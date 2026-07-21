Le mardi 21 juillet 2026

English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

21 juil, 2026, 11:26 ET

OTTAWA, ON, le 21 juill. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)


14 h 30         

Le premier ministre présidera une réunion avec les premiers ministres des provinces et des territoires.



Réunion virtuelle

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada