimentaire à accroître la capacité nationale de transformation, de production, d'entreposage, de distribution et de livraison des aliments aux collectivités.

DEC est un partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]