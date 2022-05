VARSOVIE, Pologne, le 4 mai 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada demeure inébranlable dans son engagement à aider les Ukrainiens et les membres de leur famille. Depuis le lancement de l'Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine (AVUCU), le Canada a approuvé plus de 71 000 demandes. Nous sommes conscients que de nombreux Ukrainiens pourraient avoir des questions une fois leur demande et leurs données biométriques soumises, et le Canada élargit les services en Europe afin de mieux soutenir les personnes qui souhaitent venir au Canada pour y chercher un refuge temporaire.

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui le lancement du nouveau Centre d'information Canada (Centre IC) à Varsovie, en Pologne. Le Centre IC offrira des services d'information en personne aux demandeurs ukrainiens. Le Centre IC est situé dans le nouveau Centre canadien des opérations biométriques (CCOB) à Global EXPO Varsovie. Il fournira aux clients des renseignements essentiels, en ukrainien, en anglais et en français, sur ce à quoi ils peuvent s'attendre en venant au Canada, y compris des conseils sur les services et le soutien offerts avant et après l'arrivée.

Au cours de sa visite au Global EXPO, le Ministre a fait le tour du CCOB, lequel a ouvert ses portes le 19 avril 2022 afin de répondre à la demande croissante de collecte des données biométriques d'Ukrainiens et des membres de leur famille qui souhaitent se rendre au Canada. Afin d'augmenter davantage la capacité de collecte de données biométriques à l'étranger, un deuxième centre temporaire ouvre également aujourd'hui à Berlin, en Allemagne. Il aura pour objectif de recueillir jusqu'à 1 000 inscriptions de données biométriques par jour. Grâce à ces 2 nouveaux centres, ainsi que la capacité supplémentaire de notre réseau de centres de réception des demandes de visa, la capacité d'IRCC en matière de collecte de données biométriques dans l'Union européenne est maintenant d'environ 6 600 rendez-vous par jour.

Le Ministre a aussi rencontré et a remercié les membres des Forces armées canadiennes qui appuient les opérations canadiennes ainsi que les Forces de défense polonaises dans les centres d'accueil des réfugiés et aident les Ukrainiens qui fuient l'invasion russe. Le Ministre a également rencontré et remercié les membres du personnel d'IRCC et d'Affaires mondiales Canada pour leurs efforts continus.

Alors que les Ukrainiens continuent à défendre héroïquement leur patrie contre l'agression destructrice de Poutine, le Canada continuera à offrir un refuge sûr aux familles ukrainiennes déplacées et à trouver de nouvelles façons de les soutenir avant, pendant et après leur arrivée au Canada.

« Avec le lancement aujourd'hui du Centre d'information Canada, nous fournissons un autre point de service et d'autres ressources aux Ukrainiens et aux membres de leur famille qui présentent une demande pour venir au Canada et nous leur fournissons les renseignements dont ils ont besoin. En collaboration avec nos partenaires et nos alliés dans la région, le Canada continuera à faire tout en son pouvoir pour soutenir les Ukrainiens qui fuient la Guerre de Vladimir Poutine, et je remercie le gouvernement de la Pologne du soutien qu'il nous offre dans le cadre de nos activités à Varsovie. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Lancée le 17 mars 2022, l'AVUCU permet aux Ukrainiens et aux membres de leur famille immédiate, quelle que soit leur nationalité, de demeurer jusqu'à 3 ans au Canada à titre de résidents temporaires. Ils peuvent également demander, sans frais, un permis de travail ouvert ou un permis d'études, ce qui leur permet d'accepter un emploi chez presque n'importe quel employeur canadien ou de s'inscrire à un programme d'éducation au Canada.

Le Canada offre des services d'établissement aux ressortissants ukrainiens qui viennent au Canada par l'intermédiaire de l'AVUCU. Ce soutien, lequel est généralement offert uniquement aux résidents permanents, aidera les Ukrainiens qui arrivent au titre de cette voie de résidence temporaire spéciale et accélérée à s'établir dans leurs nouvelles collectivités.

offre des services d'établissement aux ressortissants ukrainiens qui viennent au Canada par l'intermédiaire de l'AVUCU. Ce soutien, lequel est généralement offert uniquement aux résidents permanents, aidera les Ukrainiens qui arrivent au titre de cette voie de résidence temporaire spéciale et accélérée à s'établir dans leurs nouvelles collectivités. Les principaux services qui seront offerts aux Ukrainiens et aux personnes à leur charge lorsqu'ils s'installent dans leurs nouvelles collectivités comprennent :

la formation linguistique;



l'information et l'orientation concernant la vie au Canada, comme l'aide pour inscrire les enfants à l'école;



l'information et les services pour accéder au marché du travail, dont le mentorat, le réseautage et l'orientation professionnelle;



les activités qui favorisent les liens avec les collectivités;



les services à l'intention des femmes, des aînés, des jeunes et des personnes de la communauté LGBTQ2+.

Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec les provinces et les territoires, la communauté ukraino-canadienne et les fournisseurs de services d'établissement pour faire en sorte que les Ukrainiens soient accueillis et soutenus dans leurs nouvelles communautés.

Entre le 17 mars et le 26 avril 2022, IRCC a reçu plus de 180 000 demandes au titre de l'AVUCU et en a approuvées plus de 71 000. Les statistiques clés sont mises à jour chaque semaine.

Un mode de service réservé aux demandes de renseignements sur l'immigration pour l' Ukraine est offert aux clients au Canada et à l'étranger en composant le 613-321-4243 (les appels à frais virés sont acceptés). Les clients peuvent aussi ajouter le mot clé « Ukraine2022 » au formulaire Web de situation de crise d'IRCC lorsqu'ils envoient leur demande de renseignements pour qu'elle soit traitée en priorité.

