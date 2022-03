OTTAWA, ON, le 31 mars 2022 /CNW/ - Avec la levée des restrictions liées à la COVID-19, de plus en plus de Canadiens souhaitent voyager à l'étranger. Le gouvernement du Canada continuera de moderniser et d'améliorer ses services afin de mieux répondre aux besoins changeants des Canadiens.

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et l'honorable Katrina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, ont annoncé aujourd'hui l'élargissement du processus de demande de renouvellement simplifié pour les passeports canadiens.

À compter d'aujourd'hui, le 31 mars, les Canadiens au Canada et à l'étranger peuvent utiliser le processus simplifié pour renouveler un passeport expiré, à condition qu'il ait été délivré au cours des 15 dernières années. Le processus simplifié est également disponible pour les personnes dont le passeport a été perdu, volé ou endommagé. Auparavant, ce processus n'était pas disponible pour les passeports expirés depuis plus d'un an ou ceux qui avaient été perdus, volés ou endommagés.

Avec le processus de renouvellement simplifié, les demandeurs n'ont pas besoin d'avoir un répondant ou de fournir leurs documents originaux, comme une preuve de citoyenneté ou une pièce d'identité avec photo. Ils ont simplement besoin de 2 photos, de 2 références, de leur formulaire rempli et du paiement des frais applicables. Ces changements facilitent le renouvellement d'un passeport, tout en maintenant le plus haut niveau d'intégrité du programme.

Avec l'assouplissement des restrictions de voyage liées à la COVID-19, la demande de passeports - tant pour les nouveaux que pour les renouvellements - a commencé à augmenter et revient aux niveaux d'avant la pandémie. Le gouvernement du Canada recommande aux Canadiens de présenter leur demande tôt et de ne pas finaliser de projets de voyage avant d'avoir reçu leur nouveau passeport. Grâce au processus simplifié, les Canadiens qui n'ont pas de projets de voyage imminents n'ont pas besoin de se hâter pour renouveler un passeport expiré ou sur le point d'expirer.

Citation

« Alors que les voyages internationaux reprennent, nous devons continuer à moderniser et à améliorer nos services de passeport pour nous assurer de répondre aux besoins des Canadiens. En simplifiant le processus de renouvellement, il sera plus facile et plus rapide pour les Canadiens d'obtenir leur passeport. Cela constitue une autre étape vers une plus grande modernisation, tout en donnant la priorité à la santé et à la sécurité des Canadiens et de nos employés. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« L'équilibre entre les lignes directrices en matière de santé et de sécurité et les besoins continus des Canadiens en matière de services est au cœur de nos efforts depuis le début de la pandémie. À mesure que les restrictions s'assoupliront, nous continuerons de travailler à l'amélioration de la prestation des services afin d'être plus modernes et efficaces et, au bout du compte, d'offrir la meilleure expérience possible à tous les Canadiens. »

- L'honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Faits en bref

Les adultes qui demandent un passeport pour la première fois doivent toujours remplir le formulaire de demande générale : Demander un passeport : Au sujet du processus.

Cet élargissement soutient l'approche « une fois suffit » pour la soumission de renseignements personnels au gouvernement du Canada .

Liens connexes

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: médias seulement : Aidan Strickland, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]