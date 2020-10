Le gouvernement du Canada souligne le 15e anniversaire de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles

GATINEAU, QC, le 20 oct. 2020 /CNW/ - Le patrimoine et la culture uniques de notre pays, façonnés par notre diversité, sont une force et ils nous permettent de nous démarquer. C'est pourquoi le Canada se fait un devoir de protéger la diversité des contenus culturels accessibles aux Canadiens et Canadiennes. Le gouvernement du Canada est donc fier d'appuyer la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et de souligner le 15e anniversaire de son adoption.

Cette réussite est le fruit du leadership du Canada sur la scène internationale, épaulé par le Québec, la France, les organes de la Francophonie et l'Organisation des États américains. Le Canada est fier que ce désir de toujours vouloir faire progresser la diversité et cet engagement dans le secteur de la culture soient encore aussi présents 15 ans plus tard.

L'objectif de la Convention est simple et toujours d'actualité : réaffirmer le droit des États d'adopter des politiques et des programmes pour soutenir la création et la distribution de biens et de services culturels, notamment dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la musique et de l'édition.

Dans le contexte actuel, promouvoir un large éventail de contenus et de points de vue sur de multiples plateformes est primordial, comme nous l'avons fait récemment avec le lancement de la plate-forme TV5 Monde Plus, par exemple. Être signataire de la Convention prend alors encore plus d'importance pour le Canada et démontre les efforts que nous déployons pour favoriser la diversité culturelle, y compris la création d'un groupe de travail multipartite avec l'Allemagne, l'Australie, la Finlande, la France ainsi qu'avec la société civile et le secteur privé qui a comme mandat de rédiger des principes directeurs sur la diversité des contenus en ligne.

Patrimoine canadien continue également à collaborer étroitement avec le gouvernement du Québec pour veiller au succès de la Convention dans le cadre de l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relatif à l'UNESCO.

Citations

« Le Canada accorde une grande importance à la diversité des expressions culturelles. Je suis extrêmement fier que la Convention en soit à sa 15e année et que le Canada contribue à cette réalisation. Notre gouvernement est déterminé à permettre aux Canadiens et aux Canadiennes de continuer d'avoir accès à du contenu diversifié, surtout en cette ère numérique, et nous continuerons à collaborer avec nos partenaires clés pour atteindre les objectifs de protection et de promotion de la diversité des expressions culturelles. »

− L'honorable Steven Guilbault, ministre du Patrimoine canadien

« Plus que jamais, le secteur culturel et la société dans son ensemble ont besoin de politiques culturelles fortes pour assurer une diversité des expressions culturelles, notamment dans l'environnement numérique. Nous offrons notre entière collaboration aux gouvernements canadiens et québécois, des alliés de la première heure dans la création de cette convention, pour relever les défis posés par cette mission. »

− Solange Drouin, coprésidente, Coalition pour la diversité des expressions culturelles

Les faits en bref

L'an dernier, Patrimoine canadien a annoncé l'octroi d'un financement de 375 000 dollars sur 5 ans au Fonds international pour la diversité culturelle de l'UNESCO, et de 375 000 dollars sur 5 ans à la Coalition pour la diversité des expressions culturelles.

L'été dernier, le Canada a déposé son troisième rapport périodique quadriennal sur la mise en œuvre de la Convention, dans lequel on souligne de nombreuses nouvelles initiatives qui ont été menées à bien au cours des quatre dernières années.

Le Fonds international pour la diversité culturelle célèbre également son 10e anniversaire. Ce fonds joue un rôle important dans la facilitation de l'adoption de politiques culturelles qui protègent la diversité des expressions culturelles et en font la promotion. C'est aussi un moyen d'appuyer la mise en œuvre de la Convention, en encourageant l'émergence d'un secteur culturel dynamique dans les pays en voie de développement.

Liens connexes

Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles

Fonds international pour la diversité culturelle

Troisième rapport périodique quadriennal sur la mise en œuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement) : Camille Gagné-Raynauld, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected] ; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca