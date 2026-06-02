LONGUEUIL, QC, le 2 juin 2026 /CNW/ - Le monde évolue de manière rapide et soudaine. En conséquence, le Canada, fort de sa confiance, choisit de bâtir. Le nouveau gouvernement du Canada réalise de grands projets comme de nouveaux ports, des mines, des autoroutes et des infrastructures énergétiques qui permettront de rapprocher les Canadiennes et les Canadiens les uns des autres et de relier le Canada à de nouveaux marchés dans le monde. En parallèle, nous mettons en place des infrastructures majeures dans les communautés de tout le pays : des hôpitaux, des autobus, des métros et des centres communautaires qui transformeront la vie quotidienne des Canadiennes et des Canadiens.

Dans de nombreuses communautés, les infrastructures locales ne sont pas aussi efficaces qu'elles devraient l'être. Un Canada fort repose sur des communautés fortes dotées d'infrastructures modernes et fiables : des réseaux de transport en commun qui permettent aux gens d'arriver au travail à l'heure, des hôpitaux qui fournissent des soins de santé rapides et de qualité lorsque nos enfants sont malades, et des centres communautaires qui offrent à nos enfants des lieux sûrs et fiables où jouer. C'est ce que nous bâtissons au Québec et partout au Canada.

À cette fin, le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont conclu un nouveau partenariat sans précédent qui transformera les communautés de toute la province. En effet, au cours des dix prochaines années, le nouveau gouvernement du Canada investira près de 10 milliards de dollars dans la province par le biais du Fonds pour bâtir des collectivités fortes et du Fonds pour le transport en commun du Canada, ce qui constitue l'un des plus importants investissements dans l'infrastructure de l'histoire du Québec.

Par le biais du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, le gouvernement fédéral investira :

Plus de 2,5 milliards de dollars sur 10 ans pour soutenir la construction et la rénovation de logements, de campus d'établissements postsecondaires et de centres communautaires aux quatre coins du Québec.

pour soutenir la construction et la rénovation de logements, de campus d'établissements postsecondaires et de centres communautaires aux quatre coins du Québec. Plus de 1 milliard de dollars sur trois ans pour moderniser et agrandir les hôpitaux, les salles d'urgence, les centres de soins d'urgence, les facultés de médecine et d'autres infrastructures essentielles, de manière à ce qu'un plus grand nombre de Québécoises et de Québécois puissent recevoir des soins de santé plus rapidement lorsqu'ils en ont besoin.

Par le biais du Fonds pour le transport en commun du Canada, le gouvernement fédéral investira :

Plus de 6 milliards de dollars sur 10 ans en vue de rénover, de construire et de moderniser des infrastructures de transport en commun partout au Québec. Dans le cadre de ce programme, nous annonçons la création du nouveau Fonds pour le transport en commun fort afin de mieux aider les provinces, les territoires et les municipalités à mener à bien de grands projets de transport en commun. Ce nouveau fonds permettra notamment d'appuyer des projets structurants, dont le projet TramCité à Québec.

en vue de rénover, de construire et de moderniser des infrastructures de transport en commun partout au Québec. Dans le cadre de ce programme, nous annonçons la création du nouveau Fonds pour le transport en commun fort afin de mieux aider les provinces, les territoires et les municipalités à mener à bien de grands projets de transport en commun. Ce nouveau fonds permettra notamment d'appuyer des projets structurants, dont le projet TramCité à Québec. Cela comprend également un investissement de 400 millions de dollars dans le Fonds pour le transport en commun à zéro émission afin d'appuyer 11 projets visant à accélérer l'électrification du transport en commun au Québec.

Le nouveau gouvernement du Canada construit partout au pays afin d'affirmer notre souveraineté et de créer d'immenses possibilités pour chaque région. Le Canada travaille en collaboration, dans un esprit de fédéralisme coopératif, en vue de rendre notre pays plus fort, plus juste et plus prospère.

Citations

« Le développement des infrastructures du Canada doit suivre le rythme et l'ampleur de nos ambitions. Le Canada prend son avenir en main en construisant de nouveaux ports, de nouvelles mines et de nouveaux corridors énergétiques qui vont transformer notre pays. Parallèlement, nous construisons les routes, les hôpitaux et les centres communautaires qui contribuent à améliorer la vie quotidienne des Canadiennes et des Canadiens, au Québec et partout au pays. Après tout, pour bâtir un Canada fort, nous devons d'abord bâtir un Québec fort. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Notre gouvernement continue d'investir dans les infrastructures essentielles partout au Canada, y compris ici au Québec, à un rythme et à une échelle jamais vus depuis des générations. En étroite collaboration avec le Québec, nous renforçons les communautés, favorisons le développement et la durabilité des infrastructures essentielles et assurons un avenir prospère à la population québécoise. »

-- L'hon. Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Faits saillants

Lancé en avril 2026, le Fonds pour bâtir des collectivités fortes prévoit des investissements de 51 milliards de dollars sur dix ans dans des infrastructures partout au Canada qui favorisent la croissance économique, la construction de logements, les soins de santé, l'éducation, les transports en commun, le sport et l'adaptation aux changements climatiques. Le financement sera fourni dans trois grands volets : le volet provincial et territorial, le volet de la prestation directe et le volet communautaire.

Le financement annoncé aujourd'hui est octroyé dans le cadre du volet provincial et territorial du Fonds.

De plus, le Québec va recevoir 557 millions de dollars dans le cadre du volet communautaire du Fonds en 2026-2027 pour soutenir la réalisation de projets d'infrastructure essentiels à l'échelle de la province, ce qui portera à 1,7 milliard de dollars le total des investissements prévus au cours des trois prochaines années (de 2026-2027 à 2028-2029).

Comme il est indiqué dans le Budget 2025, le Fonds pour le transport en commun du Canada vise à simplifier l'accès au financement pour le transport en commun en transformant le volet Ententes pour les régions métropolitaines en un volet Ententes avec les provinces et les territoires : le Fonds pour le transport en commun fort. Cette approche permettra de mener des négociations plus directes et de conclure plus rapidement des ententes que chaque province et territoire pourra ensuite mettre en œuvre dans les grandes villes, contrairement à un accord multipartite.

Le Québec reçoit du financement de divers volets du Fonds pour le transport en commun du Canada, notamment : 4,4 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds pour le transport en commun fort et 1,3 milliard de dollars par l'intermédiaire du volet Financement de base, conformément à l'annonce d'aujourd'hui. 400 millions de dollars destinés à des projets de transports en commun dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission, conformément à l'annonce faite en mars 2025.

Partout au Canada, les projets appuyés par le Fonds pour bâtir des collectivités fortes devraient permettre de soutenir en moyenne 42 000 emplois par an, dans des domaines comme l'ingénierie, la gestion de projets et les métiers spécialisés. Ils devraient également contribuer à augmenter le PIB du Canada d'environ 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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