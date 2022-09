NEW YORK, le 21 sept. 2022 /CNW/ - Le Canada reconnaît que des partenariats solides sont essentiels pour relever les défis communs et atteindre l'objectif partagé d'un monde post-pandémique plus pacifique, plus équitable et plus prospère.

Au cours de sa présidence de la Plateforme de soutien du Cadre régional global de protection et de solutions (MIRPS), le Canada a milité en faveur de la protection, de l'autonomisation et de la participation effective à la vie publique des femmes et des filles déplacées de force et en situation de vulnérabilité. Nous nous sommes également engagés à travailler de concert avec divers pays sur des initiatives à l'appui des droits de la personne, de la transparence, de la non-discrimination et du partage des responsabilités en Amérique centrale et au Mexique.

Dans la foulée de cet engagement, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, le lancement de 3 nouveaux projets visant à renforcer l'appui offert aux personnes déplacées et à leurs pays d'accueil.

Relevant de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), le premier projet aidera à répondre aux besoins de protection des personnes vulnérables au Panama et au Costa Rica. Il permettra de mettre en place des protocoles transfrontaliers de transfert de dossiers, de renforcer la capacité des autorités et des intervenants locaux à identifier et à soutenir les migrants vulnérables, et d'assurer à ces derniers le droit à la dignité et l'accès adéquat aux services de base et à l'information.

Le deuxième projet appuiera les démarches de l'OIM visant à renforcer la capacité des gouvernements et des organisations de la société civile à élaborer et à mettre en œuvre des politiques de migration à la fois efficaces et humaines, et à veiller à la bonne gestion des processus de migration en Amérique latine et dans la région des Caraïbes. Le soutien de l'intégration socioéconomique des migrants, la lutte à la xénophobie, le renforcement des processus de gestion des migrations et des frontières, ainsi que la sensibilisation aux risques liés à la migration irrégulière font partie des principales priorités de ce projet.

Enfin, le troisième projet consolidera les efforts du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) visant à soutenir les capacités du Panama en matière d'asile. Ce projet prévoit notamment de la formation et du mentorat afin d'améliorer le traitement des demandes d'asile et de réduire les arriérés actuels.

Les projets de renforcement des capacités annoncés aujourd'hui témoignent de l'engagement continu du Canada à collaborer avec la communauté internationale pour offrir des solutions durables à la crise des déplacements forcés. Ces projets seront favorables à la solidarité entre les pays partenaires, et ce, grâce à des approches globales et concertées de gestion des déplacements forcés en Amérique centrale et au Mexique.

« Alors que notre mandat à la présidence de la Plateforme de soutien du MIRPS tire à sa fin et que nous nous dirigeons vers un nouveau rôle en tant qu'ancien président dans le cadre de son modèle de gouvernance, le Canada continuera d'être une voix forte et de défendre les droits des femmes et des filles, tout en travaillant avec les pays pour assurer un soutien durable aux réfugiés en Amérique centrale et au Mexique. Les projets annoncés aujourd'hui témoignent de notre engagement continu à renforcer le partage des responsabilités dans la région et à aider les plus vulnérables du monde à disposer de voies claires vers la sécurité. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Le Canada est profondément préoccupé par le déplacement forcé de plus d'un million de personnes à l'intérieur et en provenance des pays d'Amérique centrale et du Mexique. Ces personnes, en plus de devoir quitter leur foyer contre leur gré, sont confrontées à la violence, à l'inégalité, à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire. Grâce à notre travail dans le contexte de la Plateforme de soutien du MIRPS et de projets comme ceux-ci, nous aiderons à répondre aux besoins des personnes déplacées de force et à mieux soutenir les communautés qui les accueillent si généreusement.

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

Le Cadre régional global de protection et de solutions (MIRPS) est une initiative du Pacte mondial sur les réfugiés qui encourage la coopération régionale entre les pays d'origine, de transit et de destination en vue de favoriser un plus grand partage des responsabilités à l'égard de questions liées à la prévention, à la protection et aux solutions durables soulevées par la hausse des déplacements forcés en Amérique centrale.

La Plateforme de soutien du MIRPS a été lancée en décembre 2019 afin de soutenir les efforts des États membres du MIRPS. Ses membres actuels sont l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Colombie, l'Union européenne, la France , l'Espagne, la Suisse, l' Uruguay , les États-Unis, la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, la Banque interaméricaine de développement, l'Organisation des États américains et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

