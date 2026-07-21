Le mercredi 22 juillet 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
21 juil, 2026, 17:17 ET
OTTAWA, ON, le 21 juill. 2026 /CNW/ --
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
Lieu historique national Dalvay-by-the-Sea (Île-du-Prince-Édouard)
|
19 h 00
|
Le premier ministre assistera à un gala tenu par le Conseil de la fédération.
|
Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article