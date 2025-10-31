TORONTO, le 31 oct. 2025 /CNW/ - En cette période marquée par la transformation numérique et l'incertitude géopolitique, le Canada, dans le cadre de sa présidence du G7, dirige des travaux en concertation avec des partenaires de confiance à l'international pour consolider les chaînes d'approvisionnement, réduire les dépendances et garantir l'accès aux ressources essentielles pour l'énergie propre, la fabrication de pointe et la défense.

Aujourd'hui, en marge de la réunion des ministres de l'énergie et de l'environnement du G7 à Toronto, l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, de concert avec ses partenaires du G7 et de l'industrie, a annoncé la première série de projets et de mesures stratégiques dans le cadre de l'Alliance sur la production de minéraux critiques visant à accélérer l'aménagement de chaînes d'approvisionnement sûres en minéraux critiques.

L'Alliance sur la production de minéraux critiques a recours à des outils souverains pour mettre en œuvre des projets qui renforceront les chaînes d'approvisionnement mondiales en minéraux critiques. Grâce à la collaboration, l'Alliance pourra mener des projets de minéraux critiques jusqu'à l'étape de la production tout en respectant des normes élevées qui stimulent la croissance économique et protègent la sécurité nationale.

Le ministre Hodgson a annoncé 26 nouveaux investissements, partenariats et mesures visant à mettre en œuvre et à accélérer des projets de minéraux critiques pour un total de 6,4 milliards de dollars. Ces dispositions permettront :

de mobiliser des capitaux publics et privés pour accélérer des projets de minéraux critiques (p. ex. production de graphite, d'éléments de terres rares et de scandium);

pour accélérer des projets de minéraux critiques (p. ex. production de graphite, d'éléments de terres rares et de scandium); de conclure des accords d'achat et d'effectuer des co-investissements en partenariat avec neuf pays alliés et des partenaires industriels de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, de la Norvège, des États-Unis, de l'Australie et de l'Ukraine;

en partenariat avec neuf pays alliés et des partenaires industriels de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, de la Norvège, des États-Unis, de l'Australie et de l'Ukraine; de conclure des accords d'achat entre le gouvernement du Canada et les sociétés Nouveau Monde Graphite et Rio Tinto pour le graphite et le scandium, respectivement;

entre le gouvernement du Canada et les sociétés Nouveau Monde Graphite et Rio Tinto pour le graphite et le scandium, respectivement; de publier une feuille de route pour promouvoir l'instauration de marchés fondés sur des normes pour les minéraux critiques - un produit clé prévu dans le plan d'action du G7 sur les minéraux critiques (PAMC du G7) -, comme suite directe au Sommet des dirigeants du G7 qui s'est tenu à Kananaskis, en Alberta.

En collaborant avec des partenaires à l'international, le Canada assoit sa réputation de pays propice aux affaires, renforce sa position de fournisseur fiable et attire des investissements dans des projets d'exploitation et de traitement des ressources minérales. Dans le cadre du PAMC du G7, le ministre Hodgson a également mis en relief l'octroi d'une enveloppe maximale de 20,2 millions de dollars à l'appui de projets élaborés en collaboration avec des partenaires à l'international en vue de faire progresser l'innovation en recherche et développement sur les minéraux critiques.

Pour continuer de sauvegarder la sécurité nationale et la souveraineté du pays, le gouvernement du Canada entend, en vertu de la Loi sur la production de défense, stocker des minéraux critiques pour :

renforcer les capacités intérieures dans des secteurs essentiels à la défense nationale;

mobiliser et protéger la production intérieure et assurer un approvisionnement sûr à l'industrie de la défense sur son territoire et dans les pays alliés;

renforcer sa souveraineté dans l'Arctique et soutenir les efforts de stockage intérieurs et collectifs avec des partenaires de confiance;

aider à la réalisation des objectifs de dissuasion et de défense de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) en augmentant les capacités transatlantiques.

L'Alliance sur la production de minéraux critiques prouve que les membres du G7 peuvent unir leurs forces pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques dans un contexte géopolitique en constante évolution, où la concurrence va s'intensifiant.

En prévision d'importants événements comme la réunion ministérielle 2026 de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et le congrès 2026 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, le Canada continuera - en étroite collaboration avec les membres du G7 et d'autres pays attachés aux mêmes principes - à prendre les mesures qui s'imposent pour diversifier, renforcer et mettre en place des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques qui assureront un avenir sûr et prospère à toute la population canadienne.

« Le Canada fait diligence pour obtenir les minéraux critiques nécessaires à l'édification d'un avenir énergétique propre, à la fabrication de pointe et à la défense nationale. Grâce à l'Alliance pour la production de minéraux critiques et au plan d'action du G7 sur les minéraux critiques, nous mobilisons des capitaux, forgeons des partenariats internationaux et utilisons tous les outils à notre disposition pour bâtir des chaînes d'approvisionnement sûres, durables et résilientes. Ces investissements sont essentiels à la souveraineté, à la compétitivité et au leadership du Canada dans l'économie mondiale. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le Canada dispose des ressources, du savoir-faire et de la volonté nécessaires pour jouer un rôle de premier plan, et ces nouveaux investissements et partenariats contribueront à notre sécurité future. En mettant en place davantage de projets pour les minéraux critiques ici même au pays, en collaborant étroitement avec nos partenaires du G7 et en soutenant les nouvelles technologies qui rendent l'exploitation minière plus propre et plus efficace, nous jetons les bases d'un avenir énergétique plus sûr et plus durable. C'est ainsi que nous protégeons les Canadiens et les Canadiennes, créons des emplois de qualité, stimulons les chaînes d'approvisionnement et renforçons notre souveraineté à un moment où l'accès aux minéraux critiques est crucial tant pour notre économie que pour notre sécurité nationale. »

L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement

« Ces investissements renforcent les contributions du Canada aux activités de l'OTAN ainsi que notre résilience collective. En agissant dès maintenant, nous protégeons le Canada et nos alliés contre les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement, et nous réduisons notre dépendance à l'égard de sources qui ne sont pas dignes de confiance. Alors que s'accélère la demande mondiale en minéraux essentiels, la mise en place de chaînes d'approvisionnement sûres, durables et résilientes est non seulement une saine politique économique, mais aussi un élément essentiel à notre sécurité et notre prospérité communes. »

L'honorable David J. McGuinty

Ministre de la Défense nationale

« Le Canada est aux avant-postes pour bâtir les chaînes d'approvisionnement sûres, durables et transparentes dont le monde a besoin. Par sa présidence du G7 et le lancement de l'Alliance sur la production de minéraux critiques, notre pays constitue une référence à l'international pour la collaboration stratégique et la résilience économique. Il s'agit non seulement de sécuriser les ressources, mais aussi de façonner l'avenir de l'énergie propre, de la fabrication de pointe et de la défense tout en confortant notre statut de partenaire fiable sur la scène internationale. »

L'honorable Mélanie Joly

Ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Les technologies et systèmes d'énergie propre qui seront déterminants pour l'avenir du pays reposent sur les minéraux critiques. Nos investissements dans ces projets témoignent de notre engagement en faveur de l'innovation, de la croissance économique et de partenariats mondiaux forts, trois éléments essentiels à l'édification de l'économie la plus vigoureuse du G7. »

L'honorable Gregor Robertson

Ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le rôle d'impulsion joué par le Canada dans le cadre du G7 contribue à façonner les chaînes d'approvisionnement sûres, durables et fiables de l'avenir. Ensemble, les échanges commerciaux et les investissements accélèrent ce progrès. En affermissant les alliances internationales et en débloquant de nouveaux investissements, nous mettons les minéraux critiques canadiens au service de l'économie propre de demain, tout en contribuant dès maintenant à la prospérité et à la sécurité de nos alliés. »

L'honorable Maninder Sidhu

Ministre du Commerce international

« Les minéraux critiques sont le pivot des technologies qui définissent notre avenir numérique et énergétique propre - des technologies comme l'IA, l'informatique de pointe, les véhicules électriques et les systèmes de défense. En collaborant avec nos alliés du G7 et des innovateurs canadiens, nous nous assurons de disposer des ressources et des chaînes d'approvisionnement nécessaires au maintien de la compétitivité et de la souveraineté du Canada dans un monde en mutation. Voilà comment on transforme un avantage naturel en atout stratégique pour bâtir, grâce aux technologies, une économie de l'avenir qui inspire confiance. »

L'honorable Evan Solomon

Ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Dans un contexte mondial de plus en plus incertain, le Canada prend des mesures pour protéger les ressources essentielles à notre défense et à notre économie. La désignation des minéraux critiques comme étant essentiels aux intérêts nationaux du Canada en vertu de la Loi sur la production de défense est une étape décisive dans la protection de la souveraineté de nos ressources stratégiques. Cette mesure renforce l'alignement stratégique du Canada sur l'OTAN et nos alliés, renforce la résilience de la chaîne d'approvisionnement et garantit un accès fiable aux ressources dont dépend notre industrie nationale de la défense. »

L'honorable Stephen Fuhr

Secrétaire d'État, Approvisionnement en matière de défense

« Ces initiatives témoignent de la volonté du Canada de favoriser une mise en valeur responsable des ressources naturelles et la collaboration internationale. En investissant dans l'innovation et en nous alignant sur des partenaires de confiance, nous confortons notre statut de fournisseur fiable de minéraux critiques et renforçons notre rôle dans le développement des normes et des technologies qui définiront l'avenir de l'énergie et de la défense. Le Canada crée les conditions nécessaires à l'existence de marchés libres et concurrentiels qui catalysent les investissements privés et créent des emplois bien rémunérés pour nos citoyens. »

Claude Guay

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'Ontario est un fournisseur stable, éthique et démocratique de minéraux critiques qui se distingue de par son système d'obtention de permis, l'un des plus rapides dans le G7. Le gouvernement de l'Ontario est fier de soutenir le traitement des terres rares et de s'engager à octroyer rapidement les approbations nécessaires au projet Ucore, au moment où nous tentons de mettre fin à la domination du gouvernement chinois dans la filière des éléments des terres rares. Nous agirons rapidement, en collaboration avec le gouvernement fédéral, pour encourager l'industrie à transformer les minéraux critiques canadiens au Canada, ce qui profitera à l'économie de l'énergie propre et créera de bons emplois en Ontario. »

L'honorable Stephen Lecce

Ministre de l'Énergie et des Mines de l'Ontario

Faits en bref

Le Plan d'action du G7 sur les minéraux critiques et l'Alliance sur la production de minéraux critiques, annoncés en juin 2025 à l'occasion du Sommet des dirigeants du G7 tenu à Kananaskis, en Alberta, témoignent d'une volonté commune des partenaires du G7 de diversifier la production et l'offre responsables de minéraux critiques, d'encourager l'investissement dans les projets de minéraux critiques et la création de valeur à l'échelon local ainsi que de promouvoir l'innovation.

La Loi sur la production de défense habilite le ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement à faire l'acquisition de matériel de défense et à construire des projets de défense. Cette loi confère également au Canada le pouvoir de réglementer l'accès aux marchandises contrôlées, de soutenir des industries stratégiques et de stocker du matériel essentiel, comme des minéraux critiques.

habilite le ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement à faire l'acquisition de matériel de défense et à construire des projets de défense. Cette loi confère également au Canada le pouvoir de réglementer l'accès aux marchandises contrôlées, de soutenir des industries stratégiques et de stocker du matériel essentiel, comme des minéraux critiques. L'annonce d'aujourd'hui est en phase avec l'engagement du gouvernement du Canada d'accroître les dépenses en défense pour atteindre 2 % du PIB cette année. Comme annoncé en juin, le gouvernement du Canada affectera 9 milliards de dollars au cours de l'exercice financier en vue de réinvestir pour rebâtir et réarmer les Forces armées canadiennes, ce qui renforcera la souveraineté et la sécurité du Canada et stimulera la croissance économique au profit de la défense en cette période critique.

