OTTAWA, ON, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Les défenseurs des droits de la personne (DDP) sont actifs dans toutes les régions du monde et jouent un rôle essentiel dans la promotion et la protection des droits de la personne au niveau international. Dans de nombreux pays, les DDP sont de plus en plus exposés à la violence, font souvent l'objet de menaces et d'injustices, sont contraints de fuir leur domicile par crainte d'attaques et de représailles et, parfois, ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine. Les personnes appartenant à des groupes vulnérables et marginalisés courent un risque particulièrement élevé en raison de leur identité intersectionnelle.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé l'élargissement du volet des défenseurs des droits de la personne, doublant ainsi le nombre de places allouées à la réinstallation, de 250 à 500, pour les défenseurs des droits de la personne et les membres de leur famille. Cette initiative, motivée par la conviction que personne ne devrait être persécuté pour avoir défendu la justice, reflète l'engagement inébranlable du Canada à offrir un sanctuaire à ceux qui risquent leur vie pour défendre les libertés fondamentales.

Les défenseurs des droits de la personne aident à construire des sociétés inclusives et démocratiques qui contribuent à la paix et à la prospérité de la communauté internationale. Le Canada se fait depuis longtemps un point d'honneur de répondre aux besoins des personnes vulnérables. Pour la quatrième année consécutive, nous avons été le premier pays de réinstallation au monde, accueillant 47 500 réfugiés de plus de 80 pays en 2022. Le Canada a été l'un des premiers pays à offrir une voie d'accès permanente aux DDP. L'élargissement du volet global des réfugiés pour accueillir les DDP et les partenariats avec des organisations de la société civile remplissent un engagement du mandat ministériel et constituent une déclaration claire de l'engagement du Canada à soutenir et à protéger les DDP à risque.

Dans le cadre de l'engagement du Canada envers les DDP, nous allons également réengager le dialogue avec les organisations de la société civile canadiennes au cours des prochains mois sur le développement d'une voie de protection temporaire pour les DDP dans le besoin.

Lorsque nous apportons un soutien efficace aux DDP dans le monde entier, nous leur permettons de mener à bien leur travail dans un environnement sûr tout en les protégeant contre les dangers. Grâce à l'élargissement du volet global des réfugiés pour les défenseurs à risque, le Canada aidera les DDP à défendre les droits de la personne vitaux et fondamentaux que nous méritons tous et leur offrira davantage d'options de résidence permanente lorsqu'il n'est pas sécuritaire de rentrer dans leur pays d'origine.

« Le Canada est fermement convaincu que la protection des droits de la personne est la pierre angulaire d'une société juste. Alors que le monde est confronté à de nombreux défis en matière de droits de la personne, le Canada renforce son rôle de leader mondial dans la promotion des droits de la personne et la protection des personnes qui les défendent. En doublant nos espaces de réinstallation pour les défenseurs des droits de la personne, nous envoyons un message retentissant de soutien et de solidarité, en veillant à ce que ceux qui luttent pour la justice ne soient pas laissés seuls dans leur combat. Ensemble, nous continuerons à défendre les droits de la personne et à favoriser un environnement dans lequel les individus peuvent s'exprimer librement, sans crainte de persécution. Nous demandons à nos partenaires internationaux, aux autres pays de réinstallation et aux défenseurs des droits de la personne de prendre des mesures de protection plus spécifiques. »



- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Je n'étais pas sûre de pouvoir continuer à faire entendre ma voix en tant que défenseur des droits de la personne pour les citoyens vulnérables de l'Afghanistan. Grâce à l'aide humanitaire du gouvernement du Canada, j'ai maintenant la possibilité de me battre pour les droits fondamentaux des jeunes et des femmes afghans, sans que ma vie soit directement menacée. »

- Masiullah Jahed, DDP afghan réinstallé au Canada et fondateur de la Global Goals Organization for Prosperity, qui offre un enseignement virtuel gratuit aux jeunes filles afghanes

Les défenseurs des droits de la personne sont des gens qui, individuellement ou avec d'autres, agissent pour promouvoir ou protéger les droits de la personne par des moyens pacifiques, par exemple en documentant et en dénonçant les violations ou les abus commis par des gouvernements, des entreprises, des individus ou des groupes. Les DDP s'exposent à des persécutions de la part d'acteurs étatiques et non étatiques, notamment à des arrestations arbitraires, des détentions, des menaces, des tortures, des disparitions forcées et des assassinats.

Front Line Defenders et ProtectDefenders.eu continueront de travailler en collaboration avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés afin d'identifier, d'évaluer et de recommander les DDP vulnérables à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) en vue d'une réinstallation dans le cadre du Programme des réfugiés parrainés par le gouvernement. ProtectDefenders.eu, en collaboration avec IRCC, des organisations internationales et des défenseurs, travaillera étroitement avec divers groupes de la société civile qui s'affairent à protéger les DDP afin d'identifier les défenseurs en danger dans le monde entier et de les aider à trouver un refuge sûr au Canada.

En 2019, le Canada a publié des lignes directrices actualisées sur le soutien aux DDP, intitulées Voix à risque.

En 2021, IRCC a mis en place un volet de réfugiés pour offrir un refuge aux DDP en danger qui fuient la persécution dans leur pays d'origine.

L'élargissement du volet des réfugiés pour les DDP s'ajoute à un autre partenariat récemment annoncé avec la société civile pour protéger les réfugiés LGBTQI+, qui constituent une autre population à risque. Le 8 juin 2023, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé l'établissement d'un partenariat entre le gouvernement du Canada et l'organisation à but non lucratif Rainbow Railroad en vue de protéger les réfugiés LGBTQI+ et de les accueillir au Canada. Dans le cadre de ce partenariat, Rainbow Railroad cherchera à trouver des personnes LGBTQI+ et leurs familles fuyant la violence et la persécution pour les diriger vers IRCC par l'entremise du Programme des réfugiés parrainés par le gouvernement.

