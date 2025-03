WINNIPEG, MB, le 21 mars 2025 /CNW/ - Les Manitobains ont un choix facile à faire pour bénéficier d'un chauffage résidentiel plus propre et plus abordable : les thermopompes écoénergétiques. Par rapport au chauffage au mazout, les thermopompes représentent une source fiable de chaleur en hiver et de climatisation en été, et permettent de réduire les coûts énergétiques des ménages et la pollution.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et l'honorable Mike Moyes, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Manitoba, ont annoncé un investissement fédéral d'environ 7,9 millions de dollars dans le programme Conversion abordable du mazout à la thermopompe (CAMT) afin de soutenir l'action climatique au Manitoba et d'aider les propriétaires à revenu faible ou moyen à réduire leurs factures d'énergie. En incluant les fonds d'Efficacité Manitoba, le gouvernement du Manitoba contribue à hauteur de 2,6 millions de dollars à la mise en œuvre conjointe du programme CAMT.

Les propriétaires admissibles peuvent recevoir un paiement initial pouvant atteindre 20 000 dollars pour l'achat et l'installation d'une thermopompe à haut rendement dans les maisons qui sont chauffées au mazout, ainsi qu'un paiement unique de 250 dollars pour la thermopompe, afin d'aider davantage les participants à assumer les coûts liés à la transition du chauffage au mazout à la thermopompe. De plus amples renseignements, y compris des détails sur l'admissibilité et la façon de présenter une demande, se trouvent sur le site Web Canada.ca.

Efficacité Manitoba appuiera le programme CAMT amélioré en fournissant du soutien en matière de sensibilisation et de marketing, ainsi qu'en versant une contribution financière pour l'installation de thermopompes géothermiques et de thermopompes à air pour climat froid.

Le gouvernement fédéral a conclu des ententes de prestation conjointe dans le cadre du programme CAMT avec la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et- Labrador, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et le Yukon. Des discussions sont également en cours avec les autres provinces et territoires.

Les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral travaillent de concert pour réduire les factures d'énergie et aider les Canadiens à réduire leurs émissions de carbone.

Citations

« Le Canada s'associe au gouvernement du Manitoba pour aider les propriétaires de maison de la province à remplacer leurs coûteuses chaudières au mazout par des thermopompes efficaces, ce qui leur permettra de réduire leurs factures d'énergie annuelles, leur consommation d'énergie et leur empreinte carbone. Cet investissement aide les Manitobains à passer à des systèmes de chauffage et de climatisation efficaces tout au long de l'année et à rendre le coût de la vie plus abordable. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Notre gouvernement s'est engagé à rendre la vie plus abordable pour les Manitobains, et ce programme aidera ceux qui chauffent leur maison au mazout à économiser sur leurs factures d'énergie tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes heureux de nous associer au gouvernement du Canada dans le cadre du programme Conversion abordable du mazout à la thermopompe, qui aidera le Manitoba à atteindre son objectif d'aider 5 000 familles de la province à chauffer et à climatiser leurs maisons avec des thermopompes. »

L'honorable Mike Moyes

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Manitoba

« Les thermopompes sont une source propre et écoénergétique de chauffage et de climatisation. Efficacité Manitoba vise à faciliter l'accès aux mesures incitatives à l'installation de ces appareils. Nous sommes heureux de travailler de concert avec les gouvernements provincial et fédéral pour soutenir le programme Conversion abordable du mazout à la thermopompe et rendre l'installation des thermopompes plus abordable pour les Manitobains. »

Colleen Kuruluk

PDG d'Efficacité Manitoba

Faits en bref

Le programme Conversion abordable du mazout à la thermopompe (CAMT) a été présenté pour la première fois en novembre 2022 comme un investissement de 250 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes. Les inscriptions préalables ont ouvert le 22 février 2023 et le lancement complet s'est fait à la fin de mars 2023. Les premières subventions ont été accordées peu de temps après. Chaque année, les ménages qui participent au programme CAMT économisent en moyenne 1 337 $ en frais énergétiques et réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre de 2,78 tonnes. Jusqu'à présent, le programme CAMT a contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 37 719 tonnes métriques. Cela équivaut à retirer 11 574 véhicules des routes. Jusqu'à présent, plus de 38 700 demandes ont été reçues à l'échelle nationale dans le cadre du programme CAMT.

le lancement complet s'est fait à la fin de mars 2023. Les premières subventions ont été accordées peu de temps après. Ce programme aidera environ 520 ménages manitobains à passer du chauffage au mazout à une thermopompe écoénergétique.

Le Manitoba s'est fixé comme objectif d'aider 5 000 familles de la province à faire installer des thermopompes pour chauffer leur maison.

s'est fixé comme objectif d'aider 5 000 familles de la province à faire installer des thermopompes pour chauffer leur maison. Efficacité Manitoba est la société d'État du Manitoba dédiée à l'efficacité énergétique. Dotée d'objectifs d'économies d'énergie à long terme fixés par la loi, l'organisation propose divers programmes pour aider les Manitobains à économiser de l'énergie et de l'argent, ainsi qu'à protéger l'environnement.

est la société d'État du dédiée à l'efficacité énergétique. Dotée d'objectifs d'économies d'énergie à long terme fixés par la loi, l'organisation propose divers programmes pour aider les Manitobains à économiser de l'énergie et de l'argent, ainsi qu'à protéger l'environnement. En octobre 2023, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il collaborait avec les provinces et les territoires en vue d'établir des ententes de prestation conjointe qui permettraient notamment : d'accroître le montant que les propriétaires admissibles sont autorisés à demander au programme CAMT pour l'installation d'une thermopompe, montant qui passera ainsi à 15 000 $, auquel s'ajoute une contribution provinciale ou territoriale pouvant atteindre 5 000 $, versée dans le cadre d'une entente de prestation conjointe; de verser un montant anticipé de 250 $ pour les participants admissibles dans le cadre de la Prime canadienne pour la thermopompe.

Les thermopompes sont l'un des meilleurs moyens pour les propriétaires qui chauffent au mazout d'économiser sur leurs factures énergétiques et de lutter contre les changements climatiques. Les thermopompes électriques sont des systèmes de chauffage et de climatisation à haut rendement énergétique qui assurent des températures confortables dans votre maison tout au long de l'année en échangeant la chaleur provenant de l'extérieur de la maison. Cela permet aux propriétaires de maison de réaliser de plus grandes économies et de réduire leur demande énergétique à l'égard des services publics et des réseaux électriques.

Depuis 2020, 1 229 résidents du Manitoba ont installé des thermopompes grâce au financement du gouvernement fédéral.

ont installé des thermopompes grâce au financement du gouvernement fédéral. Dans les provinces et territoires qui n'ont pas signé d'entente, les ménages qui chauffent au mazout peuvent encore faire une demande au programme national pour obtenir jusqu'à 10 000 $ d'aides fédérales à la transition vers une thermopompe électrique dans le cadre du programme CAMT.

Dans le budget de 2024, le gouvernement du Canada propose de nombreuses mesures pour rendre la vie des Canadiens plus abordable tout en luttant contre les changements climatiques. Parmi ces mesures, notons le Programme canadien pour des maisons abordables plus vertes qui, en ayant recours à une approche d'installation directe, permettra la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans les ménages canadiens à revenus faibles ou médians.

Renseignements connexes

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, 343-292-6096, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des Communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]