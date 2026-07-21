Le mardi 21 juillet 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
21 juil, 2026, 11:26 ET
OTTAWA, ON, le 21 juill. 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Région de la capitale nationale (Canada)
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14 h 30
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Le premier ministre présidera une réunion avec les premiers ministres des provinces et des territoires.
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Réunion virtuelle
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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