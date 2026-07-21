AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À EDMONTON

AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À EDMONTONEnglish
Nouvelles fournies parGouvernement du Canada
21 juil, 2026, 15:00 ET
EDMONTON, AB, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à se joindre à Matt Jeneroux, député fédéral d'Edmonton-Riverbend, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, ainsi qu'à Andrew Knack, maire d'Edmonton. Nick Lilley, directeur général, HomeEd, et Johnathan Lay, vice-président, Projets, HomeEd, pour une annonce sur le logement.
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Date :
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Le 22 juillet 2026
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Heure :
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9 h 30 (HR)
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Lieu :
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909, boulevard Ogilvie Nord-Ouest
Edmonton (Alberta) T6R 1Z9
SOURCE Gouvernement du Canada
Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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