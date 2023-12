GENÈVE, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Partout dans le monde, plus de 114 millions de personnes ont été forcées de quitter leurs foyers, un tiers d'entre eux étant des réfugiés. En réponse à ce grand besoin humanitaire, le Canada partage la responsabilité d'intervenir. Le pays est un chef de file dans l'offre d'une protection aux personnes les plus vulnérables, dans l'appui des pays qui les accueillent, et dans la création de possibilités au-delà de la réinstallation au moyen de voies d'accès axées sur les compétences.

Cette semaine, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a dirigé la délégation du Canada au Forum mondial sur les réfugiés, à Genève. En s'appuyant sur les engagements antérieurs, il a présenté un certain nombre d'engagements qui font progresser les solutions à la crise mondiale des réfugiés et a procédé à leur approbation.

Pour poursuivre sur la lancée du jalon récemment atteint et dépassé par le Canada lié à l'accueil de plus de 40 000 Afghans vulnérables, le ministre a annoncé l'octroi d'un montant de 21 millions de dollars à l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), pour appuyer les populations d'Afghans vulnérables en Asie centrale et au Pakistan qui fuient l'Afghanistan. Ce financement aidera les pays avoisinants à devenir mieux outillés en vue de répondre aux besoins de ces populations et les soutenir.

Pendant le forum, le ministre Miller a souligné l'engagement du Canada de réinstaller plus de 136 000 réfugiés au cours des 3 prochaines années. Dans le cadre de cet engagement, le Canada continuera d'offrir une protection aux personnes les plus vulnérables dans le monde, notamment les femmes qui se trouvent dans une situation précaire, les membres de minorités ethniques et religieuses, les membres des communautés LGBTQI+, les réfugiés rohingyas, et les défenseurs des droits de la personne.

Le Canada s'est également engagé à continuer d'avoir recours aux voies d'accès complémentaires pour aider plus de réfugiés et d'autres personnes déplacées à trouver refuge. Cela comprend de faire du Projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique, une voie d'accès à la mobilité des travailleurs réfugiés, un programme d'immigration économique permanent. Le Canada envisagera également la possibilité de créer une voie d'accès à l'éducation à l'intention des étudiants réfugiés et déplacés afin de leur permettre d'étudier au Canada. Ainsi, nous continuerons de nous faire le champion de la croissance du nombre de voies d'accès complémentaires partout dans le monde.

En outre, le Canada a coparrainé le méga-engagement « Securing Sustainable Futures » (Sécuriser des futurs durables), pour aider tous les enfants réfugiés à recevoir une éducation de qualité, y compris l'accès à des systèmes éducatifs nationaux bien soutenus. Ce coparrainage démontre l'engagement du Canada à continuer de travailler avec les partenaires mondiaux dans le but de défendre l'éducation pour les réfugiés et les membres des collectivités locales dans les pays d'accueil, ainsi que d'amplifier la voix des réfugiés.

Le Canada est conscient du fait que les changements climatiques obligent de plus en plus les gens à se déplacer à l'intérieur des frontières de leur pays et au-delà de ces dernières. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada a annoncé le versement du financement à l'OIM afin d'appuyer les efforts déployés par le Mexique pour aborder les liens entre la migration, les catastrophes, les changements climatiques et la dégradation de l'environnement. L'OIM aidera le Mexique à élaborer une méthodologie novatrice pour recueillir des données liées à la migration, à l'environnement et aux changements climatiques, qui serviront ensuite à orienter les interventions stratégiques potentielles des gouvernements locaux et étatiques.

Les engagements du Canada au Forum mondial sur les réfugiés reflètent notre leadership continu dans la fourniture d'une aide humanitaire qui répond aux besoins urgents des gens à l'échelle mondiale, y compris l'aide alimentaire et nutritionnelle, dans les crises nouvelles et en cours. Ces engagements reflètent également l'accent mis par le Canada sur l'aide au développement et la défense des intérêts à plus long terme, notamment pour les personnes déplacées et les communautés d'accueil telles que le Venezuela et la région environnante, l'Afghanistan et le Pakistan, ainsi que les réfugiés rohingyas au Bangladesh.

Le Canada continuera de renforcer les partenariats internationaux et les engagements et de poursuivre sur la lancée du Forum mondial sur les réfugiés, dans le but de trouver de meilleures solutions pour les réfugiés et d'apporter plus d'aide aux collectivités et aux pays qui les accueillent.

« Avec plus de 114 millions de personnes déplacées dans le monde, nous avons la responsabilité de prendre des mesures pour faire face à la crise mondiale des migrations. Le Forum a permis d'établir des liens avec des dirigeants d'autres ministères, des réfugiés, des dirigeants d'entreprises d'envergure internationale, des organisations non gouvernementales et des organisations internationales, tous motivés par un sens profond de responsabilité et leur détermination à en faire davantage, et ce, individuellement et collectivement. Le Canada continuera de contribuer en prenant des engagements importants et vitaux qui offrent davantage d'occasions et donnent espoir aux réfugiés et aux personnes déplacées partout dans le monde. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Je suis née en tant que réfugiée tibétaine apatride en Inde. Je suis honorée d'avoir été conseillère en matière de réfugiés auprès de la délégation canadienne au Forum mondial sur les réfugiés de 2023. Je suis fière que le Canada continue d'être un leader mondial en soutenant la participation significative des réfugiés dans les processus décisionnels du monde. La reconnaissance de l'expertise des réfugiés est essentielle pour renforcer les réponses aux besoins des réfugiés à tous les niveaux. Les réfugiés sont des partenaires pleins de ressources. J'espère que les engagements pris lors du Forum mondial sur les réfugiés de 2023 conduiront à des réponses plus équitables et plus rapides pour les réfugiés. »

- Tsering Thonsur, conseillère, Réseau consultatif sur les réfugiés du Canada

Le Forum mondial sur les réfugiés est le premier rassemblement international en importance au monde portant sur les réfugiés et a lieu tous les 4 ans. Il permet aux représentants de gouvernements et aux intervenants de prendre des engagements et d'apporter des contributions de façon concrète, de souligner les progrès réalisés, de faire part de pratiques exemplaires et de faire le bilan des défis et des possibilités à venir.

La délégation du gouvernement du Canada comprend une forte représentation de la société civile canadienne, presque un tiers de ses membres représentant des organisations non gouvernementales et dirigées par des réfugiés. La délégation à ce forum comprenait également des conseillers dédiés en matière de réfugiés du Réseau consultatif sur les réfugiés du Canada, du Conseil de l'éducation des réfugiés d'Ensemble pour l'apprentissage, ainsi que plusieurs spécialistes de la protection des réfugiés ayant vécu une expérience de déplacement forcé.

Conformément à l'approche globale de la société adoptée par le Canada pour répondre aux besoins des réfugiés, l'ensemble des engagements du Canada pour le Forum mondial sur les réfugiés de cette année a été élaboré en consultation avec des gouvernements et des partenaires de la société civile de même sensibilité, notamment des organisations non gouvernementales nationales et internationales, des universitaires, des défenseurs des droits des réfugiés et des organisations dirigées par des réfugiés.

En 2022, le Canada a réinstallé plus de 46 500 réfugiés provenant de 80 pays. Il s'agit de la quatrième année de suite pendant laquelle le Canada est le principal pays d'accueil de réfugiés.

Le Canada a également réinstallé plus de 40 000 réfugiés afghans, ce qui représente l'un des premiers programmes de réinstallation d'Afghans en importance au monde.

a également réinstallé plus de 40 000 réfugiés afghans, ce qui représente l'un des premiers programmes de réinstallation d'Afghans en importance au monde. Le gouvernement du Canada, ainsi que ses partenaires, offre des services et des soutiens essentiels avant l'arrivée et après l'arrivée qui aident les réfugiés à se préparer en vue de leur intégration et à réussir cette dernière au sein de leur nouvelle collectivité au Canada. Le Canada offre un montant de 14 millions de dollars pour appuyer l'OIM afin qu'il continue de fournir ses services avant l'arrivée aux réfugiés, comme les subventions liées au transport et à l'hébergement, les services d'interprétation, les frais de voyage, les repas et les services de garde d'enfants, au moyen du Programme de l'orientation canadienne à l'étranger.

offre un montant de 14 millions de dollars pour appuyer l'OIM afin qu'il continue de fournir ses services avant l'arrivée aux réfugiés, comme les subventions liées au transport et à l'hébergement, les services d'interprétation, les frais de voyage, les repas et les services de garde d'enfants, au moyen du Programme de l'orientation canadienne à l'étranger. À leur arrivée au Canada, les réfugiés sont accueillis à titre de résidents permanents et se voient fournir les services de soutien dont ils ont besoin pour s'épanouir dans leur nouvelle collectivité, y compris un soutien financier et d'aide à l'établissement pendant un an.

Le Canada continue d'allouer des fonds à ses partenaires humanitaires pour répondre aux besoins urgents des réfugiés, qu'ils soient nouveaux ou en cours d'accueil. L'aide humanitaire du Canada, qui tient compte des sexospécificités et qui repose sur des principes, répond aux besoins vitaux des personnes touchées par les crises, y compris les réfugiés.

