MARKHAM, ON, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Le Canada continue de soutenir les résidents de Hong Kong et appuie leur liberté et leur démocratie. Depuis 2021, le Canada a ouvert ses portes aux Hongkongais par l'intermédiaire de voies d'immigration réservées et continue de travailler pour améliorer ces voies et faciliter leur séjour à long terme au Canada.

Aujourd'hui, Paul Chiang, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Diversité et Inclusion) et député de Markham--Unionville, a annoncé, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'élimination de l'exigence relative aux études dans le cadre du volet Expérience de travail au Canada (Volet B) des voies de résidence permanente de Hong Kong à compter du 15 août 2023. Cela signifie qu'un plus grand nombre de Hongkongais ayant une expérience de travail au Canada seront admissibles à la résidence permanente, car ils ne seront plus limités par leur statut scolaire. Cela simplifie également le processus de demande, car les candidats ne seront plus tenus de soumettre une preuve d'études.

Cette modification complète la prolongation et l'élargissement récents de l'admissibilité aux permis de travail ouverts pour les résidents de Hong Kong et facilite davantage la transition de la résidence temporaire à la résidence permanente pour les résidents de Hong Kong. Ces mesures permettront au Canada d'attirer davantage de personnes ayant déjà acquis une expérience de travail au Canada, donnant ainsi aux personnes qualifiées de Hong Kong des occasions pour apporter leurs compétences et leurs expériences uniques au milieu du travail diversifié du Canada.

Citations

« En reconnaissant les compétences et le potentiel extraordinaires des personnes talentueuses de Hong Kong, le Canada a franchi une étape importante dans la promotion de l'inclusion et des occasions. L'élimination de l'exigence en matière d'études dans le cadre du Volet B est une situation gagnant-gagnant : cela signifie que nous pouvons accueillir plus de Hongkongais au Canada qui ont besoin de notre soutien, tout en aidant simultanément les entreprises canadiennes à combler les pénuries de main-d'œuvre avec des travailleurs qui ont déjà une expérience de travail ici. Je suis enthousiasmé par ce changement, car il exprime le soutien continu du Canada à la population de Hong Kong et permet la poursuite d'échanges significatifs entre le Canada et Hong Kong. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Notre gouvernement reconnaît que le véritable talent et la précieuse expertise ne sont pas définis uniquement par les diplômes d'études officiels. En éliminant l'exigence relative aux études dans le cadre du volet Expérience de travail au Canada (Volet B) des voies de résidence permanente de Hong Kong, nous veillons à ce que les titres de compétences ne deviennent pas un obstacle pour les personnes qui possèdent une expérience de travail et une expertise précieuses. Ce changement envoie un puissant message d'accueil et d'encouragement, renforçant notre engagement en vue de bâtir un pays diversifié et prospère. »

- Paul Chiang, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Diversité et Inclusion) et député de Markham--Unionville

« En reconnaissant les capacités exceptionnelles et le potentiel élevé des personnes de Hong Kong, nous sommes en mesure d'étendre notre soutien tout en permettant aux entreprises canadiennes de combler leurs pénuries de main-d'œuvre avec des professionnels qualifiés qui ont déjà perfectionné leur expertise à l'intérieur de nos frontières. L'élimination de l'exigence antérieure en matière d'éducation dans le cadre du volet B est une mesure transformatrice qui renforcera notre relation avec Hong Kong et assurera un avenir de prospérité partagée. Il s'agit d'une annonce positive non seulement pour Scarborough--Agincourt, mais aussi pour le Canada. »

- Jean Yip, député de Scarborough--Agincourt

« Richmond-Centre et les collectivités de partout au Canada sont en mesure d'attirer des personnes talentueuses et de croître dans leur diversité sociale en accueillant plus de ressortissants de Hong Kong pour qu'ils immigrent et poursuivent des possibilités d'emploi. Cela stimulera la croissance économique et favorisera la diversité culturelle. Ensemble, Hong Kong et le Canada alimentent notre économie, créent de nouvelles possibilités et espèrent renforcer les liens. »

- Wilson Miao, député de Richmond-Centre

Faits en bref

En plus des volets de résidence permanente existants qui sont disponibles pour les résidents de Hong Kong , une politique d'intérêt public créant deux nouvelles voies d'accès à la résidence permanente a été mise en place le 1 er juin 2021, et sera en vigueur jusqu'au 31 août 2026. Ces voies sont :

, une politique d'intérêt public créant deux nouvelles voies d'accès à la résidence permanente a été mise en place le 1 juin sera en vigueur jusqu'au 31 août 2026. Ces voies sont : Volet A (pour les diplômés au Canada);



Volet B (pour les personnes ayant une expérience de travail au Canada).

Le 8 février 2021, IRCC a lancé un nouveau permis de travail ouvert qui permet aux résidents admissibles de Hong Kong d'acquérir une expérience de travail précieuse au Canada et de demander la résidence permanente plus rapidement. Cette mesure a été récemment prolongée et élargie, et les résidents de Hong Kong ont jusqu'au 7 février 2025 pour en faire la demande.

d'acquérir une expérience de travail précieuse au Canada et de demander la résidence permanente plus rapidement. Cette mesure a été récemment prolongée et élargie, et les résidents de ont jusqu'au 7 février 2025 pour en faire la demande. Pour obtenir la résidence permanente, les candidats doivent avoir l'intention de vivre dans une province ou un territoire canadien autre que le Québec. Les résidents de Hong Kong qui résident au Québec peuvent consulter le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration pour en savoir plus sur les voies d'immigration qui s'offrent à eux dans cette province.

qui résident au Québec peuvent consulter le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration pour en savoir plus sur les voies d'immigration qui s'offrent à eux dans cette province. En date du 30 avril 2023, le Canada avait accueilli 3 122 résidents permanents dans le cadre des voies de résidence permanente pour les résidents de Hong Kong (2 358 pour le Volet A et 764 pour le Volet B).

(2 358 pour le Volet A et 764 pour le Volet B). Cette mesure est conforme à la Stratégie indo-pacifique récemment publiée par le Canada. Il s'agit d'une feuille de route complète pour approfondir l'engagement dans l'Indo-Pacifique au cours de la prochaine décennie, en augmentant nos contributions à la paix et à la sécurité régionales, en renforçant la croissance économique et la résilience, en renforçant nos importants liens entre les peuples et en soutenant le développement durable dans toute la région.

Les résidents de Hong Kong qui risquent d'être persécutés et qui ont fui vers un autre pays peuvent également être admissibles aux programmes de réinstallation existants du Canada, notamment le Programme de parrainage privé de réfugiés et le Programme des réfugiés pris en charge par le gouvernement.

