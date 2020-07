MARKSTAY-WARREN, ON, le 14 juill. 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario reconnaissent les différentes répercussions de la pandémie de COVID-19 dans les petites collectivités et les collectivités rurales de l'ensemble de la province. Les deux gouvernements font des investissements stratégiques dans les infrastructures pour satisfaire aux besoins spécifiques des municipalités rurales et du Nord de l'Ontario et les aider à renforcer leurs économies locales.

Aujourd'hui, Marc G. Serré, député de Nickel Belt, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural du Canada, et l'honorable John Yakabuski, ministre des Richesses naturelles et des Forêts et député provincial de Renfrew--Nipissing--Pembroke, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario ont annoncé l'octroi d'un financement pour huit projets liés à des routes et à un pont dans le Nord de l'Ontario. Ils étaient en compagnie de Stephen Salonin, maire de la municipalité de Markstay-Warren.

Ces projets permettront l'amélioration de diverses rues et routes ainsi que celle d'un pont. À Markstay-Warren, 4,4 millions de dollars de fonds fédéraux et provinciaux sont investis dans des travaux de resurfaçage de la chaussée, d'amélioration de l'accotement et du système de drainage et le remplacement des ponceaux d'accès aux propriétés seront réalisés sur environ 5,5 kilomètres de rues. Ce projet permettra d'améliorer la sécurité et la fiabilité routières.

La réfection d'un tronçon d'environ 16 kilomètres de la route Wawbawzee sur le territoire de la Première Nation de Wasauksing (Parry Island) en facilitera l'accès pour les résidents, les visiteurs et les véhicules d'urgence tout au long de l'année.

De plus, la reconstruction du pont Krugerdorf permettra de remplacer le pont actuel à trois travées de 60 mètres par un pont à portée plus courte, ce qui améliorera à la fois le drainage et la chaussée. Le nouveau pont sera plus sécuritaire et plus fiable pour les résidents du canton de Chamberlain.

Le gouvernement du Canada investit plus de 16,7 millions de dollars pour ces projets dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques du plan Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à plus de 8,3 millions de dollars pour ces importants projets d'infrastructure dans ces collectivités, tandis que la contribution des municipalités s'élève à plus de 2,7 millions de dollars et que la Première Nation Wasauksing fournit 330 215 $ pour son projet.

Les gouvernements du Canada et de l'Ontario collaborent avec leurs partenaires pour soutenir l'emploi, améliorer les collectivités et renforcer la confiance, tout en relançant la croissance économique de manière sécuritaire et durable.

« Les collectivités rurales et nordiques comme Nickel Belt - Grand Sudbury dépendent d'infrastructures fiables pour être bien positionnées du point de vue du dynamisme économique et social. Il est important de poursuivre la collaboration et la communication directe avec les municipalités comme Markstay-Warren afin de continuer à soutenir leurs priorités en matière d'infrastructure. En cette période sans précédent, cet investissement de 2,8 millions de dollars ira directement à Markstay-Warren; il contribuera à créer des emplois bien rémunérés pendant la phase de construction des projets et aura un effet positif durable sur cette collectivité pendant de nombreuses années!

Marc G. Serré, député de Nickel Belt, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural du Canada

« C'est un grand jour pour les infrastructures locales dans le Nord, le Centre et l'Est de l'Ontario. Aujourd'hui, huit collectivités nommées par le gouvernement de l'Ontario l'an dernier en guise de soutien à ses municipalités ont obtenu du financement du gouvernement fédéral. Nous sommes impatients de voir se mettre en branle les travaux de construction qui appuieront ces projets communautaires, favoriseront le développement économique et créeront de l'emploi. »

L'honorable John Yakabuski, ministre des Richesses naturelles et des Forêts et député provincial de Renfrew--Nipissing--Pembroke, au nom de l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« Cette amélioration des infrastructures dans le village de Markstay arrive à une étape cruciale du développement de Markstay-Warren et elle n'aurait pas pu être accomplie sans ce très généreux financement en infrastructure. Au nom de tous nos conseillers municipaux et de tous nos résidents, je souhaite remercier les gouvernements fédéral et provincial pour le soutien continu qu'ils apportent à notre collectivité, avec plus de 4,4 millions de dollars de financement. »

Stephen Salonin, maire de la municipalité de Markstay-Warren

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

De ce montant, 2 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins particuliers des collectivités rurales et nordiques, comme des installations qui appuient la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 2,5 milliards de dollars dans les infrastructures de tout l' Ontario .

La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision d'avenir, en définissant des mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Les nouveaux investissements historiques qui mobilisent jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle sont au cœur de la Stratégie canadienne pour la connectivité. Ils comprennent un complément au programme Brancher pour innover, un nouveau Fonds universel pour la large bande, ainsi que des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Le 9 juillet 2020, le gouvernement de l' Ontario a lancé le Programme d'amélioration de la connectivité en Ontario dans lequel il a investi 150 millions de dollars et dont le but est de financer des projets d'infrastructures cellulaires et d'Internet à large bande dans les régions mal desservies. Ce programme fait partie de l'initiative provinciale de 315 millions de dollars Passons à une vitesse supérieure : Plan d'action de l' Ontario pour l'accès aux services à large bande et au réseau cellulaire .

Document d'information



Le Canada et l'Ontario investissent dans des routes et des ponts pour les collectivités rurales du Nord, du Centre et de l'Est de l' Ontario

Un financement conjoint fédéral, provincial, municipal et d'une Première Nation est alloué dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada à huit projets liés à des routes et à un pont dans le Nord, le Centre et l'Est de l'Ontario. Ces investissements permettront de renforcer les collectivités rurales et de soutenir la croissance économique.

Le gouvernement du Canada investit plus de 16,7 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures rurales et Nordiques (VIRN). La contribution du gouvernement de l'Ontario d'élève à plus de 8,3 millions de dollars, tandis que les municipalités et la Première Nation allouent plus de 3 millions de dollars aux projets.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Lieu Détails des projets Financement fédéral Financement provincial Financement municipal

/autre Remise en état des rues de Markstay Municipalité de Markstay-Warren Resurfaçage, amélioration des bretelles, des fossés et du drainage, et remplacement des ponceaux sur environ 5,5 kilomètres de rues contiguës. Ce projet permettra de circuler plus en sécurité, d'améliorer le drainage et de créer des surfaces plus sécuritaires pour les piétons. 2 833 200 $ 1 573 843 $ 314 957 $ Reconstruction du chemin Wawbawzee Première Nation Wasauksing - Parry Island Reconstruction d'environ 16 kilomètres du chemin Wawbawzee. Les travaux comprendront le réalignement de la route, l'installation de ponceaux et d'un accotement, l'amélioration des fossés et du drainage ainsi la pose d'un revêtement. Grâce au projet, la sécurité routière et l'accès à la communauté seront améliorés et les services d'urgence seront en mesure de répondre plus rapidement. 3 713 063 $ 907 472 $ 330 215 $ Reconstruction du chemin Ogemawahj Canton de la baie Georgienne Reconstruction d'environ 1,9 kilomètre du chemin Ogemawahj, entre le chemin Twelve Mile Bay et la marina Kings Bay. Les travaux consisteront à améliorer et à surélever la base de la route; à remplacer les ponceaux, à effectuer un resurfaçage et à installer environ 225 mètres de garde-fous. 424 216 $ 235 652 $ 47 159 $ Amélioration du chemin Dillon Cantons de Carling Reconstruction d'environ 9,5 kilomètres du chemin Dillon. Les travaux comprennent le réalignement de certains tronçons, l'élagage des arbres, l'élargissement des coupes de roches en vue d'améliorer les lignes de vue, et le resurfaçage de l'asphalte. Le projet permettra de rendre la route plus sécuritaire et plus fiable, de faciliter le transport actif, de réduire les coûts du cycle de vie et les interruptions de service, de prolonger la durée de vie de l'infrastructure et d'améliorer l'accès à la rampe de mise à l'eau publique de l'anse de Dillon. 2 109 330 $ 1 171 733 $ 234 487 $ Reconstruction du pont Krugerdorf Canton de Chamberlain Reconstruction du pont Krugerdorf. Le projet consiste à démolir le pont actuel, à ajuster la pente de la route, l'amélioration des culées et l'installation d'un pont modulaire à portée unique de 40 m avec une glissière de sécurité en acier. Dans l'ensemble, le projet contribue à améliorer et à rendre plus fiable les infrastructures routières dans le canton de Chamberlain. 2 748 851 $ 1 526 986 $ 305 581 $ Reconstruction d'un tronçon de la rue Pembroke Ouest Ville de Pembroke Reconstruction d'environ 3 kilomètres de la rue Pembroke Ouest, de la rue Christie jusqu'aux limites de la Ville. Les travaux comprennent : l'enlèvement et le remplacement de l'asphalte et des caniveaux; l'installation, l'élargissement et la reconstruction des boulevards asphaltés et les accotements; la réparation des trottoirs en béton; la modernisation des feux de circulation; et le déplacement des poteaux électriques. Le projet vise à améliorer les conditions routières et la sécurité pour tous les utilisateurs de la route : véhicules, piétons et cyclistes. 1 968 741 $ 1 312 363 $ 1 065 877 $ Remise en état du chemin Fourth Chute, Bonnechere Valley Canton de Bonnechere Valley Remise en état de 8 km du chemin Fourth Chute. L'étendue du projet comprend l'élargissement du chemin, l'asphaltage, l'ajout de gravier sur l'accotement et l'aménagement de fossés pour améliorer le drainage. Le projet vise à améliorer la sécurité et la facilité d'utilisation pour la circulation locale, à prolonger la vie de l'infrastructure, à diminuer la fréquence des interruptions de services, et à promouvoir un transport actif sécuritaire. 1 070 158 $ 594 473 $ 320 502 $ Reconstruction du chemin Larder Lake Canton de Larder Lake Amélioration d'environ 1,7 km de la rue Godfrey, de la rue Commissioner, de la 4e avenue et de la 9e avenue, y compris le remplacement de 12 ponceaux et le resurfaçage d'asphalte. Le projet permettra de renforcer la sécurité routière pour les automobilistes, les cyclistes et les piétons ainsi que d'améliorer et de rendre plus fiables les infrastructures routières. 1 880 780 $ 1 044 773 $ 428 216 $

*Les gouvernements fédéral et provincial allouent chacun leur contribution maximale au titre du partage des coûts admissibles pour ces projets, c'est-à-dire respectivement 60 % et 33,33 % pour les projets dans les municipalités de moins de 5000 habitants, et respectivement 50 % et 33,33 % pour les projets dans les municipalités de plus de 5000 habitants, conformément aux exigences de l'Entente bilatérale intégrée conclue entre le Canada et l'Ontario. Le gouvernement fédéral alloue également sa contribution maximale au titre du partage des coûts pour le projet des Premières Nations, soit 75 %.

Les contributions des municipalités et des Premières Nations peuvent être destinées à couvrir à la fois des coûts admissibles et des coûts non admissibles. Les coûts non admissibles sont des dépenses pour lesquelles les municipalités ont choisi de ne pas demander de remboursement ou qui ne peuvent faire l'objet d'un remboursement (p. ex. l'achat de biens immobiliers ou les frais généraux).

Ressources du gouvernement du Canada - Maladie à Coronavirus (COVID 19) : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html

Ressources de l'Ontario concernant la COVID-19 : https://covid-19.ontario.ca/fr :

Carte des projets du plan Investir dans le Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures e n Ontario : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/on-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural : https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Connexion en Ontario : améliorer l'accès aux réseaux cellulaires et à large bande : https://www.ontario.ca/fr/page/connexion-en-ontario-ameliorer-lacces-aux-reseaux-cellulaires-et-large-bande

Carte des projets L'Ontario construit : https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

