Le Canada et la Colombie-Britannique concluent un nouveau partenariat pour accélérer la construction de logements, réduire les coûts et mettre en place de nouvelles infrastructures locales

VANCOUVER, BC, le 18 juin 2026 /CNW/ - Le monde évolue rapidement. En conséquence, le Canada, fort de sa confiance, choisit de bâtir. Le nouveau gouvernement du Canada réalise de grands projets comme la construction de nouveaux ports, de mines, d'autoroutes et d'infrastructures énergétiques qui transformeront notre économie et permettront de mobiliser des milliards de dollars de nouveaux investissements au profit des travailleurs et des entreprises du Canada. Parallèlement, nous investissons dans les infrastructures dont les Canadiennes et les Canadiens dépendent au quotidien : des logements abordables, des hôpitaux qui fournissent des soins à proximité de chez vous et des transports en commun qui permettent aux gens de se rendre au travail à l'heure.

À cette fin, le premier ministre Mark Carney s'est joint aujourd'hui au premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, pour annoncer un nouveau partenariat historique entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique, qui permettra de transformer, de relier et de moderniser les communautés de toute la province. Au cours des 10 prochaines années, le nouveau gouvernement du Canada investira plus de 5 milliards de dollars dans les infrastructures locales de la Colombie-Britannique.

Par le biais du nouveau Fonds pour bâtir des collectivités fortes du gouvernement fédéral, nous réaliserons les investissements suivants :

Près de 1,6 milliard de dollars sur 10 ans - égalé par la Colombie-Britannique, pour un total pouvant atteindre 3,2 milliards de dollars - pour réduire jusqu'à 50 % les redevances d'aménagement des immeubles à logements multiples dans les communautés prioritaires, ce qui permettra d'économiser jusqu'à 40 000 dollars par logement, et pour mettre en place les infrastructures nécessaires à la construction de logements, comme les réseaux d'aqueducs, les réseaux de traitement des eaux usées et les routes locales.

- égalé par la Colombie-Britannique, pour un total pouvant atteindre 3,2 milliards de dollars - pour réduire jusqu'à 50 % les redevances d'aménagement des immeubles à logements multiples dans les communautés prioritaires, ce qui permettra d'économiser jusqu'à 40 000 dollars par logement, et pour mettre en place les infrastructures nécessaires à la construction de logements, comme les réseaux d'aqueducs, les réseaux de traitement des eaux usées et les routes locales. Plus de 600 millions de dollars sur trois ans - égalés par la Colombie-Britannique, pour un total pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars - pour moderniser et agrandir les infrastructures de santé comme les hôpitaux, les salles d'urgence, les centres de soins d'urgence et d'autres infrastructures essentielles, afin que davantage de citoyens de la Colombie-Britannique puissent recevoir des soins de santé plus rapidement lorsqu'ils en ont besoin .

- égalés par la Colombie-Britannique, pour un total pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars - . Jusqu'à 50 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir des projets d'infrastructure dans les communautés côtières, la priorité étant donnée aux projets menés à Terrace et à Prince Rupert.

Afin d'accélérer encore davantage la construction de logements en Colombie-Britannique, le gouvernement du Canada a présenté un projet de loi visant à accorder à la province une aide ponctuelle de 284 millions de dollars pour réduire les obstacles à la construction de nouveaux logements.

Les gouvernements fédéral et provincial ont aussi convenu de lancer le nouveau Partenariat entre le Canada et la Colombie-Britannique sur la conversion de copropriétés. Ensemble, par le biais de Maisons Canada et de BC Housing, nous mettrons à contribution des outils de financement novateurs pour convertir plus de 2 200 logements en copropriété vacants en logements abordables dans des zones de croissance prioritaires. C'est l'une des façons les plus rapides et efficaces d'augmenter l'offre de logements et d'accueillir les Britanno-Colombiens dans de nouveaux logements abordables le plus rapidement possible.

Par le biais du Fonds pour le transport en commun du Canada, le gouvernement fédéral investira 2,5 milliards de dollars sur 10 ans pour réaliser de nouveaux projets de transport en commun, comme le prolongement de la ligne de SkyTrain Surrey-Langley déjà en cours, et pour augmenter l'accès au service et la fréquence du service dans les zones très achalandées. Ces fonds s'ajoutent aux 852 millions de dollars qu'a déjà annoncés le gouvernement fédéral à l'appui de TransLink et BC Transit.

Le Canada et la Colombie-Britannique agissent également en partenariat pour construire de nouvelles infrastructures destinées à la communauté de Tumbler Ridge, notamment une nouvelle école secondaire et la rénovation du centre de santé local. Le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial contribueront chacun 100 millions de dollars pour ces travaux, lesquels devraient débuter dès cet été - à commencer par la démolition de l'école existante.

Face à l'incertitude mondiale, le nouveau gouvernement du Canada construit partout au pays afin de mobiliser de nouveaux investissements, de créer de bonnes possibilités de carrière et de bâtir les communautés fortes, sûres et abordables dont les Canadiennes et les Canadiens ont besoin pour mener la vie qu'ils souhaitent. Nous travaillons dans un esprit de fédéralisme coopératif, en plein partenariat avec les provinces et les territoires, pour bâtir un Canada plus fort, plus juste et plus prospère pour tous.

Citations

« Les Canadiennes et les Canadiens ont confié à notre gouvernement un mandat clair : bâtir un pays plus fort qui offre à ses citoyens davantage de possibilités, des coûts plus faibles, des communautés plus sûres et des logements abordables. Nous travaillons en partenariat avec la Colombie-Britannique afin de réaliser ce mandat, en mettant en place des logements abordables, des réseaux de transport en commun modernes et de nouveaux espaces communautaires dans toute la Colombie-Britannique. Ensemble, nous bâtissons une Colombie-Britannique plus forte et un Canada plus fort pour tous. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« À l'heure où l'incertitude mondiale exerce une réelle pression sur notre province, les Britanno-Colombiens attendent des gouvernements qu'ils unissent leurs forces pour faire avancer les choses. Ce partenariat complète les mesures énergiques prises par la Colombie-Britannique en matière de logement, en facilitant la construction de logements et en investissant dans les infrastructures dont dépendent les communautés. Cela se traduira par une offre accrue de logements abordables, de meilleurs services et plus d'emplois de qualité, alors que nous travaillons ensemble pour renforcer la Colombie-Britannique et le Canada. »

-- L'hon. David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique

« Bâtir plus de logements plus rapidement est l'une des mesures les plus importantes que nous puissions prendre pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiennes et les Canadiens, et cette mesure va de pair avec l'investissement dans les infrastructures dont les communautés ont besoin pour croître. Ce nouveau partenariat avec la Colombie-Britannique contribuera à réduire les coûts de construction, à débloquer une nouvelle offre de logements et à amorcer les travaux plus rapidement. Parallèlement, nous investissons dans des infrastructures essentielles pour soutenir les communautés en pleine croissance. En collaboration avec la province et les municipalités, nous facilitons la construction des logements dont les résidents de la Colombie-Britannique ont besoin, tout en créant de bons emplois et en appuyant des communautés fortes et en pleine expansion. »

-- L'hon. Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« La Colombie-Britannique est déterminée à travailler de concert avec le gouvernement du Canada pour construire davantage de logements pour les habitants de notre province. Ces investissements font suite au partenariat annoncé plus tôt cette année, qui a pour objectif d'aider les personnes à accéder à un logement stable et d'améliorer l'accès à des logements permanents et abordables. Nous continuerons à faire avancer ce travail et à trouver, avec nos partenaires fédéraux, des solutions concrètes et innovantes afin que nos communautés puissent poursuivre leur développement, en disposant des logements et des infrastructures dont la population a besoin. »

-- L'hon. Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

Faits saillants

Lancé en avril dernier, le Fonds pour bâtir des collectivités fortes prévoit des investissements de 51 milliards de dollars sur 10 ans à l'échelle du Canada dans des infrastructures qui favorisent la croissance économique, la construction de logements, les soins de santé, l'éducation, les transports en commun, le sport et l'adaptation aux changements climatiques. Le financement est fourni dans trois grands volets : le volet provincial et territorial, le volet de la prestation directe et le volet communautaire. Un portail en ligne est maintenant ouvert pour les demandes présentées dans le volet de la prestation directe au titre du Fonds pour des projets prêts à démarrer en 2026.

Par ailleurs, la Colombie-Britannique recevra, en 2026-2027, 326 millions de dollars au titre du volet communautaire du Fonds pour bâtir des collectivités fortes afin de soutenir des projets d'infrastructures essentiels dans toute la province, ce qui portera le montant total à un milliard de dollars pour les trois prochaines années (de 2026-2027 à 2028-2029).

Partout au Canada, les projets appuyés par le Fonds pour bâtir des collectivités fortes devraient permettre de soutenir en moyenne 42 000 emplois par an . Ils devraient également contribuer à augmenter le PIB du Canada d'environ 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie .

. Ils devraient également . Le nouveau financement annoncé aujourd'hui est octroyé dans le cadre du volet provincial et territorial du Fonds, sous réserve de la conclusion d'un accord de financement bilatéral avec la province.

À compter de 2026-2027, dans le cadre du volet de la prestation directe, les agences de développement régional du Canada consacreront un milliard de dollars sur quatre ans au financement de projets d'infrastructure essentiels qui renforcent les collectivités et font progresser le développement économique régional. Dans le cadre de ce financement, PacifiCan fournit 136,3 millions de dollars sur quatre ans pour soutenir des projets d'infrastructures communautaires en Colombie-Britannique qui répondent aux priorités locales et stimulent la croissance économique régionale. Les candidats admissibles pourront présenter une demande en ligne.

Le partenariat entre Maisons Canada et BC Housing, qui devra obtenir les approbations requises du Conseil du Trésor, s'appuie sur des mesures fédérales et provinciales déjà en place pour favoriser l'offre de logements et l'accessibilité financière en Colombie-Britannique, notamment le remboursement de la taxe sur les produits et services accordé par le gouvernement fédéral aux acheteurs d'une première propriété admissibles.

En février 2026, Maisons Canada a conclu un partenariat avec BC Housing pour soutenir la création de 1 100 logements abordables et supervisés et logements de transition dans l'ensemble de la Colombie-Britannique.

Liens connexes

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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