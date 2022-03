OTTAWA, ON, le 30 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Canada reste fidèle à son engagement d'accueillir les Ukrainiens et leurs familles et de fournir un refuge sûr pendant que la guerre se poursuit dans leur pays d'origine. Mais leur voyage ne se termine pas lorsqu'ils entrent au Canada, et nous nous efforçons de fournir des soutiens supplémentaires aux Ukrainiens une fois arrivés.

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que le Canada offre un soutien fédéral temporaire pour aider les Ukrainiens à s'établir dans leurs nouvelles collectivités. Les services du Programme d'établissement, qui ne sont généralement offerts qu'aux résidents permanents, seront bientôt aussi offerts, jusqu'au 31 mars 2023, aux résidents temporaires admissibles vertu de l'Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine (AVUCU). Il s'agit d'une mesure temporaire extraordinaire visant à soutenir les Ukrainiens arrivant dans le cadre de cette voie spéciale de résidence temporaire accélérée. Les principaux services qui seront offerts aux Ukrainiens lorsqu'ils s'installeront dans leurs nouvelles collectivités comprennent :

la formation linguistique;

l'information et l'orientation concernant la vie au Canada, comme de l'aide pour inscrire les enfants à l'école;

l'information et les services pour accéder au marché du travail, dont le mentorat, le réseautage, les conseils, le développement des compétences et la formation;

les activités qui favorisent les liens avec les collectivités;

l'évaluation des besoins que pourraient avoir les Ukrainiens et l'orientation vers les bonnes agences;

les services à l'intention des femmes, des aînés, des jeunes et des personnes de la communauté LGBTQ2+;

d'autres soutiens à l'établissement offerts par le Programme d'établissement.

Les services d'établissement sont offerts par plus de 550 agences partout au pays. Le gouvernement du Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec les provinces et les territoires, qui se mobilisent pour soutenir les Ukrainiens arrivant au Canada. Ils jouent un rôle clé en aidant les résidents temporaires par le biais des services d'établissement et des services sociaux.

À compter du début avril 2022, la Croix-Rouge canadienne, à l'appui du gouvernement du Canada, offrira des services d'arrivée aux aéroports internationaux de Toronto, Edmonton et Vancouver. Ce soutien comprend la fourniture de services d'interprétation et de traduction, ainsi que des renseignements dans la langue de leur choix pour aider à mettre les Ukrainiens en contact avec les services gouvernementaux et communautaires.

Nous avons également créé une table de gouvernance pour la collaboration intersectorielle en Ukraine, qui réunira des dirigeants du secteur de l'établissement, des représentants provinciaux et territoriaux, le Congrès ukrainien canadien, la Croix-Rouge canadienne, des partenaires fédéraux et d'autres intervenants. Cette table facilitera la communication et la collaboration sur la réponse à la situation en Ukraine et aidera à trier la logistique pour les dons en espèces et les bénévoles.

IRCC exempte certaines personnes à faible risque de fournir des données biométriques au cas par cas, à la discrétion du décideur. Les données biométriques sont actuellement une exigence avant l'arrivée au Canada pour la majorité des ressortissants ukrainiens. IRCC s'appuie sur ces données pour la gestion de l'identité et pour assurer l'intégrité des programmes de visa du Canada. La collecte de données biométriques est une composante essentielle du processus de contrôle de sécurité visant à assurer la sécurité des Canadiens et des ressortissants ukrainiens lorsqu'ils arrivent en sol canadien. L'assouplissement des exigences relatives aux données biométriques garantira que les ressortissants ukrainiens arriveront au Canada aussi rapidement et sécuritairement que possible.

Service Canada travaille avec ses partenaires de prestation de services pour fournir aux nouveaux arrivants ukrainiens des informations sur les programmes et services du gouvernement du Canada, en particulier sur le numéro d'assurance sociale (NAS), notamment par le biais d'ateliers sur le NAS organisés dans des endroits pratiques. Pour aider les nouveaux arrivants ukrainiens à connaître les emplois disponibles, le gouvernement a également lancé, le 17 mars 2022, la page Emplois pour l'Ukraine sur le Guichet-Emplois, qui comprend une fiche d'information en ukrainien. Depuis son lancement, le site a été consulté près de 96 000 fois.

Les Canadiens sont intervenus pour aider les Ukrainiens. Ensemble, et avec nos partenaires, nous accueillerons les Ukrainiens dans nos collectivités et leur fournirons le soutien dont ils ont besoin pour s'épanouir jusqu'à ce qu'ils puissent rentrer chez eux en toute sécurité.

Citations

« Nous continuerons de soutenir les Ukrainiens fuyant la guerre de Vladimir Poutine, avant et après leur arrivée au Canada. Nous savons que venir vivre dans un nouveau pays, même temporairement, n'est pas facile. Alors que la Russie poursuit son invasion à grande échelle de l'Ukraine, nous voulons nous assurer que les Ukrainiens ont accès au soutien et aux services clés dont ils ont besoin pour s'établir dans leurs nouvelles collectivités partout au Canada. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a reçu plus de 80 000 demandes au titre de l'AVUCU. Les statistiques clés sont mises à jour chaque semaine.

À partir du début avril, la Croix-Rouge canadienne offrira des services d'accueil aux résidents temporaires de l' Ukraine 12 heures par jour et par aéroport. Des services sur appel après les heures de bureau sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sont accessibles par les numéros de téléphone locaux et internationaux. Les services sont disponibles en anglais, français, ukrainien et russe.

12 heures par jour et par aéroport. Des services sur appel après les heures de bureau sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sont accessibles par les numéros de téléphone locaux et internationaux. Les services sont disponibles en anglais, français, ukrainien et russe. La Croix-Rouge canadienne aura des cliniciens et des spécialistes en santé mentale d'expérience sur place pour orienter vers les fournisseurs de services appropriés les personnes qui ont besoin de soins médicaux ou qui peuvent avoir de la difficulté à composer avec les répercussions sur leur santé mentale.

Des renseignements seront fournis aux personnes qui arriveront dans les principaux centres de destination du pays (notamment Toronto et Edmonton à partir du 1 er avril 2022, et Vancouver la semaine suivante).

aux personnes qui arriveront dans les principaux centres de destination du pays (notamment et à partir du 1 avril la semaine suivante). une liste des services essentiels (tels que les lignes d'écoute téléphonique et les centres de santé mentale);



des conseils sur la façon de s'établir dans leur communauté, y compris des instructions sur la façon d'obtenir un numéro d'assurance sociale, une carte d'assurance-maladie et un permis de conduire, ainsi que la façon de s'inscrire à des possibilités d'emploi par l'intermédiaire du Guichet-Emplois;



les coordonnées des agences d'établissement;



de l'information sur les services d'établissement disponibles, y compris les services et soutiens provinciaux pour les travailleurs étrangers temporaires, dont l'évaluation linguistique, les soutiens à l'établissement et l'inscription des enfants dans les écoles.

En plus de notre réseau de centres de demande de visa actuel, nous avons mis en place des emplacements de collecte de données biométriques supplémentaires et augmenté la capacité de ceux qui sont déjà en place en fonction de la demande. Les clients devraient consulter la section Où faire prendre ses empreintes digitales et sa photo (données biométriques) de notre site Web pour trouver le point de service le plus proche.

Tous les demandeurs de visa subissent des vérifications d'antécédents standard et sont soigneusement sélectionnés avant d'entrer au Canada.

L'AVUCU est une voie de résidence temporaire et non un volet pour réfugiés.

Les personnes qui souhaitent immigrer au Canada de façon permanente peuvent demander la résidence permanente dans le cadre de divers programmes et volets d'immigration. IRCC est également à élaborer un volet spécial de résidence permanente pour le regroupement familial.

IRCC a établi une voie de service dédiée aux demandes de renseignements sur l'immigration en Ukraine , accessible aux clients au Canada et à l'étranger au 613-321-4243, les appels à frais virés étant acceptés. Les clients peuvent ajouter le mot-clé « Ukraine2022 » au formulaire Web de crise d'IRCC avec leur demande, et elle sera priorisée.

