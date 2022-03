Le Canada et la FCM annoncent du financement pour le logement abordable net zéro, à Rossland en Colombie-Britannique

ROSSLAND, BC, le 15 mars 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un endroit sûr et abordable où se sentir chez soi. C'est pourquoi le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) investissent dans les collectivités afin de fournir de nouveaux logements durables et abordables aux résidents.

Aujourd'hui, John Aldag, député de Cloverdale--Langley City au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et Garth Frizzell, président sortant de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) ont annoncé un investissement de 3,2 millions de dollars pour la Ville de Rossland, en Colombie-Britannique. Le député fédéral d'Okanagan-Sud--Kootenay-Ouest, et Kathy Moore, mairesse de la Ville de Rossland étaient également présents pour l'annonce.

Le financement est accordé dans le cadre de l'initiative de Logement abordable durable (LAD) de la FCM. Il servira à la construction de 37 logements pour répondre aux besoins des personnes et des familles de Rossland. La Lower Columbia Affordable Housing Society, en partenariat avec la Ville, ajoutera ces logements au-dessus d'un nouvel hôtel de ville qui occupera la plus grande partie du premier étage de cette nouvelle construction. Pour atteindre la norme Net Zéro le bâtiment disposera de systèmes mécaniques et électriques efficaces, une coque de bâtiment hautement isolée, des fenêtres à grande efficacité et un éclairage DEL.

Le gouvernement du Canada a doté l'initiative Logement abordable durable de 300 millions de dollars dans le cadre d'un investissement supplémentaire de 950 millions de dollars consenti au Fonds municipal vert (FMV) de la FCM dans le budget 2019. L'initiative LAD aide les fournisseurs locaux de logements abordables à améliorer l'efficacité énergétique des logements existants ou à bâtir de nouveaux logements abordables carboneutres afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de soutenir les municipalités à atteindre leurs objectifs climatiques. Depuis son lancement en 2020-2021, l'initiative LAD a approuvé 33 projets, représentant plus de 3 000 logements.

Citations

« Les bâtiments sont à l'origine de 18 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada. Construire des maisons plus écoénergétiques nous aidera donc à atteindre nos objectifs climatiques tout en réduisant les dépenses des Canadiens. Notre gouvernement est heureux d'aider la Ville de Rossland et d'autres municipalités de tous les coins du pays à repérer et à exploiter des occasions de réduire les émissions en construisant des habitations durables. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Les Canadiens s'attendent à ce que tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour lutter contre les changements climatiques et la crise du logement. L'initiative Logement abordable durable (LAD), une expansion du Fonds municipal vert, permettra de construire 37 nouvelles unités de logement pour lesquelles il existe un besoin criant dans la ville de Rossland. Ces unités sont conçues pour atteindre la norme de consommation énergétique nette zéro grâce à des matériaux de construction efficaces et à des systèmes mécaniques et électriques novateurs. L'investissement dans les collectivités est essentiel pour atteindre les objectifs du Canada -- créer des emplois, atteindre nos objectifs environnementaux et bâtir des collectivités plus abordables pour les résidents. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En construisant des logements abordables de qualité et écoénergétiques, nous bâtissons des collectivités saines et durables. La transition en cours au Canada vers une économie à faibles émissions de carbone exige des solutions novatrices et abordables en matière de logement qui créeront des emplois et renforceront la résilience climatique, tout en rendant le coût de la vie plus abordable grâce aux économies d'énergie. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Il est essentiel de rendre nos maisons et autres bâtiments plus écoénergétiques pour atteindre les objectifs climatiques du Canada. Notre gouvernement est heureux d'aider la Ville de Rossland à faire partie de la solution, en réduisant les émissions des maisons de la région. »

John Aldag, député de Cloverdale-Langley City

« Ce sont d'excellentes nouvelles. Il est essentiel d'aider les municipalités à financer des infrastructures vertes pour réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. »

Richard Cannings, député d'Okanagan-Sud--Kootenay-Ouest

« Les municipalités sont aux premières lignes de la lutte contre les changements climatiques et de l'action climatique, et des collectivités de toutes tailles font preuve de leadership en matière de climat à un moment où nous en avons le plus besoin Le Fonds municipal vert leur donne les moyens d'obtenir des résultats sur le terrain, ce qui explique pourquoi cette annonce est si importante. Nous obtenons des résultats avec nos partenaires fédéraux, en aidant les villes et les collectivités comme Rossland à relever les défis du logement abordable, à créer des emplois et à bâtir un pays plus vert et plus durable. Ensemble, nous sommes sur la voie de la carboneutralité. »

Garth Frizzell, président sortant, Fédération canadienne des municipalités

« Rossland est très heureuse d'avoir reçu une subvention de la FCM. Elle servira à ce que notre projet de logements abordables et nouvel hôtel de ville respecte des normes écoénergétiques plus élevées. Comme nous nous sommes engagés à utiliser seulement de l'énergie renouvelable d'ici 2050, nous espérons que ce projet soutenu par la FCM inspirera d'autres personnes à mettre en œuvre des normes de construction et de rénovation carboneutre dans l'ensemble de notre collectivité. »

Son honneur Kathy Moore, mairesse de la Ville de Rossland

Liens connexes

Fédération canadienne des municipalités

Fonds municipal vert

Logement abordable durable

The Lower Columbia Affordable Housing Society (en anglais)

Ville de Rossland (en anglais)

Lotissement mixte Midtown | Ville de Rossland (en anglais)

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Ian Cameron, Directeur des Communications, Cabinet du ministre des Ressources naturelles du Canada, 613-447-3488, [email protected]; Relations avec les médias de la FCM, 613-907-6395, [email protected]