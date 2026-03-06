OTTAWA, ON, le 6 mars 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Tokyo (Japon)

17 h 30

Le premier ministre s'envolera vers Ottawa, en Ontario









Note à l'intention des médias :



Prise d'images pool Région de la capitale nationale (Canada)

16 h 00

Le premier ministre arrivera à Ottawa, en Ontario.









Fermé aux médias

