Le mercredi 22 juillet 2026

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Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

21 juil, 2026, 17:17 ET

OTTAWA, ON, le 21 juill. 2026 /CNW/ --

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Lieu historique national Dalvay-by-the-Sea (Île-du-Prince-Édouard)

19 h 00         

Le premier ministre assistera à un gala tenu par le Conseil de la fédération.



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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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