WINNIPEG, MB, le 4 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à offrir aux jeunes Canadiens des occasions d'acquérir de l'expérience de travail à l'étranger et de nouvelles perspectives, compte tenu de leur rôle important dans l'économie mondiale d'aujourd'hui. Les jeunes Canadiens pourront bientôt accéder plus facilement à une nouvelle destination pour travailler et voyager à l'étranger.

Aujourd'hui, Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire pour le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et l'honorable Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, ministre de l'Enseignement supérieur, des Sciences et de l'Innovation de l'Islande, ont annoncé la signature d'un nouvel arrangement sur la mobilité des jeunes entre le Canada et l'Islande. En vertu de cet arrangement, les jeunes Canadiens et les jeunes Islandais âgés de 18 à 30 ans peuvent travailler et voyager dans l'autre pays dans le cadre du programme Expérience internationale Canada ou du programme équivalent islandais pour une période maximale de douze mois, avec la possibilité de renouveler l'expérience pour une autre période de douze mois.

Les gouvernements du Canada et de l'Islande prévoient mettre en œuvre le nouvel arrangement en 2024, lorsque toutes les exigences auront été satisfaites. Plus que jamais, les jeunes Canadiens disposeront d'un plus grand choix d'options au moment de présenter une demande pour participer à une expérience de voyage et de travail à l'étranger.

L'arrangement renforcera davantage les relations étroites entre le Canada et l'Islande, fondées sur des liens interpersonnels et des valeurs communes, tout en permettant aux jeunes Canadiens et aux jeunes Islandais de découvrir de nouvelles cultures, de développer leur autonomie fonctionnelle et d'améliorer leurs perspectives d'emploi. En investissant dans le potentiel de leur jeunesse, les deux pays ouvrent la voie à une communauté mondiale plus forte et plus interconnectée.

« Les arrangements sur la mobilité des jeunes ont pour objectif premier de soutenir nos jeunes - leurs rêves, leurs passions et leur potentiel de changer le cours des choses. Grâce à cet arrangement enthousiasmant, nous ouvrons une voie qui leur permettra de tisser des liens, d'apprendre et de grandir ensemble, en favorisant des amitiés et des souvenirs impérissables. Ensemble, nous construisons un monde dans lequel nos jeunes peuvent acquérir des compétences et des expériences de vie précieuses, tout en aidant les employeurs canadiens à disposer d'un bassin de talents plus large et plus diversifié. »

- Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire pour le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« L'Islande est très heureuse de signer un arrangement sur la mobilité des jeunes avec le Canada, ici au Manitoba. Grâce à cet arrangement, les jeunes de l'Islande et du Canada auront la possibilité de travailler et de voyager en Islande et au Canada et d'explorer de nouvelles cultures, tout en améliorant leurs compétences de vie et leurs perspectives de carrière. »

- L'honorable Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, ministre de l'Enseignement supérieur, des Sciences et de l'Innovation de l'Islande

Faits en bref

Le Canada est la terre d'accueil de la plus importante communauté d'immigrants et de descendants islandais à l'étranger. Selon le recensement de 2021, 101 990 personnes d'origine islandaise vivent au Canada.

est la terre d'accueil de la plus importante communauté d'immigrants et de descendants islandais à l'étranger. Selon le recensement de 2021, 101 990 personnes d'origine islandaise vivent au Canada. Expérience internationale Canada (EIC) est un programme réciproque qui permet aux jeunes du Canada et de l'étranger de travailler et de voyager dans d'autres pays. Il existe trois catégories de participation dans le cadre du Programme :

est un programme réciproque qui permet aux jeunes du Canada et de l'étranger de travailler et de voyager dans d'autres pays. Il existe trois catégories de participation dans le cadre du Programme : Vacances-travail - les participants reçoivent un permis de travail ouvert qui leur permet de travailler n'importe où dans le pays d'accueil afin de financer leur séjour;



Stage coop international - les participants reçoivent un permis de travail lié à un employeur donné qui permet aux étudiants d'acquérir une expérience pertinente dans leur domaine d'études;



Jeunes professionnels - les participants reçoivent un permis de travail propre à un employeur qui leur permet d'acquérir une expérience pertinente dans leur profession ou leur domaine d'études.

Grâce à l'arrangement entre le Canada et l'Islande, jusqu'à 120 jeunes de chacun de ces deux pays pourront travailler et voyager dans l'autre pays chaque année.

Le Canada a signé des accords ou arrangements sur la mobilité des jeunes avec 38 pays et territoires étrangers.

a signé des accords ou arrangements sur la mobilité des jeunes avec 38 pays et territoires étrangers. Depuis 2008, plus de 240 000 Canadiens ont participé au programme EIC, et bon nombre d'entre eux sont revenus au pays après avoir vécu des expériences marquantes qui sont précieuses pour leur vie personnelle et professionnelle.

Les jeunes qui ont besoin d'aide pour planifier leur participation au programme EIC peuvent envisager de faire appel à une organisation reconnue (OR). Les OR sont généralement des organismes de services aux jeunes qui offrent du soutien en matière de travail et de voyage. Il peut s'agir d'organismes à but lucratif ou non lucratif, ou d'enseignement.

