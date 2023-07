OTTAWA, ON, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Face à des saisons des feux de forêt de plus en plus longues et dévastatrices, le gouvernement du Canada s'emploie à assurer la sécurité de la population tout en renforçant la capacité d'intervention de notre pays sur le long terme. Déjà, la saison des feux de forêt cette année s'annonce comme la pire de notre histoire. Nous cherchons donc à renforcer les collaborations et l'échange de ressources pour la lutte incendie avec des pays partenaires.

Dans cette optique, l'ambassadrice du Canada au Portugal, Élise Racicot, et le président du conseil d'administration de l'AGIF (Agence de gestion intégrée des feux en milieu rural du Portugal), Tiago Oliveira, ont signé aujourd'hui un protocole d'entente (PE) qui renforce la collaboration de longue date existant entre le Canada et le Portugal pour lutter contre les feux de végétation, en atténuer les impacts et protéger les populations face à cette menace liée aux changements climatiques.

Le protocole d'entente conclu entre Ressources naturelles Canada et l'AGIF permettra aux deux pays de se prêter main-forte plus efficacement pour combattre les feux de végétation :

en définissant des procédures pour l'échange des ressources de lutte incendie;

en établissant un cadre qui favorise l'entraide et la collaboration.

En fixant les modalités des échanges de ressources entre le Canada et le Portugal, l'entente renforce la protection contre les incendies en améliorant l'efficacité des mouvements transfrontaliers de ressources envoyées pour éteindre des feux de végétation dans l'autre pays.

Puisque le Portugal est reconnu par l'Organisation de coopération et de développement économiques comme un chef de file international de la transformation et de l'innovation en gestion des feux de végétation, ce PE facilitera aussi l'échange de connaissances et pourrait accélérer la formation et le transfert de technologies, les progrès scientifiques et l'élaboration de stratégies de prévention.

Ce protocole d'entente et d'autres initiatives semblables montrent à quel point la collaboration internationale peut aider les pays à relever les défis de plus en plus importants posés par les phénomènes météorologiques extrêmes associés aux changements climatiques.

Le Canada et le Portugal continueront de travailler ensemble pour s'adapter aux effets des changements climatiques des deux côtés de l'Atlantique et les atténuer, afin de protéger les collectivités, les moyens de subsistance et l'environnement pour les générations à venir.

Citations

« Face à une saison des feux de forêt qui s'annonce déjà comme la pire de notre histoire, notre priorité absolue sera toujours la sécurité des Canadiens. Cette entente conclue avec la République portugaise permettra d'assurer une collaboration efficace des deux côtés de l'Atlantique et de faire progresser nos efforts conjoints pour protéger les moyens de subsistance et les collectivités contre les gros feux de forêt. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Depuis plusieurs années, le Canada et le Portugal coopèrent davantage en vue de gérer et de combattre leurs feux de forêt, et ce protocole d'entente constitue un pas de plus, un jalon important, vers l'officialisation de cette coopération. En plus de faciliter l'échange des ressources, il permettra aux deux pays d'échanger leurs expériences, de découvrir différentes méthodes de travail et philosophies d'intervention, et d'ainsi être mieux en mesure de prévenir et de combattre les feux. La collaboration avec des pays amis et alliés comme le Portugal sera donc indispensable à nos efforts conjoints pour protéger notre population et nos écosystèmes. »

Élise Racicot

Ambassadrice du Canada au Portugal

« Le Portugal et le Canada se prêtent déjà des ressources, notamment les 140 agents portugais dépêchés dans différentes provinces canadiennes dernièrement pour soutenir la lutte contre les feux. En favorisant l'échange de connaissances, de résultats de recherche et de ressources pour la prévention et l'extinction des feux, la signature de cette entente renforcera encore plus l'aide que se portent les deux pays pour faire face aux incendies en milieu rural. Avec la North Atlantic Wildfire Cooperation, nos deux nations seront mieux à même de protéger ensemble leurs milieux naturels et leurs populations. »

Tiago Oliveira

Président du conseil d'administration de l'AGIF

Quelques faits

Les pays dépendent de plus en plus de l'aide d'autres pays lors de situations d'urgence provoquées par des feux de forêt. Le Canada a besoin de l'appui d'alliés étrangers presque chaque année et en a bénéficié ces dernières années.

a besoin de l'appui d'alliés étrangers presque chaque année et en a bénéficié ces dernières années. Les protocoles d'entente sont des instruments importants pour demander et recevoir des ressources d'autres pays aux fins de la gestion des feux de végétation et pour faciliter la coopération en la matière.

Outre le PE signé aujourd'hui, le Canada a conclu des ententes sur les feux de forêt avec six autres pays : l'Afrique du Sud, l'Australie, le Costa Rica , les États-Unis, le Mexique et la Nouvelle-Zélande.

, les États-Unis, le Mexique et la Nouvelle-Zélande. Le 23 juin 2023, le Canada et les États-Unis d'Amérique ont signé une entente qui renforce la collaboration de longue date existant entre les deux pays pour lutter contre les feux de végétation et protéger les populations face à cette menace liée aux changements climatiques.

Le 27 juin 2023, le gouvernement du Canada a lancé la Stratégie nationale d'adaptation, laquelle définit un cadre convenu qui vise à réduire le risque de catastrophes liées au climat, à améliorer les résultats pour la santé, à protéger la nature et la biodiversité, à construire et à entretenir des infrastructures résilientes ainsi qu'à soutenir une économie forte et les travailleurs.

