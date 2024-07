HUDSON, QC, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Les résidents de la Ville d'Hudson auront bientôt accès à un nouveau sentier multifonctionnel pour se déplacer à pied ou à vélo grâce à un investissement conjoint de 3,4 millions $ du gouvernement fédéral et de la Ville d'Hudson pour réaménager la rue Lakeview et la rue Selkirk.

Annoncé par le député Peter Schiefke et la mairesse Chloe Hutchison, ce projet bénéficiera à la collectivité en encourageant le déplacement actif pour tous, y compris les personnes âgées, les étudiants et les jeunes familles.

Plus précisément, le projet annoncé aujourd'hui vise à aménager un nouveau sentier multifonctionnel d'une longueur de 1,2 kilomètre le long de la rue Lakeview afin de créer un corridor sécuritaire pour la circulation des piétons et des cyclistes dans ce quartier résidentiel.

Une partie de la piste multifonctionnelle sera également installée le long de la rue Selkirk, ce qui permettra le passage des piétons et des cyclistes de la rue Lakeview jusqu'au village par une intersection avec un passage pour piétons menant au parc municipal à proximité.

L'installation de plusieurs mesures d'apaisement de la circulation pour réduire la vitesse des véhicules et favoriser la sécurité dans ce secteur résidentiel est également prévue.

Une fois complété, ce projet permettra d'encourager le transport actif au sein de la collectivité, tout en offrant aux aînés et aux jeunes un sentier multifonctionnel sécuritaire pour les inciter à sortir et à bouger.

« Une grande partie de notre qualité de vie à Hudson et dans la grande communauté de Vaudreuil--Soulanges découle de notre accès à l'environnement incroyable qui nous entoure et de la vie active dont nous profitons tous les jours. La création du nouveau sentier multifonctionnel que nous annonçons aujourd'hui à Hudson permettra aux enfants, aux parents et aux aînés qui aiment mener une vie active, que ce soit en marchant ou en faisant du vélo à Hudson et dans les environs, d'avoir des options plus nombreuses, plus vertes et plus sécuritaires pour le faire. »

Peter Schiefke, député de Vaudreuil--Soulanges, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La rue Lakeview est, depuis longtemps, un axe de transit important pour les citoyens d'Hudson qui se déplacent à pied, à vélo, avec leurs enfants ou simplement en promenant leurs chiens. Au fil des ans, la détérioration de la chaussée étroite est devenue un obstacle à la sécurité des piétons et des cyclistes. L'ajout d'un sentier polyvalent et l'amélioration du drainage assureront une séparation nette entre les voitures et une circulation plus lente, offrant ainsi plus de confort et de sécurité aux personnes de tous âges qui souhaitent marcher et rester actives tout au long des saisons. »

Chloe Hutchison, mairesse de la Ville d'Hudson

Le gouvernement fédéral investit 2 040 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA) et la contribution de la Ville d' Hudson s'élève à 1 360 000 $.

s'élève à 1 360 000 $. Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine. Cela comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, la raquette, les skis de fond et bien plus.

Afin de soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada , le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

, le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables. Les investissements dans les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer des possibilités d'emplois, renforcer l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, veiller à ce que chacun ait accès aux mêmes services et aux mêmes possibilités, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

