Le secrétaire parlementaire Hogan souligne le lancement de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire

CALGARY, AB, le 24 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'efforce de renforcer l'économie et de rendre la vie plus abordable pour la population canadienne. Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Calgary Confederation, Corey Hogan, a souligné au nom de l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, le lancement de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire à Calgary, en Alberta.

S'appuyant sur plus de 3 milliards de dollars d'investissements sur 10 ans, cette stratégie stimulera la productivité et l'innovation, soutiendra les épiciers indépendants et créera une plus grande concurrence dans l'ensemble du système alimentaire canadien afin de contribuer à réduire les prix pour les Canadiens et les Canadiennes.

Le secrétaire parlementaire Hogan a décrit les quatre principaux objectifs de la Stratégie :

Stimuler la concurrence entre les épiceries et offrir plus de choix à la population canadienne

Le nouveau gouvernement du Canada investira 1 milliard de dollars dans les infrastructures alimentaires - y compris l'établissement ou l'agrandissement de marchés de produits alimentaires et de carrefours alimentaires - afin d'aider les épiciers indépendants à acheter et à transporter des produits à prix concurrentiels sans dépendre des réseaux d'approvisionnement appartenant aux grandes chaînes de vente au détail. Des fonds supplémentaires permettront également au Bureau de la concurrence et au Tribunal de la concurrence d'avoir plus de ressources pour enquêter sur les pratiques commerciales déloyales, les prévenir et les combattre. Augmenter la production alimentaire partout au Canada

Pendant des décennies, nous avons payé d'autres pays pour transformer ce que nous avons déjà en ce dont nous avons vraiment besoin. Cette stratégie change la donne. Elle prévoit le lancement d'un nouveau fonds de financement de projets agroalimentaires de 1 milliard de dollars par l'intermédiaire de Financement agricole Canada (FAC), et d'un fonds pour la sécurité alimentaire de 150 millions de dollars pour aider les entreprises canadiennes à cultiver, à produire et à transformer plus d'aliments au Canada. La Stratégie prévoit également la création d'un fonds collaboratif pour l'innovation alimentaire de 100 millions de dollars afin d'aider les producteurs à mieux utiliser ce qu'ils cultivent déjà. L'objectif est de développer les activités de transformation afin d'utiliser une plus grande partie de chaque culture et de conserver ainsi une plus grande part de la valeur au Canada. Cultiver des fruits et légumes toute l'année

Nous investirons 750 millions de dollars pour accroître considérablement la production canadienne de fruits et légumes tout au long de l'année dans des serres, des fermes verticales et d'autres espaces de culture clos, y compris dans les communautés rurales et du Nord. La Stratégie réduira la dépendance à l'égard de chaînes d'approvisionnement longues et coûteuses en augmentant la production alimentaire locale. Réduire les formalités administratives tout au long de la chaîne d'approvisionnement agricole

Afin d'alléger le fardeau réglementaire qui pèse sur les agriculteurs et les producteurs, nous moderniserons des règlements clés, nous accélérerons les procédures d'autorisation pour les semences, les aliments pour animaux, les engrais et les produits vétérinaires et nous réduirons les retards qui ralentissent le système. Cela aidera les agriculteurs à accéder plus rapidement aux outils dont ils ont besoin, à augmenter leur productivité et à stabiliser l'approvisionnement alimentaire. La Stratégie aidera également les entreprises alimentaires titulaires d'un permis provincial à se conformer aux exigences fédérales afin que les produits canadiens fabriqués dans une province ou un territoire donné puissent être commercialisés plus facilement dans une autre province ou un autre territoire.

La souveraineté d'un pays dépend de sa capacité à subvenir à ses besoins alimentaires, à s'approvisionner en carburant et à se défendre. Et, à l'heure actuelle, le Canada ne contrôle pas entièrement son propre système alimentaire. Notre dépendance excessive à l'égard des fournisseurs étrangers nous a rendus vulnérables aux crises mondiales, que ce soit les conflits à l'étranger, les sécheresses ou les droits de douane. Notre nouvelle stratégie nationale de sécurité alimentaire a pour but de remédier à cette situation. Il s'agit de redonner aux Canadiens et aux Canadiennes le contrôle sur ce que nous cultivons, ce que nous achetons et ce que nous mettons dans nos assiettes, afin que nous puissions bâtir un Canada vraiment fort, abordable et résilient pour tous.

Citations

« La Stratégie nationale de sécurité alimentaire vise à offrir à la population canadienne plus de choix, plus de contrôle et un meilleur accès à des aliments abordables produits localement. Grâce à cette approche « fait au Canada », nous serons en mesure de transformer une plus grande partie de la production agricole, de créer des emplois et des possibilités économiques et d'accroître l'autosuffisance alimentaire. En allégeant les formalités administratives et en aidant les entreprises innovatrices à lancer des projets plus rapidement, nous ouvrirons de nouvelles perspectives aux agriculteurs, aux transformateurs d'aliments et aux entrepreneurs de l'ensemble du secteur agroalimentaire. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Cette stratégie prévoit des mesures concrètes pour renforcer le système alimentaire en améliorant la production, la transformation et la livraison des aliments aux collectivités, ce qui aura des retombées positives pour les citoyens de Calgary. La stratégie contribuera à ouvrir de nouvelles possibilités pour les entreprises canadiennes tout en veillant à ce que les familles jouissent d'un accès sûr à des aliments abordables, cultivés ici. »

- Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Calgary Confederation

Les faits en bref

La Stratégie s'appuie sur des mesures fédérales qui contribuent déjà à réduire le coût de la vie des Canadiens et des Canadiennes, dont les suivantes : Éliminer la taxe sur les produits et services (TPS) pour les acheteurs d'une première maison neuve d'une valeur maximale de 1 million de dollars et la réduire sur les maisons neuves qui valent entre 1 et 1,5 million de dollars. Rendre permanent le Programme national d'alimentation scolaire , qui fournit des repas à quelque 400 000 enfants chaque année et permet aux familles participantes ayant deux enfants à l'école d'économiser environ 800 $ par année en épicerie. Annuler la tarification du carbone pour les consommateurs à compter du 1 er avril 2025, ce qui contribuera à réduire le prix de l'essence d'environ 18 cents le litre dans la plupart des provinces et des territoires par rapport à 2024-2025. Lancer l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels , qui permettra à une famille de quatre personnes de recevoir jusqu'à 1 890 $ cette année et environ 1 400 $ par an au cours des quatre prochaines années, et à une personne seule de recevoir jusqu'à 950 $ cette année et environ 700 $ par an au cours des quatre prochaines années - une mesure qui profitera à plus de 12 millions de Canadiens et de Canadiennes.

Afin de soutenir la population canadienne tout en renforçant le système alimentaire national, le gouvernement prend également les mesures suivantes : Allouer 20 millions de dollars aux banques alimentaires et aux organismes alimentaires communautaires de tout le pays dans le cadre du volet Soutien communautaire du Fonds des infrastructures alimentaires locales. Par l'intermédiaire d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada et des agences de développement régional, le gouvernement invitera les dirigeants de l'industrie à proposer des projets visant à renforcer la résilience et l'autosuffisance dans le domaine de la transformation des aliments en créant de nouvelles capacités, en modernisant les capacités existantes et en renforçant nos infrastructures de soutien. Le Fonds de réponse stratégique lancera un premier appel de propositions en juin 2026, suivi d'un deuxième appel à l'automne 2026, en collaboration avec les agences de développement régional. Accorder une passation en charges immédiate pour la construction ou l'agrandissement de serres afin de stimuler l'offre nationale de fruits et légumes frais grâce à un allègement fiscal en amont. Réformer le programme Nutrition Nord Canada afin d'améliorer l'accès aux aliments, l'abordabilité et la durabilité à long terme dans les collectivités du Nord.



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SOURCE Ressources naturelles Canada

Contacts: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]