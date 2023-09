Ligne de soutien pour les personnes touchées par les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées :

Pour obtenir une assistance émotionnelle immédiate, composez le 1-866-414-8111. Vous pouvez également accéder à des services de soutien de santé à long terme, comme des services de counseling en santé mentale, un soutien affectif communautaire, des services culturels et certains frais de déplacement pour voir des Aînés et des guérisseurs traditionnels.

FLAT BAY-NO KMAQ VILLAGE, NL, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la chef Joanne Miles et la directrice générale Liz LaSaga, du Flat Bay Band-No'kmaq Village, l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural, ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et députée de Long Range Mountains, au nom de Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé un financement de 2,4 millions de dollars dans le cadre du Programme des espaces culturels dans les communautés autochtones pour la construction du nouveau Mary Webb's Gathering Place.

Mary Francis Webb, de Flat Bay (T.-N.-L.), était une sage-femme et une guérisseuse traditionnelle très reconnue et respectée à Terre-Neuve. En plus de vivre un mode de vie traditionnel et de guérir tant de gens dans sa communauté et à l'étranger, elle parlait quatre langues, dont le mi'kmaw. Le nouveau centre de mieux-être, nommé en son honneur, offrira un espace sécuritaire aux membres, y compris les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+, afin qu'ils puissent se rassembler et se rapprocher de leur histoire dans le cadre d'événements communautaires, de commodités culturelles et de programmes. Il s'agira également d'un espace culturellement adapté pour honorer la guérison, la croissance et la restauration culturelle.

Il est essentiel d'investir dans les espaces culturels pour s'attaquer aux causes profondes de la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Cet investissement répond également à l'appel à la justice 2.3, qui demande à tous les gouvernements d'accorder la priorité à un accès sûr et significatif à la culture et aux langues pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones afin de restaurer, de récupérer et de revitaliser leur identité.

Dans le cadre du Programme des espaces culturels dans les communautés autochtones, le gouvernement du Canada appuie des projets de construction et de revitalisation, y compris des maisons longues, des pavillons pour femmes, des terrains de pow-wow, des parcs patrimoniaux, des centres culturels, ainsi que des installations pour appuyer les cérémonies et les enseignements culturels.

Citations

« Ce bâtiment sera le début de la guérison pour notre peuple. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé dans notre histoire, mais d'apprendre à vivre avec, parce que la guérison exige du courage et de l'amour. Notre Mary Webb's Gathering Place est en l'honneur d'une femme mi'gmaq forte qui nous suit avec sa force pour nos femmes et qui offre un endroit sûr à tous. »

Chef Joanne Miles

Flat Bay Band-No'kmaq Village

« La vision de ce centre est d'honorer notre belle culture et d'utiliser ses méthodologies pour aider à guérir nos gens et à faire prospérer nos communautés. Nous sommes chanceux d'avoir l'occasion de révéler cette vision à long terme. Bien qu'il y ait de nombreux symboles culturels à Flat Bay et en provenance de notre communauté mi'kmaw, nous lui rendons hommage en nommant notre centre culturel parce qu'elle a réussi à s'accrocher à tous les aspects de notre culture pendant les difficultés et les pressions qui ont découlé de l'oppression des Mi'kmaw de Terre-Neuve, y compris notre langue, qui a presque disparu. Au nom des femmes, des filles, des personnes 2ELGBTQI+ et des Mi'kmaw vulnérables, nous vénérons Mary Webb comme l'exemple ultime d'une femme mi'kmaw forte. »

Directrice générale Liz LaSaga

Flat Bay Band-No'kmaq Village

« Le Mary Webb's Gathering Place sera un carrefour communautaire qui donnera du pouvoir aux jeunes Autochtones pour les générations à venir. Les projets comme celui-ci sont essentiels pour que les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ aient accès à des espaces sûrs où elles peuvent tisser des liens avec leur communauté et leur histoire. J'ai hâte de voir cet avenir prometteur se concrétiser. »

L' honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Le Mary Webb's Gathering Place sera plus qu'un bâtiment - il s'agira d'un espace sécuritaire pour la guérison, la connexion et le partage. Les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ de la communauté de Flat Bay Band et des communautés environnantes auront un meilleur accès aux enseignements, aux traditions et aux cérémonies qui sont si essentiels au bien-être individuel. Nous remercions les dirigeants de Flat Bay Band d'avoir pris les mesures nécessaires pour concrétiser leur vision d'un endroit où améliorer leur langue, leur culture et leur bien-être spirituel. »

L'honourable Gudie Hutchings

Ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Faits en bref

À la suite d'un appel de propositions à l'automne 2021, 66 projets ont été financés dans le cadre du Programme des espaces culturels dans les communautés autochtones à l'échelle du Canada, pour un total de 120 millions de dollars.

Le budget de 2021 a investi 108,8 millions de dollars sur deux ans dans le Programme des espaces culturels dans les communautés autochtones. Cet investissement fait partie de la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées.

Liens connexes

Piskwa' - No'kmaq Village (flatbay.ca)

Programme d'espaces culturels dans les communautés autochtones

La Voie fédérale de lutte contre la violence à l'égard des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées

La Voie fédérale

Plan d'action national

Programme de soutien au bien-être des familles et des survivantes et des survivants des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ disparues et assassinées

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Liz LaSaga, Directrice générale, Flat Bay Band-No'kmaq Village, 709-649-8909, [email protected]; Renelle Arsenault, Directrice des communications, Bureau de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias RCAANC : [email protected], 819-934-2302