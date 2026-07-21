Le mercredi 22 juillet 2026

OTTAWA, ON, le 21 juill. 2026 /CNW/ --

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Lieu historique national Dalvay-by-the-Sea (Île-du-Prince-Édouard) 19 h 00 Le premier ministre assistera à un gala tenu par le Conseil de la fédération.





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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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