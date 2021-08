KING'S POINT, NL, le 12 août 2021 /CNW/ - Au cours des dernières années, les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador ont travaillé en étroite collaboration pour aider un plus grand nombre de nouveaux arrivants à choisir la province, à s'y établir et à s'y épanouir. L'accord Canada-Terre-Neuve-et-Labrador sur l'immigration est au cœur de ces efforts. Signé pour la première fois en 2016, l'accord établit des objectifs communs et un plan directeur de coopération fédérale-provinciale en matière d'immigration.

Forts de ce succès, l'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et l'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, ont annoncé aujourd'hui la prorogation de l'accord Canada-Terre-Neuve-et-Labrador sur l'immigration. Cette prorogation renforcera le partenariat déjà étroit entre les gouvernements fédéral et provincial et fera en sorte que les politiques en matière d'immigration répondent aux besoins de la province, soutiennent ses besoins concernant le marché du travail et aident ses collectivités à croître et à prospérer.

L'accord sur l'immigration qui est prolongé aujourd'hui régira les relations fédérales-provinciales en matière d'immigration jusqu'au 31 juillet 2022. Il permettra au gouvernement provincial de nommer des aspirants canadiens qui contribueront à la croissance de l'économie et de la population de Terre-Neuve-et-Labrador, et qui répondront aux objectifs fédéraux et provinciaux en matière d'immigration.

L'accord complète la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, qui comprend le Programme pilote d'immigration au Canada atlantique (PPICA). Lancé en 2017, le PPICA aide les employeurs du Canada atlantique à embaucher des candidats qualifiés pour des emplois qu'ils n'ont pas été en mesure de pourvoir localement. Il a connu un succès incroyable pour ce qui est d'attirer et de retenir les talents. En date de mai 2021, les employeurs du PPICA avaient fait plus de 9 200 offres d'emploi dans des secteurs allant du secteur manufacturier aux soins de santé et avaient accueilli plus de 8 000 nouveaux arrivants et leurs familles dans la région. L'évaluation du projet pilote par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a révélé que plus de 90 % des nouveaux arrivants sondés dans le cadre du PPICA vivaient toujours au Canada atlantique après un an.

À ce jour cette année, 275 nouveaux employés et 300 membres de leurs familles ont reçu de l'aide en vue d'obtenir la résidence permanente à Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre du PPICA et du Programme des candidats des provinces. De plus, la province a invité près de 400 personnes du secteur des soins de santé à présenter une demande de résidence permanente dans le cadre du processus Priority Skills NL, et elle invitera des professionnels des secteurs de la technologie et de l'aquaculture au cours des prochaines semaines. Cette réussite permettra au PPICA de devenir un programme permanent en 2022, une fois le projet pilote terminé.

« Dans nos efforts pour bâtir le Canada par l'immigration, Terre-Neuve-et-Labrador est une alliée inestimable. Je tiens à saluer le leadership de mon ami le premier ministre Furey, qui a placé l'immigration au cœur de la croissance économique de la province. La prorogation de l'accord Canada-Terre-Neuve-et-Labrador sur l'immigration ouvre la voie à de nombreuses autres années de collaboration fructueuse, alors que nous travaillons ensemble pour aider un plus grand nombre de personnes parmi les meilleures et les plus brillantes au monde à venir à Terre-Neuve-et-Labrador. »

- L'honorable Marco E. L. Mendicino, C.P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Terre-Neuve-et-Labrador accueille plus de nouveaux arrivants que jamais auparavant pour qu'ils se joignent à nous alors que nous bâtissons ensemble un avenir prospère, et ils sont essentiels à notre croissance démographique et à notre prospérité future. L'accord Canada-Terre-Neuve-et-Labrador sur l'immigration nous place sur la voie commune d'un Canada plus diversifié et inclusif. »

- L'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« Nous voulons qu'un plus grand nombre de nouveaux arrivants choisissent Terre-Neuve-et-Labrador pour travailler et s'établir dans nos collectivités de plus en plus accueillantes et diversifiées. Cette prorogation de l'accord Canada-Terre-Neuve-et-Labrador sur l'immigration nous donne le temps de négocier un nouvel accord qui accélérera notre travail avec nos partenaires fédéraux pour atteindre l'objectif ambitieux de la province en matière d'immigration : accueillir 5 100 nouveaux arrivants par année d'ici 2026. »

- L'honorable Gerry Byrne, ministre de l'Immigration, de la Croissance démographique et des Compétences

« Les nouveaux arrivants seront toujours accueillis à bras ouverts à Terre-Neuve-et-Labrador, tout comme mon grand-père l'a été. Les nouveaux arrivants renforcent nos collectivités. C'est ce que fera cet accord. »

- L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles

Des accords-cadres bilatéraux sont établis avec les provinces et les territoires afin de définir les rôles et responsabilités respectifs en matière d'immigration.

La prorogation de l'accord de 2016 garantit qu'un accord valide sera en place tout au long du processus de négociation d'un nouvel accord, ce qui permettra à Terre-Neuve-et- Labrador de continuer à attirer des immigrants qualifiés dans la province sans interruption.

