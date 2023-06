OTTAWA, ON, le 23 juin 2023 /CNW/ - Face à des saisons des feux de forêt de plus en plus longues et intenses, le gouvernement du Canada est déterminé à assurer la sécurité de la population tout en renforçant la capacité d'intervention à long terme du Canada. Les pays comptent de plus en plus sur leurs alliés pour s'entraider lors de situations d'urgence provoquées par des feux de forêt et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes. Confronté à une saison des feux de forêt figurant déjà parmi les pires, le Canada veut renforcer sa collaboration avec ses alliés.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, et l'ambassadeur des États-Unis au Canada, David L. Cohen, ont signé une entente qui renforce la collaboration de longue date existant entre les deux pays pour lutter contre les feux de végétation et protéger les populations face à cette menace liée aux changements climatiques.

Le protocole d'entente (PE) conclu entre Ressources naturelles Canada et les départements de l'Agriculture et de l'Intérieur des États-Unis s'appuie sur les relations historiques établies depuis des décennies entre les deux pays en matière d'échange de ressources pour la gestion des feux de végétation, et elle les renforce :

en définissant des procédures pour l'échange des ressources;

en établissant un cadre qui encourage la collaboration et l'entraide.

Grâce à cette entente, le Canada et les États-Unis pourront mieux protéger leurs citoyens en s'échangeant plus efficacement des ressources de lutte contre les feux de forêt. L'entente facilite également la mise en commun des informations, ce qui contribuera à enrichir les connaissances sur la gestion des feux.

Avant la signature du présent PE, le soutien réciproque face aux feux de forêt reposait sur plusieurs ententes et procédures distinctes et se concentrait uniquement sur la lutte contre les feux. Cette nouvelle entente permettra de déployer les aides de manière efficace là où le besoin se fait le plus sentir, des deux côtés de la frontière, en élargissant la portée de la collaboration afin d'inclure la prévention, la recherche, l'innovation, la collaboration technique et l'atténuation des risques.

Dans le cadre de cette entente, les deux pays reconnaissent les avantages de continuer à travailler conjointement au-delà de leurs frontières en se fondant sur des valeurs communes. Cette entente et d'autres initiatives semblables montrent à quel point la collaboration internationale peut aider les pays à relever les défis de plus en plus importants posés par les phénomènes météorologiques extrêmes dans le contexte des changements climatiques.

Le Canada et les États-Unis continueront de travailler ensemble pour s'adapter aux effets des changements climatiques et les atténuer, afin de protéger les collectivités, les moyens de subsistance et l'environnement pour les générations à venir.

Citations

« Notre priorité absolue sera toujours la sécurité des Canadiens. L'entente conclue aujourd'hui avec les États-Unis permettra d'assurer une collaboration efficace grâce à la mise en commun des connaissances et des ressources, et de faire progresser nos efforts conjoints pour protéger les moyens de subsistance et les collectivités contre les feux de forêt, de part et d'autre de la frontière. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Les États-Unis et le Canada collaborent depuis longtemps pour lutter contre les feux de forêt en Amérique du Nord. Fondée sur un passé dont nous sommes fiers, cette entente améliorera la collaboration à tous les niveaux afin de faire face à la menace croissante que représentent les feux de forêt. Alors que les changements climatiques continuent de menacer les collectivités, les infrastructures, les forêts et les grands pâturages libres, il est essentiel de trouver de nouvelles façons de travailler ensemble. Je suis convaincu que cette entente entre nos deux pays, combinée aux réformes et aux investissements cruciaux que nous voulons obtenir dans le budget du président Biden de l'exercice 2024 pour les effectifs fédéraux de lutte contre les feux de végétation, améliorera à la fois la protection des pompiers et des collectivités et la mise en commun des ressources, des renseignements et de l'expertise, alors que nous luttons ensemble contre cette crise. »

Tom Vilsack

Secrétaire à l'Agriculture des États-Unis

« Les feux de forêt ne s'arrêtent pas à la frontière d'un État ou d'un pays - ils nous touchent tous et exigent une approche coordonnée et collaborative. Cette entente confirme notre partenariat de longue date avec le Canada et fournira des ressources essentielles pour la lutte contre les feux de végétation au moment où nous en avons le plus besoin. Nous devons aux femmes et aux hommes courageux qui sont en première ligne de leur fournir les outils dont ils ont besoin pour protéger nos familles, nos terres et notre planète contre la menace croissante des feux de forêt. Notre collaboration continue, tirant parti de ressources comme celles de la loi bipartisane sur les infrastructures du président Biden, sera un atout essentiel, car nos deux pays connaissent aujourd'hui des feux plus longs et plus intenses qu'avant. »

Deb Haaland,

Secrétaire à l'Intérieur des États-Unis

« Depuis le début de cette difficile saison des feux de forêt, le Canada a pu compter sur le personnel et les ressources de partenaires étrangers de confiance, dont les États-Unis, tout comme nous avons soutenu d'autres pays dans leur réponse aux feux de forêt. Grâce à ce protocole d'entente, nous renforçons ces liens afin de permettre une mobilisation et des déploiements rapides et d'améliorer la gestion des feux de végétation dans les deux pays au cours des prochaines saisons. »

L'honorable Bill Blair, ministre de la Protection civile du Canada et président du Conseil privé du Roi

Quelques faits

Les pays sont en mesure de renforcer leurs capacités internes en s'entraidant lors de situations d'urgence causées par des feux de forêt. Le Canada a besoin de l'appui d'alliés étrangers presque chaque année et en a bénéficié ces dernières années. Il est aussi venu en aide à d'autre pays confrontés à des saisons de feux de végétation intenses.

a besoin de l'appui d'alliés étrangers presque chaque année et en a bénéficié ces dernières années. Il est aussi venu en aide à d'autre pays confrontés à des saisons de feux de végétation intenses. Les protocoles d'entente sont des instruments importants pour demander et recevoir des ressources d'autres pays aux fins de la gestion des feux de végétation et pour faciliter la coopération en la matière.

Le Canada connaît le pire début de saison des feux de son histoire. Grâce à notre partenariat continu avec les États-Unis, plus de 1 500 pompiers, gestionnaires d'incidents et employés de soutien américains ont été déployés pour aider à combattre les feux de forêt au Canada.

connaît le pire début de saison des feux de son histoire. Grâce à notre partenariat continu avec les États-Unis, plus de 1 500 pompiers, gestionnaires d'incidents et employés de soutien américains ont été déployés pour aider à combattre les feux de forêt au Canada. Parallèlement au protocole d'entente, les États-Unis ont annoncé, le 16 juin 2023, qu'ils fourniraient cette année un soutien technologique au Canada dans le cadre de leur programme Fireguard pour aider à identifier les feux de végétation naissants. Fireguard fournira des données sur les feux de forêt de façon plus fréquente et constante tout au long de la journée, ce qui permettra aux pompiers d'intervenir encore plus efficacement.

La mission GardeFeu du Canada, dont le lancement est prévu en 2029, sera le premier système satellitaire public du monde spécialement construit pour la surveillance des incendies. Répondant directement aux besoins des gestionnaires des services d'incendie au Canada, il fournira des informations sans précédent, quotidiennement et en temps quasi réel sur tous les feux de forêt actifs, aux moments où les organismes de gestion des feux provinciaux et territoriaux doivent prendre des décisions critiques.

