Compte rendu - Le premier ministre Carney s'entretient avec le premier ministre du Vietnam, Lê Minh Hưng

OTTAWA, ON, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le premier ministre du Vietnam, Lê Minh Hưng.

Le premier ministre Carney a félicité le premier ministre Hưng pour sa récente nomination et les dirigeants ont évoqué les relations bilatérales solides entre les deux pays. Le Vietnam est le premier partenaire commercial du Canada au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), les échanges commerciaux ayant plus que doublé au cours des cinq dernières années. S'appuyant sur cette dynamique, les dirigeants ont axé leurs discussions sur le développement des échanges commerciaux et des investissements, notamment dans les secteurs de l'aérospatiale, des transports et de l'agroalimentaire. Le premier ministre Carney a mis en avant le rôle du Canada en tant que partenaire énergétique fiable. Il a insisté sur le renforcement de la collaboration dans le domaine de l'énergie, notamment en matière de GNL.

Le premier ministre Carney a salué le leadership du Vietnam à titre de président de la Commission sur l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) en 2026. Il a soulevé des possibilités de renforcer la coopération entre les membres du PTPGP et l'Union européenne, ce qui contribuerait à diversifier les échanges commerciaux du Canada et à créer de nouveaux débouchés pour les entreprises canadiennes. Les dirigeants ont souligné qu'il était prioritaire de mener à bien les négociations en vue d'un accord de libre-échange entre le Canada et l'ANASE cette année et de resserrer davantage les liens économiques entre le Canada et l'Asie du Sud-Est.

Les premiers ministres ont discuté de leur expérience partagée en tant qu'anciens gouverneurs de banques centrales. Ils ont salué la collaboration grandissante entre le Canada et le Vietnam, notamment la possibilité de futures visites, et ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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